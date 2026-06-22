España

Sentencia pionera: la Justicia de Canarias reconoce el derecho a cuidar a un hijo sin revelar datos médicos y condena a la empresa por vulnerar derechos

El fallo, que reconoce la necesidad de flexibilizar los requisitos de acceso a permisos cuando el beneficiario es un menor muy pequeño, refuerza la protección de la infancia y sienta un precedente en perspectiva de género

Guardar
Google icon
Los permisos de lactancia se pueden solicitar justo después de la baja por maternidad o paternidad. (Freepik)
Imagen de una madre junto a su hijo. (Freepik)

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictado una sentencia que reconoce el derecho de una trabajadora a tomarse cinco días pagados para cuidar a su hijo de 15 meses. El tribunal ha adoptado una interpretación más flexible de las pruebas necesarias y ha tenido en cuenta tanto la perspectiva de género como el interés del menor. Hasta ahora, era habitual exigir una justificación muy detallada de la “enfermedad grave” del familiar para conceder este permiso, por lo que este fallo marca un precedente en materia de derechos laborales, igualdad y conciliación familiar.

La trabajadora, auxiliar de enfermería a tiempo parcial en la empresa Aeromédica Canaria S.L.U., solicitó el permiso retribuido contemplado en el Estatuto de los Trabajadores, aportando un informe médico que señalaba la necesidad de sus cuidados personales para su hijo pequeño durante tres días. La empresa denegó el permiso argumentando que el justificante no especificaba ni la enfermedad ni la gravedad, descontando los días de ausencia de su nómina.

PUBLICIDAD

La mujer, apoyándose en la nueva regulación derivada de la Directiva Europea 2019/1158 y del Real Decreto-ley 5/2023, que refuerzan los derechos de conciliación y del cuidado, llevó el caso a los tribunales alegando vulneración del derecho a la igualdad y a la conciliación, así como la discriminación indirecta por razón de género, ya que en España son principalmente las mujeres quienes asumen las tareas de cuidado, tanto de hijos como de nietos y familiares dependientes.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias revoca ahora el fallo de primera instancia, que había dado la razón a la empresa, y resuelve que la solicitud de la trabajadora estaba justificada. Para llegar a esta conclusión, los magistrados interpretan el espíritu protector de la ley y la normativa europea, asegurando que el permiso de cuidadores “no puede quedar vacío de contenido práctico por exigencias desproporcionadas de acreditación”.

PUBLICIDAD

También enfatiza que, tratándose de un menor lactante, las necesidades de cuidado deben interpretarse desde una perspectiva flexible, diferenciando las necesidades de un bebé de corta edad de las de un adulto. La sentencia subraya el mandato de interpretar con perspectiva de género e infancia, siguiendo la doctrina constitucional más reciente y los compromisos internacionales (CEDAW, Convención sobre los Derechos del Niño, etc.), y alerta del impacto negativo que interpretaciones restrictivas tienen sobre la brecha de género y el reparto desigual de los cuidados.

Además, el tribunal considera que la protección de datos de salud impide exigir a la madre que desvele detalles sensibles sobre la enfermedad de su hijo como condición para el permiso, más allá de aportar un informe médico oficial que acredite la necesidad del cuidado.

Una madre dando el pecho a su hijo. (Freepik)
Una madre dando el pecho a su hijo. (Freepik)

Reparación y reconocimiento del daño moral

La decisión judicial declara la vulneración del derecho fundamental a la no discriminación de la trabajadora por razón de género y por asociación respecto a su hijo lactante, condenando a la empresa a restituir íntegramente el permiso, reintegrar la cantidad descontada y abonar una indemnización por daños morales para ambos.

En el fallo, el tribunal otorga también legitimación activa al menor lactante, al considerar que la actuación empresarial le ha causado también a él perjuicio en sus derechos, algo relevante en materia de protección reforzada de la infancia.

El voto particular

Cabe señalar que la decisión no ha sido unánime. Una de las magistradas ha emitido un voto particular discrepante, defendiendo que la ley exige acreditar la concurrencia de “accidente o enfermedad grave” y que la mera necesidad de cuidado, sin especificación del motivo médico, no sería suficiente. También cuestiona dar al hijo lactante legitimación activa y la existencia de daño moral, advirtiendo contra interpretaciones que, según su criterio, puedan contravenir el texto literal de la norma.

Las madres solteras sufren más riesgo de pobreza: “No podemos vivir con una jornada reducida, necesitamos recursos”.

Por qué es importante este fallo

Esta resolución tiene gran trascendencia. Por una parte, adapta el derecho interno a los nuevos estándares europeos de conciliación y corresponsabilidad, asegurando que la protección legal sea real y efectiva. Por otra, reconoce el impacto desproporcionado que las cargas de cuidado tienen sobre las mujeres y cómo las interpretaciones restrictivas agravan la brecha de género en empleo y salarios.

También es relevante porque reconoce el derecho a la protección de datos sensibles y la necesidad de flexibilizar los requisitos de acceso a permisos cuando el beneficiario es un menor muy pequeño, anticipando la necesidad de proteger el interés superior del niño.

