Cinco recomendaciones para conseguir trabajo en 2026 y desempeñarse en lo que más le gusta

La búsqueda de empleo puede ser más fácil con estas recomendaciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para algunas personas, el inicio de año representa la urgencia de reincorporarse al mercado laboral o buscar una nueva posición tras el cierre de contratos, reestructuraciones o pausas habituales de fin de año. Aunque el mercado laboral muestra señales de mejora, la competencia por las vacantes sigue intensificándose.

Y es que la competencia no depende únicamente de la experiencia, sino de comprender hacia dónde se orienta la demanda actual. Según un informe reciente del Foro Económico Mundial, el 69% de los empleadores en el mundo prioriza el pensamiento analítico, junto con competencias humanas como la resiliencia, la flexibilidad y el liderazgo, como factores determinantes al incorporar talento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Integrarse al mercado laboral requiere claridad sobre las fortalezas propias, preparación emocional y una marca personal alineada con los valores que hoy buscan las empresas. Conocer las tendencias laborales permite dejar atrás la búsqueda reactiva y transformarla en un plan, enfocar mejor las oportunidades, preparar entrevistas con el lenguaje que evalúan los reclutadores y fortalecer las habilidades digitales y socioemocionales que ya influyen en las decisiones de contratación”, explicó Carolina Reina, coordinadora de Empleo y Capacitación de Compensar.

Desarrollar las cualidades que valoran los empleadores es la clave - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Estas son las cinco claves que pueden ayudar a aquellos que inician el año sin trabajo a fortalecer su proceso de reinserción:

Bienestar emocional en la búsqueda: el desempleo suele ir acompañado de incertidumbre, presión y desgaste. Incorporar rutinas de autocuidado, espacios de apoyo y preparación emocional ayuda a mantener la motivación, enfrentar los procesos de selección con mayor seguridad y comunicar las capacidades propias con mayor claridad.

Identificación de la ventaja competitiva: más allá del cargo desempeñado, es fundamental traducir la experiencia en logros concretos y capacidades transferibles, como liderazgo, gestión, negociación o análisis, cualidades que los empleadores valoran especialmente en la actualidad.

Actualización de la marca personal: es importante alinear la hoja de vida y el perfil de LinkedIn con competencias y resultados, en lugar de funciones. El uso de palabras clave del sector y del puesto deseado favorece la conexión con los procesos actuales de selección.

Demostración de alfabetización tecnológica: se reconoce el valor de la capacidad para utilizar herramientas digitales de forma estratégica, como plataformas de análisis de datos, automatización de tareas, CRM, gestores de proyectos o soluciones de inteligencia artificial, para optimizar procesos y obtener resultados medibles.

Transformación de la búsqueda en un plan: establecer metas semanales claras, priorizar empresas objetivo, construir una red de contactos activa y prepararse para entrevistas mediante simulaciones con personas que puedan ofrecer retroalimentación genera mejores resultados en el proceso de reinserción.

Adaptarse a las nuevas tendencias laborales y fortalecer competencias clave puede marcar la diferencia para quienes buscan empleo en 2026.

Tenga en cuenta sus habilidades para aplicar a las ofertas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Estos conceptos pueden estudiarse más a fondo con el Programa de Empleabilidad Estratégica de la Agencia de Empleo y Fomento Empresarial de Compensar, en colaboración con Michael Page. Se trata de un plan gratuito, especializado en inserción laboral para profesionales de alto perfil y cargos estratégicos, especialmente dirigido a aquellos que se encuentran desempleados.

La iniciativa proporciona herramientas prácticas, asesoría personalizada y acceso directo a expertos en reclutamiento para desarrollar sus habilidades en el mundo laboral.

Hacer un curso para fortalecer estas habilidades puede ser beneficioso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con Reina, “El diferencial de este programa es el acompañamiento integral que ofrece en una etapa desafiante, tanto en lo profesional como en lo emocional. Por eso, inicia con autoconocimiento y preparación emocional; continúa con el fortalecimiento de la marca personal y herramientas como LinkedIn; avanza hacia una estrategia de búsqueda a través de entrenamiento en comunicación y negociación; y concluye con un seguimiento especializado que facilita la reconexión con el mercado laboral mediante un plan trimestral guiado por expertos”.