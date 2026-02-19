Agencias

Junts pide explicaciones al Govern por "la requisa de esteladas y señeras" en los Juegos Olímpicos

El grupo de Junts en el Parlament ha registrado una batería de preguntas para pedir explicaciones al Govern por "la requisa de esteladas y señeras a aficionados catalanes" durante la competición de esquí de montaña en los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebran en Italia.

En un comunicado este jueves, la formación ha reclamado que el Govern valore estos hechos y explique "qué actuaciones piensa emprender para evitar que se repitan situaciones que vulneran la libertad de expresión de los aficionados catalanes en competiciones internacionales".

La diputada de Junts Montse Ortiz ha recordado que el conseller de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez, estaba presente cuando se ha producido el incidente, ha preguntado si "se ha llevado a cabo alguna gestión inmediata" o si tiene previsto actuar ante el Comité Olímpico Internacional (COI) o el Comité Olímpico Español (COE).

