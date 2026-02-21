España

Junqueras descarta seguir negociando los presupuestos de la Generalitat con el PSC sin garantías sobre el IRPF

Para el presidente de ERC, “es el PSC quien debe poner sobre la mesa toda su capacidad para que el Gobierno cumpla los compromisos”, algo que, considera, “todavía no ha ocurrido”

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha declarado que no existen las condiciones necesarias para continuar las negociaciones sobre los presupuestos de la Generalitat con el PSC. El motivo principal es la ausencia de garantías respecto al traspaso del IRPF a Cataluña, una cuestión que el partido considera prioritaria.

En una intervención durante el Congreso Nacional de ERC, Junqueras remarcó que, aunque la voluntad de su formación es aprobar los presupuestos, la gestión del IRPF por parte de la Generalitat sigue siendo un factor decisivo. “Es el PSC quien debe poner sobre la mesa toda su capacidad para que el Gobierno cumpla los compromisos y, desgraciadamente, esto todavía no ha ocurrido y no tenemos ninguna garantía de que acabe pasando”, manifestó el líder republicano.

El escenario actual se definió tras una reunión mantenida el viernes entre Junqueras y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que no se logró desbloquear el traspaso del IRPF. Según ha publicado La Vanguardia y confirmado Europa Press, la cita no permitió avanzar en los puntos clave que ERC considera imprescindibles para seguir con la negociación de las cuentas.

Junqueras afirmó sentirse “bastante cerca” de tener tanto el traspaso del impuesto como los presupuestos para Cataluña, pero subrayó que la decisión de no continuar no partió de los republicanos. En todo caso, insistió en que la aprobación de las cuentas “no es la única cosa importante” y defendió que la gestión tributaria es una demanda central para la comunidad.

Oriol Junqueras ha anunciado un acuerdo de financiación que reportará 4.700 millones más para Cataluña. Asegura que contentará "a todos".

ERC sigue dispuesto a dialogar sobre otras materias

A pesar del bloqueo en la negociación presupuestaria, Junqueras dejó claro que ERC mantiene su disposición a dialogar sobre otras materias que afectan al desarrollo de Cataluña. En este sentido, mostró apertura a alcanzar un acuerdo que permita acelerar el consorcio de inversiones, una herramienta que, según sus palabras, resulta fundamental para mejorar la ejecución de los fondos presupuestarios. “No quisiéramos pensar que porque no es posible en estos momentos un acuerdo sobre presupuestos, el Partido Socialista dejará perder otras cuestiones también relevantes para nuestro país”, señaló durante su intervención.

El consorcio de inversiones se plantea como un instrumento para garantizar que los recursos asignados a Cataluña se ejecuten de forma más eficiente. Junqueras destacó que, tradicionalmente, la ejecución presupuestaria ha quedado por debajo de lo previsto y de las necesidades reales de la comunidad. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha rechazado esta fórmula por considerar que “confunde más” a los catalanes. A pesar de las discrepancias entre formaciones, ERC no descarta explorar vías de acuerdo en materias que considera estratégicas, más allá del debate sobre las cuentas autonómicas.

ERC, comprometido a que “no falte ni un céntimo para las necesidades”

Durante el congreso, Junqueras dirigió un mensaje a los agentes económicos y sociales de Cataluña: trabajadores, autónomos, empresarios, educadores y personal sanitario. Les trasladó el compromiso de ERC de dedicar todos los esfuerzos a “que no falte ni un céntimo a las necesidades del país”.

El presidente republicano defendió que sin presupuestos también es posible impulsar políticas efectivas, y afirmó: “Si alguna vez alguien os dice que sin presupuestos no se puede hacer, os mienten”. Relacionó esta posición con una combinación de ambición y razonabilidad, conceptos que, según él, no resultan incompatibles.

Junqueras reivindicó que priorizar la “ambición nacional es lo más razonable de todo”, al considerar que este enfoque permite servir mejor a Cataluña y avanzar en la gestión propia. Aunque el acuerdo sobre las cuentas sigue bloqueado, ERC mantiene su disposición a seguir trabajando en otros ámbitos clave y a reclamar el traspaso de competencias, como el IRPF, para reforzar la autonomía financiera y política de la Generalitat. La formación republicana apuesta así por mantener un diálogo abierto en busca de soluciones prácticas para los retos de la comunidad.

