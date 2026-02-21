España

Una jubilada sigue buscando trabajo con 93 años y 14 fracturas en el brazo: “No me queda otra opción”

La mujer intenta mantenerse gracias a sus seis hijos pero quiere autonomía y una economía propia

Una anciana sigue buscando
Una anciana sigue buscando trabajo a los 93 años. (Freepick)

Patricia Willson tiene 93 años y una historia impactante. En una entrevista con Business Insider, la jubilada estadounidense ha contado que, a pesar de haber sufrido 14 fracturas de brazo y vivir con varios problemas de salud, sigue buscando trabajo. Su realidad es la de muchas personas mayores en todo el mundo: la pensión y los ingresos no alcanzan para cubrir todas las facturas y, después de pagarlas, apenas queda dinero suficiente para comprar alimentos o llegar a fin de mes. Patricia reconoce que probablemente sea “una de las pocas personas que, a su edad, sigue intentando reincorporarse al mercado laboral”, pero afirma que “no me queda otra opción”.

Las dificultades económicas marcan el día a día de Patricia. No solo debe afrontar gastos médicos y facturas habituales, sino que la incertidumbre sobre el futuro le produce un estrés constante. “Me preocupa todas las noches cuando me voy a la cama que lo que tengo no vaya a durar hasta que muera”, confiesa en la entrevista. Sabe que su edad es un obstáculo importante para muchas empresas, pero aun así acude a eventos de empleos y trata de realizar cursos de formación para mejorar sus posibilidades. En todos estos encuentros, suele ser la persona de mayor edad, aunque eso no la hace desistir.

Patricia lleva una vida marcada por el trabajo y el esfuerzo. Es madre de seis hijos y durante años fue empleada de empresas y laboratorios farmacéuticos importantes en Estados Unidos. En 2006 abrió un pequeño negocio de alquiler de viviendas, pero desde hace cuatro años no puede gestionarlo debido a sus problemas de salud. “Las cosas se me hicieron una bola de nieve y no preveía que empeoraran”, explica.

El trabajo como necesidad en la tercera edad

La situación de Patricia no es un caso aislado en Estados Unidos. Cada vez más personas de edad avanzada se ven obligadas a seguir trabajando para poder vivir con dignidad. Según datos analizados por Business Insider, en 2023 casi 550.000 personas con 80 años o más seguían en activo en el mercado laboral estadounidense. El aumento del coste de vida, los bajos ingresos de muchas pensiones y la duración cada vez mayor de la vida hacen que muchas personas mayores tengan que buscar algún empleo, aunque sea a tiempo parcial o en tareas menos exigentes físicamente.

Estudios demuestran que esto sucede debido a que la esperanza de vida aumenta

Para quienes lo necesitan, encontrar trabajo a una edad tan avanzada no es fácil. Las empresas suelen mostrar reticencias por motivos de salud, ritmo de trabajo o incluso prejuicios sobre la edad. . La búsqueda activa no solo responde a una necesidad económica, sino también al deseo de mantener la autonomía y sentirse útiles.

La experiencia de Patricia pone de relieve la importancia de abordar el problema del envejecimiento y la economía personal en la vejez. La dificultad para cubrir gastos básicos, la presión psicológica y la incertidumbre sobre el futuro afectan a miles de personas en todo el país. Mientras tanto, cada vez son más quienes, como Patricia, siguen adelante buscando nuevas oportunidades a pesar de los obstáculos.

Cómo afronta la búsqueda de empleo a los 93 años

A pesar de sus limitaciones físicas, Patricia no ha dejado de intentarlo. Acude a ferias de empleo, completa cursos de formación y busca oportunidades en diferentes sectores. Sabe que la edad puede jugar en su contra, pero su actitud es la de no rendirse mientras pueda valerse por sí misma. Reconoce que la búsqueda de empleo le genera estrés, pero también le da un motivo para seguir adelante cada día.

La jubilada sigue en busca
La jubilada sigue en busca de trabajo(Freepik)

Patricia ha aprendido a adaptarse a las circunstancias. Aunque ya no puede encargarse de su negocio de alquiler de viviendas, busca empleos que se ajusten a sus capacidades actuales. Además, se apoya en sus hijos y en las redes sociales para difundir su situación y encontrar oportunidades. Su testimonio, compartido a través de Business Insider, sirve para dar visibilidad a la realidad de muchas personas mayores que, debido a una pensión insuficiente, se ven obligadas a buscar trabajo a edades que antes parecían impensables.

