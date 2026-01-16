Roberto Leal, presentador de la sexta temporada de ‘El desafío’: “María José Campanario ha venido a competir, no a pasearse”

Roberto Leal, presentador de la sexta temporada de 'El desafío' (ATRESMEDIA).

El desafío arrancó el pasado viernes, 9 de enero, con una nueva temporada cargada de nuevos famosos que se enfrentarán a decenas de retos que pondrán los pelos de punta al público. El espacio de Antena 3 ha presentado sus novedades en la sede de Atresmedia, donde los concursantes: María José Campanario; Willy Bárcenas; Jessica Goicoechea; Patricia Conde; José Yélamo; Eva Soriano; Daniel Illescas y Eduardo Navarrete, han tenido la oportunidad de contar todas las sensaciones que han experimentado tras la grabación de esta edición.

Tras los desafíos se encuentra todo un equipo de profesionales que velan por la integridad de los concursantes y, además, Roberto Leal, quien sufre como uno de ellos detrás de su papel de presentador. Infobae ha podido hablar con el sevillano para conocer todos los detalles de esta nueva temporada. “Esta es la mejor edición, ya lo veréis. Creo que esta gente se han vuelto locos, hablo de los guionistas y de los que diseñan las pruebas, y es que ha sido muy emocionante”, confiesa.

Los concursantes de la sexta temporada de 'El desafío' (ATRESMEDIA).

Además, explica que, una vez grabada la final, los sentimientos se encontraban a flor de piel para todos ellos: “Yo salí con una sensación de: ‘Ay, Dios mío, nos hemos dejado aquí el alma todos. Me estoy separando de mis amigos, de mis competidores’”. Y es que, aunque pasen las temporadas, la temeridad de los retos sigue poniendo nervioso a Leal: “He sufrido bastante porque ha sido muy peligrosa”.

“Es cierto que todo está bajo control, pero cuando tú lo llevas al límite, hay momentos en que puede aparentar que no, y al igual que en casa lo van a vivir así, el presentador también lo vive así“, explica. La tensión vivida en plató era tal, que Roberto Leal admite que hubo pruebas en las que los nervios le hicieron querer parar el rodaje: “Hubo momentos que yo decía: ‘Hostia, esta prueba sobre el papel ya me parecía bestia, y luego cuando la he visto…’. Encima, teniendo ahí amigos, como José Yélamo, decía: ‘Joder, que yo conozco a su mujer y a sus hijos’, o sea, que son casi mis sobrinos. Por favor, sacadlo de ahí, que se ahoga. Ha sido tremendo, ha sido tremendo”.

Los concursantes y el jurado de la sexta temporada de 'El desafío' (ATRESMEDIA).

María José Campanario es una de las concursantes estrellas del formato. No solo por la importancia de su nombre en el mundo del corazón, sino también como enferma de fibromialgia. “Al final es el perfil más singular y difiere del resto porque tiene fibromialgia y ha demostrado que con actitud y con trabajo se puede conseguir. Ha venido a competir, no ha venido a pasearse”, revela el conductor del formato, quien también comenta: “Me pareció una mujer muy fuerte y poderosa. Es igual que pasó con Victoria Federica en su día, que no tienen nada que ver los perfiles, creo que va a sorprender para bien”.

No obstante, el presentador confiesa que el reto ha sido también muy duro para todos los participantes: “Eva Soriano es un personaje auténtico y es verdad que la pobre se lesionó y lo pasó bastante mal. Patricia Conde nos ha enamorado a todos, es una tía disciplinada y educada. Y José Yélamo me sorprendió, es un perfil muy guay porque lo ves retándose y luego está en La Sexta haciendo un programa de cuatro horas y media hablando con Josep Borrell. Es muy guay también ver esos contrastes. Creo que es uno de los puntos fuertes del programa”.

José Yélamo, concursante de la sexta temporada de 'El desafío' (ATRESMEDIA).

De hecho, Soriano admite que fue el propio Leal quien la convenció para adentrarse en la aventura. “Yo animé mucho a Eva porque quería que hubiese un perfil también que tirase al humor y sabía que ella además es una tía fuerte, que entrena y que lo iba a pasar bien. Luego me ha dicho: ‘Hijo de puta, no sé por qué te cogí el teléfono’. Para mí rodearme de amigos está muy bien", explica. Y afirma: “Ahora me está pasando al revés, ¿quién no quiere estar en El desafío? Antes había que explicarle a la gente de qué iba esto. Ahora yo recibo un montón de llamadas de gente que pasa por Pasapalabra y me dicen: ‘A mí me gustaría ir a El desafío’“.

La presentadora de Cuerpos Especiales ha confesado a la prensa que hubo ocasiones en las que sintió que su esfuerzo no era reconocido al no ser tomada en serio por su perfil. “Todos se han enfadado alguna vez. Jessica, la propia Campanario… todos, aunque hay gente que no se le nota mucho y lo llevan por dentro. Ahí yo siempre elijo dejarlos que se desahoguen. Primero, porque creo que es sano. Segundo, porque seguramente el miembro del jurado al que se dirija tendrá que responder también. Y tercero, porque no deja de ser tele. Al final, el show es entretenimiento y no está bien que se lo guarden todo para ellos”, revela Roberto Leal a la prensa.

Eva Soriano, concursante de la sexta temporada de 'El desafío' (ATRESMEDIA).

Un presentador, tres programas

El sevillano se ha coronado como uno de los rostros de éxito de Atresmedia. El exreportero de España Directo, ha ido labrando su carrera hasta convertirse en la mano derecha de Antena 3 y, gracias a ello, presenta tres programas en la parrilla actualmente. “El año es muy largo y ha coincidido el estreno de El desafío con Pasapalabra. Pero lo de mi madre era un programa que en principio se produjo pensando en Atresplayer, pero le gustó mucho la cadena y apostaron por él”, confiesa.

Nos vamos de madre no es cualquier formato para el sevillano. El programa, protagonizado por su madre, recorre varios puntos del mundo mientras recuerda sus raíces y anécdotas. Además de presentador, Leal firma como productor del proyecto. “Creo que es un acierto, porque es un programa muy bonito. La decisión de encajarlo como primer estreno del año, me parece que es muy valiente y muy bonito también”, admite. De hecho, revela que su madre está encantada con él: “Va sin guion, con su hijo y con su nuera, viaja, se divierte, hace cosas que no ha hecho nunca, charla, porque mi madre charla mucho, se desahoga y luego resulta que se ve la tele y el pueblo entero está revolucionado”.

Roberto Leal, presentador de la sexta temporada de 'El desafío' (ATRESMEDIA).

No obstante, el triplete televisivo está siendo objeto de bromas para sus compañeros: “Carlos Alsina me decía: ‘Oye, te hemos pillado un huequito, no sé si quieres que te meta de colaborador en la radio’. Bueno, bendita esa broma. Ya sabemos cómo es esta profesión, quién nos iba a decir a nosotros esto. Evidentemente, hay que saber dónde estás, ni volverte loco, porque también la sobreexposición no es buena”.