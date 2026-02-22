Juan José Millás trolea a ChatGPT en ‘Lo de Évole’: “No conoces a Jordi Évole y reconoces a una botella de vino”

El escritor y periodista asiste como invitado al programa de La Sexta 'Lo de Évole', en el que Jordi Évole le entrevista en su Asturias de acogida. / Capura de pantalla

Este domingo 22 de febrero arrancaba, además de con un sol rebosante en la capital madrileña, con Las edades de Millás sonando en Cadena Ser. Y si por si alguien se había quedado con más ganas de escuchar al periodista Juan José Millás (València, 80 años), podía verlo a las 21:25 en La Sexta, entrevistado por el compañero de profesión Jordi Évole. Aunque en la radio el escritor se ha puesto más profundo, con “los materiales secretos que revolucionarán el mundo de la aeronáutica”; en la televisión, Millás ha reflexionado sobre la vida contemplativa desde los decorados que dejan los parajes asturianos.

La entrevista, grabada en julio del año anterior, tiene una duración en bruto de 9 horas, aproximadamente, según ha relatado Millás en Cadena Ser. Aunque no se rige por la extrema actualidad, las palabras del escritor sí han estado adecuadas al mundo de hoy. Con reflexiones que van desde la vejez hasta la altura de Felipe VI, la naturalidad de ambas personalidades del periodismo en Lo de Évole es palpable a través de la rutina que, en esta ocasión, le muestra Millás a Évole.

Nacido en el equinoccio de los Juicios de Núremberg (enero de 1946), el escritor y periodista reflexiona sobre el auge del individualismo y la consolidación del capitalismo. No obstante, y como recuerda Évole, Millás es “un gamberro”, por lo que reconduce la conversación cual periodista ejerciendo como tal haría. Con su cocina, su jardín y su estudio como telón de fondo, Jordi Évole ha invadido el espacio de Millás para acceder a los recovecos de su día a día.

La inteligencia artificial se cuela en la entrevista de Millás y Évole

Con obras traducidas a más de una veintena de idiomas, Millás ha dejado entrever la importancia del lenguaje (y “su jaula”) al más puro estilo de Wittgenstein en su vida. Un arma fundamental que se enmarca aquí es ChatGPT, la inteligencia artificial que el escritor ha puesto a prueba en el programa de La Sexta. Durante la sobremesa, ambos han protagonizado un intercambio tan surrealista como divertido. El punto álgido ha llegado cuando Jordi Évole y Millás han recurrido a ChatGPT para resolver una discusión dialéctica.

Millás ha aprovechado para poner a prueba a la inteligencia artificial. “Hola, ChatGPT. Soy yo”, ha anunciado el escritor, mientras trataba de averiguar si el sistema reconocía a Jordi Évole. La negativa de la IA en identificar al presentador ha desatado una sucesión de comentarios ingeniosos y carcajadas, destacando especialmente la reacción de Évole ante la falta de reconocimiento: “O no sabe todo o no eres tan importante como crees”. Al persistir la ambigüedad, la situación ha llegado al límite y Évole, entre risas incontrolables, ha soltado: “Hija de puta”. No obstante, Millás ha querido hacer un último intento, ante el que ha soltado: “No conoces a Jordi Évole y reconoces a una botella de vino”.

La escena se ha vuelto más llamativa cuando la cataplexia de Évole le ha jugado una mala pasada. Ante la dificultad para detener la risa, su equipo ha tenido que sostenerle físicamente, repitiéndose el incidente por segunda vez en el transcurso de la grabación. Según ha detallado La Sexta, este episodio ha añadido un componente espontáneo y humano a la conversación.

El arte como desobediencia

A lo largo del programa, se ha mostrado la convivencia entre ambos durante varios días, con Évole acompañando a Millás mientras este interpretaba el papel de cocinero, aunque sin llegar a cocinar realmente. Esto ha permitido al periodista profundizar en el carácter y las contradicciones del escritor. “¿Para ti es jodido ser Juan José Millás por la presión que supone?”, le ha preguntado Évole, interesado en conocer si el éxito y la notoriedad suponen una carga, según recoge La Sexta.

Millás ha reconocido que la situación es “ambivalente”: por una parte, considera que sería desagradecido quejarse públicamente de su propia suerte, cuando muchos cambiarían su puesto; por otra, confiesa que le resulta molesto que algunos colegas escritores lamenten tener que viajar, una actitud que él critica abiertamente. Évole ha resumido su impresión con una frase dirigida al escritor: “Tú eres un gamberro disfrazado de persona que controla”, añadiendo que, en su opinión, la autenticidad de Millás reside precisamente en las dosis de transgresión que incorpora a su vida y a su obra. Al desarrollar esa idea, Millás ha afirmado: “Escribir es desobedecer”.

Reflexión sobre el Estado y la sociedad en la era Trump

En otro momento de la emisión, Millás se ha referido a la percepción pública sobre el papel del Estado en España, comparándola con la situación estadounidense: “Hay una convicción íntima de que el Estado no te va a arreglar la vida, y eso es lo que ha pasado en Estados Unidos”. La conversación ha abordado entonces la política estadounidense, asociando el regreso de Donald Trump a la desconfianza en que el Estado pueda resolver los problemas de la ciudadanía.

Millás ha advertido sobre la paradoja de que sectores ricos adopten discursos antisistema, cuando en realidad son parte central del sistema. El escritor ha subrayado que la percepción de que el sistema no soluciona la desigualdad es cada vez mayor en Estados Unidos y Europa, y que la indignación surge como respuesta ante el dominio del poder económico sobre la política. El episodio ha mostrado así una sucesión de momentos tan reflexivos como provocadores, en los que el humor, la autorreferencialidad y el uso de la inteligencia artificial se han entrelazado para construir un relato que se sitúa entre la realidad y la ficción. Todo ello ha sido documentado íntegramente por La Sexta.