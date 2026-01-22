Colombia

Cinco recomendaciones para conseguir trabajo en 2026 y desempeñarse en lo que más le gusta

Así puede acelerar su reinserción laboral y adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado

Guardar
La búsqueda de empleo puede
La búsqueda de empleo puede ser más fácil con estas recomendaciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para algunas personas, el inicio de año representa la urgencia de reincorporarse al mercado laboral o buscar una nueva posición tras el cierre de contratos, reestructuraciones o pausas habituales de fin de año. Aunque el mercado laboral muestra señales de mejora, la competencia por las vacantes sigue intensificándose.

Y es que la competencia no depende únicamente de la experiencia, sino de comprender hacia dónde se orienta la demanda actual. Según un informe reciente del Foro Económico Mundial, el 69% de los empleadores en el mundo prioriza el pensamiento analítico, junto con competencias humanas como la resiliencia, la flexibilidad y el liderazgo, como factores determinantes al incorporar talento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Integrarse al mercado laboral requiere claridad sobre las fortalezas propias, preparación emocional y una marca personal alineada con los valores que hoy buscan las empresas. Conocer las tendencias laborales permite dejar atrás la búsqueda reactiva y transformarla en un plan, enfocar mejor las oportunidades, preparar entrevistas con el lenguaje que evalúan los reclutadores y fortalecer las habilidades digitales y socioemocionales que ya influyen en las decisiones de contratación”, explicó Carolina Reina, coordinadora de Empleo y Capacitación de Compensar.

Desarrollar las cualidades que valoran
Desarrollar las cualidades que valoran los empleadores es la clave - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Estas son las cinco claves que pueden ayudar a aquellos que inician el año sin trabajo a fortalecer su proceso de reinserción:

  • Bienestar emocional en la búsqueda: el desempleo suele ir acompañado de incertidumbre, presión y desgaste. Incorporar rutinas de autocuidado, espacios de apoyo y preparación emocional ayuda a mantener la motivación, enfrentar los procesos de selección con mayor seguridad y comunicar las capacidades propias con mayor claridad.
  • Identificación de la ventaja competitiva: más allá del cargo desempeñado, es fundamental traducir la experiencia en logros concretos y capacidades transferibles, como liderazgo, gestión, negociación o análisis, cualidades que los empleadores valoran especialmente en la actualidad.
  • Actualización de la marca personal: es importante alinear la hoja de vida y el perfil de LinkedIn con competencias y resultados, en lugar de funciones. El uso de palabras clave del sector y del puesto deseado favorece la conexión con los procesos actuales de selección.
  • Demostración de alfabetización tecnológica: se reconoce el valor de la capacidad para utilizar herramientas digitales de forma estratégica, como plataformas de análisis de datos, automatización de tareas, CRM, gestores de proyectos o soluciones de inteligencia artificial, para optimizar procesos y obtener resultados medibles.
  • Transformación de la búsqueda en un plan: establecer metas semanales claras, priorizar empresas objetivo, construir una red de contactos activa y prepararse para entrevistas mediante simulaciones con personas que puedan ofrecer retroalimentación genera mejores resultados en el proceso de reinserción.

Adaptarse a las nuevas tendencias laborales y fortalecer competencias clave puede marcar la diferencia para quienes buscan empleo en 2026.

Tenga en cuenta sus habilidades
Tenga en cuenta sus habilidades para aplicar a las ofertas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Estos conceptos pueden estudiarse más a fondo con el Programa de Empleabilidad Estratégica de la Agencia de Empleo y Fomento Empresarial de Compensar, en colaboración con Michael Page. Se trata de un plan gratuito, especializado en inserción laboral para profesionales de alto perfil y cargos estratégicos, especialmente dirigido a aquellos que se encuentran desempleados.

La iniciativa proporciona herramientas prácticas, asesoría personalizada y acceso directo a expertos en reclutamiento para desarrollar sus habilidades en el mundo laboral.

