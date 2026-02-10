Hablamos con Mario Jefferson tras su salida de ‘GH Dúo’: “No lo he llevado bien, ponte tú con 14 personas que no conoces que se están chillando todo el día”

Mario Jefferson en 'GH Dúo' (Mediaset España)

La cuarta edición de GH Dúo se ha convertido en una de las sorpresas televisivas de la temporada tras el batacazo de la vigésima edición de anónimos, cuyo final se tuvo que precipitar. En una casa repleta de personalidades fuertes, Mario Jefferson, el tercer expulsado de la edición, que concursaba a dúo con Sonia Madoc, no estuvo tanto en el foco. Desde Infobae hemos podido hablar con él durante la presentación del Benidorm Fest 2026 tras su salida de la casa.

Después de estar unas semanas en Tres Cantos en el reality de Telecinco, el cantante ha regresado por un momento a Televisión Española para el evento: “Yo en la cadena que quieres, la que tú quieres, aunque desde el otro lado, aquí en la calle, se está mejor sinceramente”. Si las cosas en el concurso hubiesen ido de otra manera, Mario Jefferson no podría haber asistido: “No iba a venir, mira cómo vengo, no traía ropa para arreglarme, pero estoy muy contento de disfrutar del comienzo del Benidorm Fest”.

Enseguida, el exconcursante de OT 2011 ha pasado a relatarnos su experiencia en GH Dúo, una etapa a la que apoda “el encierro”: “No lo he llevado tan bien como yo creía que lo iba a llevar, la verdad, pero ponte tú con 14 personas que no conoces que se están chillando todo el día sin saber ni que hora es, encerrado sin poder salir”.

Mario Jefferson hace balance de su paso por el concurso 'GH Dúo'. El cantante explica lo complicado que fue el encierro y cómo ha aprendido a no tomarse en serio los comentarios de los 'haters'

La experiencia de Mario Jefferson

“Me ha costado un poquito, pero ya cuando lo estaba empezando a disfrutar me he ido, pero bueno...”, se ha sincerado Mario Jefferson, que ahora está aprovechando para disfrutar fuera. El cantante no tuvo la oportunidad de despedirse de sus compañeros en un principio, aunque en la gala del domingo, justo después de nuestra entrevista, lo consiguió. “A ver si me dejan mañana que voy al debate, porque me gustaría despedirme de mis compañeros, aunque si no les voy viendo si esto acaba en un mes”.

“Según vayan saliendo les voy viendo tampoco pasa nada si no se puede”, contó antes de cumplir su objetivo y tras algunas publicaciones en X quejándose de lo sucedido. En redes sociales, se ha topado con bastantes críticas hacia su concurso: “Hay gente con muy mala leche la verdad, si me hubiera pillado con 20 años igual estaría amargado, pero intento no tomármelo muy enserio porque, si no, no querría ni salir de mi casa”.

Gala del 22 de enero de 'GH Dúo'. (Mediaset España)

Sus arrepentimientos

No obstante, no solo ha leído comentarios negativos: “También hay gente que le ha gustado, pero es a lo que te expones al final”. “Sabía que eso era algo que podía pasar, pero poco a poco se irá relajando la cosa otra vez, tú sabes que esto sube y vuelve a bajar”, ha asegurado con optimismo.

Habiendo salido de la casa, Mario Jefferson haría las cosas diferentes: “Me lo tomaría menos en serio porque las discusiones me era algo muy violento y muy hostil y luego ellos estaban tan normal... Entraría diciendo ‘pasa, que nada es tan importante’”.