Los invitados de ‘El Hormiguero’ del 23 al 26 de febrero: del fútbol de élite al fenómeno influencer

El Hormiguero mantiene su pulso imbatible en la franja más disputada de la televisión. El espacio capitaneado por Pablo Motos continúa marcando el ritmo del access prime time, donde compite cada noche con ofertas tan asentadas como La Revuelta y First Dates. Con una fórmula que combina actualidad, entretenimiento y entrevistas de alto impacto, el programa vuelve a apostar por una semana repleta de rostros reconocibles.

En esta ocasión, el plató recibirá a dos estrellas del F. C. Barcelona, una de las parejas más mediáticas del universo influencer, una periodista que arrasa en audiencias y un humorista con historia dentro del universo Motos. Una programación pensada para fidelizar al público habitual y atraer nuevos espectadores.

Lunes, 23 de febrero: Pedri y Ferrán Torres

Pedri González y Ferrán Torres. (Antena3.com)

La semana arranca con acento futbolero. Pedri y Ferrán Torres visitan el programa tras conquistar recientemente la Supercopa de España 2026 con el Barça. Una presencia especialmente esperada, ya que ambos tuvieron que cancelar una anterior participación meses atrás.

Durante la entrevista, los jugadores compartirán impresiones sobre la exigente temporada que afronta el club azulgrana, marcada por los retos en Liga y Champions. También habrá espacio para hablar del horizonte internacional: el Mundial del próximo verano, una cita en la que la selección española parte como una de las favoritas.

Martes, 24 de febrero: María Pombo y Pablo Castellano

María Pombo y Pablo Castellano. (Antena3.com)

Noche de redes sociales y vida personal. María Pombo se sienta por primera vez junto a su marido, Pablo Castellano. Aunque ambos ya conocen el formato, nunca habían coincidido como pareja en la mesa de Motos.

El matrimonio adelantará las claves de la nueva temporada de su docurreality, Pombo, que se estrena precisamente ese mismo día en Prime Video. Entre los temas destacados figuran las tramas familiares, con especial protagonismo de Papín, el padre de las hermanas Pombo.

Miércoles, 25 de febrero: Sandra Golpe

Sandra Golpe. (Antena3.com)

La actualidad informativa toma el relevo con la visita de Sandra Golpe, directora y presentadora de Antena 3 Noticias 1. Su regreso al programa coincide con una fecha significativa: el octavo aniversario del liderazgo absoluto del informativo de sobremesa.

Golpe celebrará junto a Trancas y Barrancas los excelentes datos de audiencia que mantiene el telediario, que en numerosas jornadas supera el 20% de cuota y se convierte en la emisión más vista del día. Una oportunidad para analizar la evolución del consumo informativo y los retos del periodismo televisivo.

Jueves, 26 de febrero: Dani Martínez

Dani Martínez. (Antena3.com)

El broche de la semana lo pone Dani Martínez, que regresa a la órbita de El Hormiguero tras cerrar su reciente etapa como presentador en Cuatro. El cómico presentará su espectáculo Remember, un monólogo que plantea un viaje desde 2050 hasta el presente para reflexionar, en clave de humor, sobre los cambios sociales.

La visita tiene un componente simbólico. Martínez dio uno de sus grandes saltos televisivos de la mano de la productora de Pablo Motos y Jorge Salvador, participando en formatos como Tonterías las justas y Vaya movida. Ahora vuelve “a casa”, aunque en calidad de invitado.