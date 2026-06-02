Un dirigente de la federación alemana de fútbol pide boicotear el Mundial 2026: “La amenaza potencial es mayor ahora que en la década de 1980”

El presidente de EEUU, Donald Trump, con la Copa del Mundo en la Casa Blanca (REUTERS/Jonathan Ernst)

A falta de nueve días para que de comienzo el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, el ambiente no es el idóneo para la mayor competición de fútbol a nivel de selecciones. Quien fuera galardonado con el Premio de la Paz de la FIFA ha puesto en jaque a la organización del torneo debido a sus políticas nacionales e internacionales.

Las medidas migratorias de Donald Trump en su territorio, las tensiones con los aliados europeos por la amenaza de invasión de Groenlandia, además de los aranceles a Europa, y la crisis por la guerra de Irán (clasificada para la cita) han generado inquietud por distintas federaciones.

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Oke Göttlich, vicepresidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) y presidente del FC St. Pauli, ha sido el primero en dar el paso: pide que se debata abiertamente un boicot. Lo dijo en una entrevista con el Hamburger Morgenpost, y sus palabras han reavivado una discusión que incomoda tanto a la DFB como a la propia FIFA. El dirigente cuestionó el papel del deporte ante la escalada de tensiones y consideró que ha llegado “el momento de discutir esto seriamente”.

Oke Göttlich, vicepresidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) y presidente del FC St. Pauli. (FC St. Pauli)

Biocot a las olimpiadas de 1980

Para justificar dicha posición, Göttlich recurrió a uno de los episodios más tensos de la historia del deporte moderno: el boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, precisamente liderado por Estados Unidos. “¿Cuáles fueron las justificaciones para el boicot a los Juegos Olímpicos en la década de 1980?”, planteó. “En mi opinión, la amenaza potencial es mayor ahora que entonces. Necesitamos tener esta conversación”, sentenció.

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El boicot de las Olimpiadas de Moscú de 1980 fue el bloqueo más grande de la historia de los Juegos

Un Mundial de Qatar 2022 apolítico

Pero Göttlich no solo señala al presidente estadounidense. También apunta directamente a las instituciones del fútbol. El Mundial de Qatar 2022 estuvo rodeado de una intensa polémica política (derechos humanos, condiciones laborales, libertades civiles) y las propias federaciones alertaron de ello. Ahora, ante una crisis geopolítica que afecta de lleno a Europa, esas mismas instituciones parecen haber bajado la guardia.

“¿Qatar era demasiado político para todos y ahora somos completamente apolíticos? Eso es algo que me molesta muchísimo”, afirmó. “Como organizaciones y sociedad, estamos olvidando cómo establecer tabúes y límites, y cómo defender valores”, añadió. “Me gustaría saber de Donald Trump cuándo ha alcanzado su tabú, y me gustaría saber de Bernd Neuendorf y Gianni Infantino”, indicó.

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ARCHIVO - Foto del 14 de junio del 2018, el Príncipe de Arabia Saudí Mohamed bin Salmán y el presidente de la FIFA Gianni Infantino en el encuentro de la Copa Mundial entre Rusia y Arabia Saudí. (Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, Archivo)

Los jugadores, por encima de todo

Uno de los argumentos más habituales contra cualquier boicot es el daño que causaría a los propios deportistas. Göttlich lo rechaza sin ambigüedades. En el St. Pauli militan varios internacionales con opciones de estar en el Mundial: los australianos Jackson Irvine y Connor Metcalfe, y el japonés Joel Chima Fujita. Aun así, el presidente del club hamburgués no cede. “La vida de un jugador profesional no vale más que la vida de innumerables personas en diversas regiones que están siendo atacadas o amenazadas directa o indirectamente por el anfitrión de la Copa del Mundo”, señaló.

Sin embargo, la propuesta choca frontalmente con la postura oficial de las estructuras del fútbol. Tanto la DFB como la FIFA han defendido tradicionalmente la separación entre deporte y política, y rechazan este tipo de medidas. El presidente de la federación alemana, Bernd Neuendorf, descartó de inmediato que la no participación de la selección fuera “un tema de discusión”, argumentando que los perjudicados serían los aficionados y los propios futbolistas.

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