Hacer un curso para fortalecer
Hacer un curso para fortalecer estas habilidades puede ser beneficioso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con Reina, “El diferencial de este programa es el acompañamiento integral que ofrece en una etapa desafiante, tanto en lo profesional como en lo emocional. Por eso, inicia con autoconocimiento y preparación emocional; continúa con el fortalecimiento de la marca personal y herramientas como LinkedIn; avanza hacia una estrategia de búsqueda a través de entrenamiento en comunicación y negociación; y concluye con un seguimiento especializado que facilita la reconexión con el mercado laboral mediante un plan trimestral guiado por expertos”.

Temas Relacionados

EmpleoTrabajoOferta de empleoOferta laboralColombia-ServiciosColombia-Noticias

Más Noticias

Salario mínimo 2026: Ministerio del Trabajo habilitó plataforma para denunciar incumplimiento en los pagos y otras irregularidades laborales

La cartera liderada por Antonio Sanguino afirmó que la herramienta garantiza la protección del denunciante, la trazabilidad del caso y el respeto por el debido proceso

Salario mínimo 2026: Ministerio del

Millonarios se pronunció sobre la llegada de James Rodríguez: esto dijo el presidente

El mediocampista de la selección Colombia aún se encuentra sin equipo tras su salida de León de México

Millonarios se pronunció sobre la

Unión Magdalena le mostró “la parte más oscura del fútbol” al técnico Alexis García: polémicas declaraciones

El entrenador dirigió al cuadro samario durante la primera parte de la temporada 2025, no logró buenos resultados y salió de la institución, y ahora revela detalles

Unión Magdalena le mostró “la

Jhon Jader Durán no pudo hacer valer la “ley del ex” en Europa League y acabó golpeado por un viejo conocido

El atacante del Fenerbahçe no pudo destacar en la derrota por la mínima diferencia ante Aston Villa, sufriendo el rigor táctico y físico de sus excompañeros, quedando constantemente en fuera de juego durante el partido

Jhon Jader Durán no pudo

Hijo de Patricia Teherán jamás cobró regalías por la música de su madre “a pesar de que sigue sonando en todo el país”

Yuri Alexander Teherán tomó la decisión de retirar la demanda con la que buscaba recibir un dinero que en su concepto le pertenece

Hijo de Patricia Teherán jamás
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El conflicto sigue tocando a

El conflicto sigue tocando a la niñez, estos fueron los territorios más golpeados por el reclutamiento en 2025, según la Defensoría del Pueblo

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras masacre de 26 presuntos disidentes en Guaviare: los cuerpos presentan tiros de gracia

Investigan video donde supuestos miembros del Clan del Golfo advierten una ‘limpieza social’ en Tolima

ELN entregó a hermanos que habían sido secuestrados en Arauca: así fue la liberación

Año electoral en medio del fuego, la ONU lanzó alerta por violencia y amenaza a la participación política

ENTRETENIMIENTO

Hijo de Patricia Teherán jamás

Hijo de Patricia Teherán jamás cobró regalías por la música de su madre “a pesar de que sigue sonando en todo el país”

Él es el papá de Nicolás Arrieta, de ‘La casa de los famosos’: es reconocido por su trayectoria política

La canción más sonada en Spotify Colombia hoy

Majida Issa anunció su regreso a ‘Sin senos sí hay paraíso’ para retomar uno de sus papeles icónicos: “Amor con amor se paga”

Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar se mostraron muy enamorados en un romántico viaje internacional

Deportes

Selección Colombia: la feroz competencia

Selección Colombia: la feroz competencia entre delanteros por un cupo en el Mundial FIFA 2026

Millonarios se pronunció sobre la llegada de James Rodríguez: esto dijo el presidente

Unión Magdalena le mostró “la parte más oscura del fútbol” al técnico Alexis García: polémicas declaraciones

Jhon Jader Durán no pudo hacer valer la “ley del ex” en Europa League y acabó golpeado por un viejo conocido

Millonarios mueve fichas para reducir la sanción de Falcao García y acelerar su debut en la Liga BetPlay