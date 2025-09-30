España

‘First Dates’ se convierte en un estudio de tatuajes sin éxito para el amor: “¿Que se manche tanto es normal, no?”

El cuerpo del soltero es “un lienzo en el que han tatuado una infinidad de personas”

Paula Bastante Hernáiz

Por Paula Bastante Hernáiz

Guardar
Victoria y Diego en su
Victoria y Diego en su cita de First Dates (Montaje Infobae)

El restaurante de First Dates es un lugar donde cualquier cosa puede pasar. En el último programa sucedió algo inédito en los casi diez años que lleva en emisión: la sala privada se ha transformado en un estudio de tatuajes improvisado. No obstante, a pesar de haber sido una escena que han disfrutado los solteros implicados, el roce no ha hecho el cariño suficiente para una segunda cita.

Los protagonistas de la noche del martes han sido Diego, un murciano de 35 años y autodefinido como artístico y místico, y Victoria, una astróloga y terapeuta holística de 32 años llegada desde León. Durante la cena, la conexión entre ambos pareció inclinarse más al terreno de lo experimental que al sentimental. Diego, quien asegura que su cuerpo es “un lienzo en el que han tatuado una infinidad de personas”, se mostró abierto a nuevas experiencias con su acompañante, con la que había sentido un flechazo en la velada.

Ella, emocionada, aceptó el reto de la aguja a pesar de encontrarse en una mezcla de nervios y entusiasmo. “¡Madre mía, qué fuerte! Hacer todo este reto y esta responsabilidad”, ha expresado Victoria al entrar a la sala privada antes de iniciar su primer tatuaje sobre la piel de su cita. Además, la dinámica ha sido completamente libre y sin condiciones, pues Diego le ha entregado el control total: “¿Y dónde te lo hago, donde quiera?”, preguntó ella, a lo que él respondió con un “sí”.

Victoria y Diego en su
Victoria y Diego en su cita de First Dates (Cuatro)

“No se sabía donde se tenía que pintar”

“Siempre quise tatuar, así que... Vamos allá. Ay, la madre que nos trajo. Es muy fuerte”, ha emitido Victoria nada más poner las agujas sobre la piel de su acompañante. El reto no solo consistía en trazar la figura, sino en manejar una herramienta desconocida para ella. Mientras sostenía la máquina de tatuar no pudo evitar externar su inquietud: “¿Que se manche tanto es normal, no? Es que me da cosita”, preguntó en plena faena mientras reconocía la dificultad de la operación. “Imagínate que te dan un rotulador de seis puntas. Haces lo que puedes”, ha expuesto.

Al analizar el resultado, lo describió con humor: “El tatuaje de Venus ha quedado... Como he podido con esa aguja tan extraña que tenía. Era como una aguja séxtuple”. Asimismo, ha añadido que “no se sabía donde se tenía que pintar”. Poco después, ya con el símbolo grabado en la piel de Diego, Victoria ha resumido la experiencia con satisfacción: “Qué maravilla, qué experiencia. Me encanta entender que puedo hacer cualquier cosa”. Sin embargo, no pudo evitar comparar el resultado con “una llave”, en lugar del símbolo de Venus.

Finalizada la actividad artística, llegó el momento de decidir sobre una segunda cita. Diego adelantó su postura al equipo del programa: “A mí sí me gustaría tener una segunda cita con Victoria”. Su justificación la tenía clara desde antes de entrar al estudio improvisado. “Me parece que es una chica con la que comparto mucho y muchos temas. Hay una afinidad y me gusta como habla”, ha narrado en el confesionario.

"First Dates" es un programa de Cuatro en el que personas desconocidas comparten una cena en un restaurante y, tras conocerse, deciden si quieren tener una segunda cita fuera del programa.

En cambio, la respuesta de Victoria detuvo las expectativas de romance, pues “a mí como pareja no me gustaría", ha comentado. Sus argumentos se basan en “el tema de los tatus” y en el de “la energía” que deja eso en su cuerpo. “No sé realmente cómo se retiene lo que los demás expiran en la piel de él. Me inquieta un poco y tengo que decir que no”, ha dicho con sinceridad a lo que él ha bromeado diciendo que necesitaba un “exorcismo”.

Temas Relacionados

First DatesCuatroMediaset EspañaMediasetProgramas de televisiónTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La princesa Amalia de Holanda inicia su formación militar y se convierte en la primera mujer de la Casa Real neerlandesa en incorporarse a las Fuerzas Armadas

Este martes, 30 de septiembre, la princesa Amalia ha iniciado formalmente su instrucción como reservista a través del Defensity College, un programa que busca reforzar el vínculo entre la sociedad y el ejército neerlandeses

La princesa Amalia de Holanda

Números ganadores de Bonoloto de este 30 de septiembre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Números ganadores de Bonoloto de

Insultos, puñetazos, estrangulamientos y persecuciones contra dos árbitros de 17 años: “El deporte se ha convertido en un reflejo de la sociedad”

El Sindicato Nacional de Árbitros emitió un comunicado exigiendo a los clubes asumir su responsabilidad

Insultos, puñetazos, estrangulamientos y persecuciones

Resultados de Eurojackpot: comprobar números premiados del 30 de septiembre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Resultados de Eurojackpot: comprobar números

La película que Jennifer Lawrence se arrepiente de haber hecho en su carrera: “Debí haberla escuchado”

La cantante británica Adele le advirtió que no aceptara el papel

La película que Jennifer Lawrence
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre deberá seguir pagando

Un padre deberá seguir pagando 250 euros de pensión a su hija universitaria pese a no tener relación con ella: la Justicia rechaza su intento de anularla

La asesora de Begoña Gómez recurre la decisión de que su juicio por malversación se celebre con jurado

La Fiscalía niega que la labor de Begoña Gómez en la Complutense pueda calificarse como negocio y cuestiona la instrucción

Una madre divorciada consigue que la pensión para sus dos hijos suba de 500 a 700 euros: la Justicia señala que el padre gana casi el doble

Esta es la mejor ITV de España, según las reseñas de Google

ECONOMÍA

Un juez anula la desheredación

Un juez anula la desheredación de una esposa y su hija por falta de pruebas de maltrato al fallecido y por las contradicciones de los testigos presentados por la única heredera

Ignacio de la Calzada, abogado, sobre la baja médica: “Solo en estos casos vas a cobrar todo el dinero”

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

9 de cada 10 europeos considera crítica su salud financiera, según un informe

DEPORTES

Fue campeón mundial, combate el

Fue campeón mundial, combate el racismo y ha pasado por 10 equipos de baloncesto en EEUU: “La NBA es una versión moderna de la esclavitud”

Una estrella de la UFC se rinde ante Ilia Topuria: “Es el mejor luchador que jamás haya pisado la Tierra”

Ralf visita el restaurante favorito de su hermano Michael Schumacher, lleno de fotografías del campeón de F1: “Una imagen vale más que mil palabras”

Fueron sancionados por dopaje y ahora España les quita la condición de deportistas de alto rendimiento: de un escalador a un luchador olímpico

Jugó contra la selección española de baloncesto, amenazó a Cristiano Ronaldo y era de los más temidos de Juego de Tronos: la historia de Hafthor Björnsson