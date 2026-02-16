España

‘GH Dúo’ vive su gala más tensa con la expulsión disciplinaria de uno de sus concursantes: bronca histórica en la casa de Tres Cantos

La dirección de Mediaset ha tenido que tomar una drástica decisión ante la monumental bronca que ocurrió el pasado fin de semana en la casa

Guardar
Concursantes de 'GH Dúo' (MEDIASET
Concursantes de 'GH Dúo' (MEDIASET ESPAÑA).

La última gala de GH DÚO dejó este domingo 15 de febrero una de las noches más convulsas que se recuerdan en el formato. Lo que comenzó como una entrega más del reality terminó convirtiéndose en una cita marcada por sanciones inéditas, enfrentamientos en cadena y una expulsión fulminante decidida en cuestión de horas por la audiencia. Ni dentro de la casa ni en el plató reinó la calma.

Desde el arranque del programa, Ion Aramendi advirtió que la organización había tomado medidas extraordinarias tras un fin de semana especialmente conflictivo. La tensión acumulada entre los concursantes desembocó en una bronca de gran intensidad que obligó a la dirección a intervenir. El detonante, una vez más, fue la comida: unas latas cuyo reparto generó acusaciones de robo y desató un cruce de reproches que fue subiendo de tono.

Las imágenes emitidas en el bloque “Cuentas pendientes” mostraron gritos, descalificaciones y escenas de enorme crispación. En el centro del conflicto estuvieron Carlos Lozano y Cristina Piaget, señalados por coger productos que otros compañeros consideraban de ellos. La discusión escaló rápidamente y salpicó a más habitantes de la casa, entre ellos Manuel González. Hubo acusaciones graves, incluso alusiones a supuestas agresiones físicas, y varios concursantes terminaron visiblemente desbordados. “Parece que os está costando entenderlo. La autocrítica no es criticar a los demás, es criticarse a uno mismo”, explicó Aramendi.

Ante la reiteración de conductas que la organización calificó de inaceptables, el programa adoptó una decisión histórica: anular las nominaciones en curso y someter a todos los participantes a una expulsión disciplinaria exprés. “Todos estáis en peligro”, comunicó Aramendi en directo. El televoto se abrió esa misma noche para que el público decidiera quién debía abandonar inmediatamente el concurso.

Tras varias rondas de salvaciones —Gloria, Sandra, Anita, Juanpi y Carlos fueron anunciados como los más respaldados— quedaron en la cuerda floja Cristina, Manuel y Antonio Canales. Finalmente, el nombre del bailaor fue el pronunciado por el presentador. La reacción sorprendió: lejos de mostrarse abatido, Canales aseguró marcharse satisfecho y agradecido por la experiencia: “Estoy muy feliz de haber pasado por aquí. Tengo ganas de descansar en mi casa. No me voy triste para nada. ¡Gracias a ‘GH’ y a todos vosotros! Sois los mejores". Algunos compañeros, como Manuel, no pudieron contener las lágrimas, mientras Cristina destacó su papel como figura protectora dentro de la convivencia.

Concursantes de 'GH Dúo' (MEDIASET
Concursantes de 'GH Dúo' (MEDIASET ESPAÑA).

El duro enfrentamiento entre Belén y Raquel

El plató tampoco escapó al enfrentamiento. Belén Rodríguez y Raquel Salazar protagonizaron un agrio intercambio tras su convivencia en el programa. Belén acusó a su excompañera de manipular estrategias y fomentar divisiones; Raquel respondió tildándola de mentirosa y cargando contra sus palabras. El cruce de descalificaciones obligó al presentador a intervenir para rebajar la tensión.

Paradójicamente, minutos después, Raquel conectó con la casa para despedirse con un mensaje conciliador: “Llevaos bien que esto no es nuestra vida, nuestra vida es lo de fuera y cuanto más amigos seamos, mejor vamos a llevar la vida que bastantes problemas hay en el mundo. Os quiero y lo estáis haciendo fenomenal”.

El tenso encuentro entre Mara y Juanpi

Otro de los momentos más incómodos de la noche fue el reencuentro entre Juanpi y Mara. Ella entró en la casa tras hacerse pública una infidelidad ocurrida antes de formalizar su relación. La conversación fue directa y dolorosa. Mara reconoció haber mentido y pidió perdón: “Le quiero mucho y estoy enamorada de él. La he liado antes de estar contigo, no estábamos juntos. Te he fallado mintiéndote, estaba rota, no sabía ni qué hacer, he sido una cobarde como lo fuiste tú en su momento”.

La gala concluyó con una nueva ronda de nominaciones tras la expulsión disciplinaria. Carlos Lozano, Cristina Piaget, Gloria González, Anita Williams y Sandra Barrios han quedado expuestos al veredicto del público, que decidirá el próximo expulsado.

Juanpi y Mara en 'GH
Juanpi y Mara en 'GH Dúo' (MEDIASET ESPAÑA).

Temas Relacionados

GH DúoGran Hermano DúoTelecincoMediaset EspañaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La confesión más sincera de Loles a Jordi Évole sobre su salud mental: “El estrés me enfermó, estaba ahogada de rodaje”

La actriz ha recordado su etapa en ‘Aquí no hay quien viva’ y cómo el agotamiento físico y emocional la obligó a tomar decisiones drásticas

La confesión más sincera de

La Policía Nacional investiga el suicidio de una menor de 14 años en Benalmádena

Los padres denuncian que su hija sufría acoso escolar

La Policía Nacional investiga el

Precio del oro en España hoy lunes 16 de febrero: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

El metal precioso ha registrado ganancias en los últimos meses ante la alta incertidumbre que hay en los mercados

Precio del oro en España

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de

Un estudio revela cuál es el animal con mayor tolerancia al alcohol: aguantan concentraciones del 80%

Esta especie puede aguantar niveles de alcohol letales en otros animales

Un estudio revela cuál es
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Borja Cabezón, adjunto a la

Borja Cabezón, adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, usó empresas falsas para no pagar impuestos, según ‘El Confidencial’

¿Quién quiere ser el próximo líder de la izquierda española? Estos son los posibles candidatos

Herida grave una mujer en Ibiza tras ser agredida por su expareja con orden de alejamiento: también habría atacado a la madre y la hermana de la víctima

El revés electoral en Aragón destapa la confrontación interna en el PSOE en un momento de desgaste y pérdida de apoyos: de Óscar López a Rebeca Torró

Del Congreso al Benidorm Fest: el PSOE eleva el “más amor y menos odio” a consigna de la semana

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de febrero

La inmigración se convierte en el motor silencioso del crecimiento de España: explica el 47% de la subida del PIB desde 2022

Trabajar desde casa aumenta la fertilidad: un estudio afirma que el teletrabajo puede ser más efectivo que las políticas públicas para mejorar la natalidad

La muerte del consumo responsable: solo el 7% de los españoles condiciona sus compras al compromiso social y el 73% ya no cree a las marcas

Los coches sin conductor llegan a España: qué dice la DGT sobre su legalidad

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid