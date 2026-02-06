‘GH Dúo’ vive una de sus galas más tensas: doble expulsión sorpresa, el regreso de Belén Rodríguez y la bronca de Jorge Javier

Sandra Barrios en 'GH Dúo' (Mediaset)

La gala de GH Dúo emitida la noche de este jueves, 5 de febrero, quedará para el recuerdo como una de las más tensas y agitadas de la historia reciente del formato. La gala estuvo marcada por un ritmo frenético, múltiples giros de guion y una tensión constante dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, en una velada que volvió a apostar por la estrategia de la doble expulsión sorpresa y que obligó a Jorge Javier Vázquez a intervenir con firmeza ante el comportamiento de los concursantes.

Desde el inicio del programa, el presentador del espacio asumió un papel especialmente protagonista, tratando de poner orden y serenidad en una convivencia cada vez más deteriorada. Visiblemente afectado por el tono general de las discusiones, no dudó en advertir a los habitantes de la casa sobre la imagen que estaban proyectando al exterior. “Me voy con taquicardias a casa”, llegó a bromear con el público tras recalcar que los gritos, los descalificativos y las faltas de respeto no estaban teniendo buena acogida entre la audiencia. El ambiente en Tres Cantos se había vuelto insostenible y la dirección del programa decidió actuar.

Los concursantes de 'GH Dúo' (Mediaset)

La gala tuvo, además, un fuerte componente simbólico. Se celebraban 1000 galas en directo de Gran Hermano, una cifra histórica que Jorge Javier Vázquez quiso poner en valor desde el primer minuto. El presentador agradeció a los espectadores su fidelidad a lo largo de los años y recordó que más de 600 concursantes han pasado ya por la casa más famosa de la televisión. “3237 días de convivencia, 9 años de vida en directo. Gracias por hacernos líderes, es o no es el rey de los realitys”, proclamó, subrayando la dimensión del logro alcanzado por el formato en Telecinco.

El regreso de Belén Rodríguez y dos expulsiones sorpresa

Uno de los momentos más inesperados de la noche llegó con el anuncio de una visita sorpresa. “Una criatura arrolladora dispuesta a comérselo a todos”, avanzó el presentador antes de que se revelara la identidad de la invitada. Finalmente, fue Belén Rodríguez quien emergió de la misma caja que en su día introdujo a Carlos Lozano en el concurso. Su llegada generó un evidente malestar entre algunos concursantes y dejó claro que el programa pretendía agitar aún más la dinámica de la casa de cara a la prueba semanal.

Sonia Madoc y Antonio Canales en 'GH Dúo' (Mediaset)

En su regreso, Belén Rodríguez recibió instrucciones claras sobre su papel en el concurso. “Recuerda, ellos obedecen y tú decides, tú mandas”, le explicó Jorge Javier, antes de recordarle que “toda esta semana mandas tú”. Los elegidos para enfrentarse a una semana especialmente complicada fueron Antonio Canales, Raquel Salazar y Manuel González, lo que provocó nuevas tensiones y amenazas de ruptura de la frágil paz impuesta.

En el apartado de expulsiones, la audiencia decidió que Sonia Madoc fuera la concursante que abandonara la casa tras un duelo con Antonio Canales. La cantante reconoció posteriormente su dificultad para adaptarse al clima de conflicto. “No estoy acostumbrada, tanto conflicto. No me gusta matarnos”, confesó al llegar al plató, admitiendo que en muchas ocasiones se había sentido ausente dentro de la casa. La noche no terminó ahí. Una nueva votación exprés volvió a poner en jaque la continuidad de los concursantes, repitiéndose la doble expulsión de la semana anterior. Anita Williams, Cristina Piaget y Raquel Salazar lograron salvarse, mientras que Juanpi y Andrea se enfrentaron en el duelo definitivo. Finalmente, fue Andrea quien tuvo que despedirse del concurso.

La gala concluyó con nuevas nominaciones estratégicas y decisiones arriesgadas. “Podéis modelar vuestro destino eligiendo con qué pareja o trío os queréis jugar la nominación”, se planteó entre Raquel Salazar y Antonio Canales frente a Carlos Lozano y Cristina Piaget. Tras pulsar un botón inesperado, los primeros asumieron la nominación y su correspondiente beneficio. La tensión era evidente. “Sabía que iba a salir, nos iban a dar hasta en el carnet de identidad”, se escuchó mientras se confeccionaba la lista inicial, que minutos después se alteró con el uso del poder de salvación, evitando que Antonio Canales quedara expuesto.