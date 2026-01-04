María Pombo y Pablo Castellano anuncian el nacimiento de su tercera hija: la pareja publica sus primeras imágenes con Mariana

María Pombo y Pablo Castellano, en imagen de archivo (Europa Press)

María Pombo y Pablo Castellano han arrancado el año por todo lo alto con el nacimiento de su tercera hija. La influencer a penas ha necesitado un par de días para cumplir sus metas de 2026: “parir” y “sobrevivir”. Mariana ha nacido este sábado 3 de enero, tal y como ha anunciado Pombo a sus seguidores en su cuenta de Instagram.

Al compartir las primeras imágenes de la recién nacida junto a Pablo Castellano y su hija en la habitación del hospital, María Pombo ha expresado su agradecimiento hacia sus seguidores: “Ha sido un parto soñado. Prometo contaros todo en cuanto lleguemos a casa. Os quiero mucho”, ha destacado en sus redes sociales.

Por su parte, Pablo Castellano también utilizó sus propias redes para compartir la buena evolución del nacimiento: “Todo ha ido superbien. Meri y Mariana están fenomenal”, ha asegurado, reflejando la tranquilidad y felicidad que vivía la familia en esos primeros momentos.

Pablo Castellano comparte una imagen con su hija Mariana en Instagram

La elección del nombre de Mariana

La elección del nombre de la pequeña responde a un proceso reflexivo y simbólico para los padres. Según explicó María Pombo a sus seguidores el pasado septiembre, buscaban un nombre con identidad. “Pues resulta que, a parte de ser una variante del nombre de ‘María’, que me encanta que mi hija lleve mi nombre, significa ‘amada de Dios’”, narró entonces.

La influencer también matizó que la unión de los nombres María y Ana era especialmente significativa, explicando que “Ana significa ‘llena de gracia’”, y subrayó que todo encajaba de forma orgánica con el tatuaje que lleva en uno de sus brazos: un corazón con las iniciales de sus hijos mayores, Martín y Vega, dejando espacio para la nueva ‘M’ de Mariana.

María Pombo publica la primera imagen de su hija Mariana en Instagram

Un nuevo cumpleaños en la familia Pombo

Durante los últimos días de embarazo, la habitación de María Pombo se transformó en un espacio cuidadosamente preparado, dominado por tonos claros, dispuesto para recibir a la pequeña de la forma más acogedora posible. La familia relató que la espera se hizo especialmente intensa, ya que la gestación alcanzó los 271 días, más larga que las anteriores. “Empiezo a sospechar que necesita un empujoncito”, compartió asustada.

El historial de nacimientos de la familia deja dos cumpleaños en fechas navideñas y uno en verano: Martín llegó a las 37 semanas el 27 de diciembre de 2020 y Vega nació el 19 de junio de 2023, a las 35 semanas, mientras que Mariana ha llegado en los primeros días de enero de 2026. De este modo, la llegada de la nueva integrante contribuirá a que las fiestas de fin de año sean aún más significativas, sumando a los tradicionales festejos navideños, celebraciones con velas y globos para dos de los pequeños de la casa.

Antes del nacimiento de Mariana, María Pombo reflexionaba sobre la posibilidad de ampliar aún más la familia. Aunque en ocasiones manifestó su deseo de tener cuatro hijos, quizás se eche para atrás: “Siempre he dicho que quería cuatro, pero, en cada embarazo me florece un nuevo miedo y tres es un número soñado y me plantó”, compartió con sus seguidores, sugiriendo que la familia podría estar completa con la llegada de Mariana.