Temas Relacionados

Sentencias judicialesTribunalesCanariasJusticiaFamilias EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

45 años de la Ley de Divorcio, un hito de la Transición que dividió al Gobierno (y que no provocó la avalancha de separaciones que anunciaban los conservadores)

El 22 de junio de 1981, la nulidad matrimonial dependía casi exclusivamente de los tribunales eclesiásticos

45 años de la Ley de Divorcio, un hito de la Transición que dividió al Gobierno (y que no provocó la avalancha de separaciones que anunciaban los conservadores)

Pornografía, el tema tabú que no se puede ignorar en las casas con niños y adolescentes: “Un dispositivo libre, sin control parental, es un peligro”

La especialista Ana de Vierna Grosso explica cómo tratar la sexualidad con los hijos en ‘Si no les hablas de sexo, lo harán otros’

Pornografía, el tema tabú que no se puede ignorar en las casas con niños y adolescentes: “Un dispositivo libre, sin control parental, es un peligro”

El Gobierno y el juez Peinado elevan la confrontación: estos son los puntos clave que estudiará el CGPJ tras la decisión de retirarle el pasaporte a Begoña Gómez

El Consejo General del Poder Judicial examinará las quejas registradas contra el magistrado y debatirá hasta dónde alcanza la independencia judicial cuando una resolución cuestiona la actuación de otras instituciones del Estado

El Gobierno y el juez Peinado elevan la confrontación: estos son los puntos clave que estudiará el CGPJ tras la decisión de retirarle el pasaporte a Begoña Gómez

Kiko Rodríguez, propietario de un restaurante a pie de playa en la Costa del Sol: “El mayor reclamo del negocio es el espeto”

Esta tradición gastronómica forma parte de la identidad del empresario malagueño desde su infancia. Ha sido testigo de cómo los espetos han evolucionado hasta convertirse en uno de los principales reclamos turísticos de Málaga

Kiko Rodríguez, propietario de un restaurante a pie de playa en la Costa del Sol: “El mayor reclamo del negocio es el espeto”

La Audiencia Nacional autoriza al ‘capo de la Gürtel’ que coordine la venta de 44 de sus bienes en lugar de sacarlos a subasta pública: “Es poner al zorro a cuidar el gallinero”

El tribunal dictamina que Francisco Correa negocie con las empresas que se han mostrado interesadas para que realicen ofertas de adquisición de sus chalés en Ibiza, Cádiz y Madrid

La Audiencia Nacional autoriza al ‘capo de la Gürtel’ que coordine la venta de 44 de sus bienes en lugar de sacarlos a subasta pública: “Es poner al zorro a cuidar el gallinero”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional autoriza al ‘capo de la Gürtel’ que coordine la venta de 44 de sus bienes en lugar de sacarlos a subasta pública: “Es poner al zorro a cuidar el gallinero”

La Audiencia Nacional autoriza al ‘capo de la Gürtel’ que coordine la venta de 44 de sus bienes en lugar de sacarlos a subasta pública: “Es poner al zorro a cuidar el gallinero”

El Gobierno y el juez Peinado elevan la confrontación: estos son los puntos clave que estudiará el CGPJ tras la decisión de retirarle el pasaporte a Begoña Gómez

Begoña Gómez ya no podrá acompañar a Pedro Sánchez en sus viajes oficiales al extranjero tras la retirada de su pasaporte: de Bruselas a las futuras cumbres

El municipio de Burgos donde no se puede beber agua del grifo temporalmente tras un acto vandálico en un depósito

El PP considera “lógica” la reacción policial contra el juez Peinado y admite que el juicio contra Begoña Gómez podría acabar sin condena

ECONOMÍA

Kiko Rodríguez, propietario de un restaurante a pie de playa en la Costa del Sol: “El mayor reclamo del negocio es el espeto”

Kiko Rodríguez, propietario de un restaurante a pie de playa en la Costa del Sol: “El mayor reclamo del negocio es el espeto”

¿Vuelve el fantasma de los desahucios? Los procesos de embargo sobre vivienda habitual se disparan un 38% tras el boom hipotecario

Transforman el edificio del siglo XVI de la Real Casa de Moneda de Sevilla en 10 apartamentos turísticos de lujo con precios desde 180 euros la noche

Los alimentos que más se han encarecido en el último año: las legumbres verdes lideran las subidas con un alza del 16%

Jubilarse más tarde y cobrar menos pensión: los autónomos ingresan 670 euros menos al mes que los asalariados

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Las mejores jugadas de Irán-Bélgica en el Mundial 2026 en este video resumen: los porteros definen el 0-0 y los ‘Diablos Rojos’ vuelven a pinchar

Lamine Yamal pone sobre aviso a Uruguay tras la goleada de España a Arabia Saudí: “Ahora vamos a por ellos”

El espejismo de las estadísticas: por qué España empató contra Cabo Verde y goleó a Arabia Saudí con números casi idénticos

Mikel Oyarzabal y sus 30 minutos dorados que recuperaron a España