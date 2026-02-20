Podemos rechaza la reorganización electoral de la izquierda que propone Rufián y advierte que la “matemática parlamentaria” solo refuerza al PSOE

Podemos rechaza la reorganización electoral de la izquierda y asegura que solo refuerza al PSOE (Alberto Ortega - Europa Press)

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha expresado su rechazo a la propuesta de reorganización electoral impulsada por Gabriel Rufián y Emilio Delgado. Se ha pronunciado al respecto durante la última reunión del Consejo Ciudadano Estatal, y aunque no mencionó expresamente al portavoz de ERC, pero hizo clara referencia a la propuesta anunciada esta semana. Durante su intervención, subrayó que centrar la estrategia en el cálculo electoral solo refuerza al PSOE y limita el margen de acción de las fuerzas alternativas.

Belarra considera que la propuesta de Rufián hará “votar al PSOE”

La dirigente de Podemos explicó que la premisa de priorizar la candidatura con más opciones en cada territorio conduce a la misma conclusión: “Si todo el planteamiento es de cálculo en la ley electoral, de matemática parlamentaria, de candidatura con más opciones electorales, entonces está clara cuál va a ser la conclusión al final. Es que hay que apoyar al PSOE y que hay que votar al PSOE porque es la candidatura más grande”. Este análisis se produce tras el planteamiento de Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), quien sugirió optimizar los resultados de la izquierda maximizando las posibilidades de la opción más fuerte en cada provincia frente a la ultraderecha.

Belarra ha advertido que la falta de avances sociales durante la actual legislatura ha permitido el crecimiento de opciones como Vox: “La inacción del PSOE en materia social durante esta legislatura es la que no para de hacer crecer a la ultraderecha”. Desde su perspectiva, la estrategia de configurar a la izquierda únicamente para mantener al PSOE en el centro del tablero político termina por debilitar al resto de formaciones y podría desembocar en una abstención socialista que facilite un gobierno en solitario del Partido Popular (PP).

Según la secretaria general, “por ese camino lo que habrán barrido no es a la extrema derecha que dicen combatir, sino a la izquierda, al feminismo, al ecologismo, al antirracismo, que es precisamente quienes pueden pararle los pies”. Así, defendió la necesidad de fortalecer un espacio alternativo a la izquierda del PSOE con un proyecto propio, capaz de articular demandas feministas, antirracistas, ecologistas y antifascistas.

Durante la reunión, Belarra volvió a reivindicar a Podemos como la alternativa para disputar el espacio progresista sin depender de la lógica del miedo. “Un proyecto con ambición, que no haga política desde el miedo, porque el miedo, compañeros y compañeras, paraliza”. Remarcó que el miedo no es una novedad asociada al avance de la ultraderecha, sino que afecta desde hace tiempo a colectivos como los inquilinos que no logran cubrir los gastos básicos.

En este contexto, la dirigente rechazó sumarse a fórmulas como la nueva coalición Sumar o un frente amplio basado en los mismos cálculos electorales que, a su juicio, solo podrían conducir a la consolidación del PSOE, aunque los socialistas no entran en la propuesta de Gabriel Rufián.

La secretaria general insistió en que el país necesita “una izquierda feminista, antirracista, ecologista y antifascista, una izquierda para la mayoría trabajadora fuerte, un proyecto con ambición que no haga política desde el miedo”. Añadió que la calidad de la representación importa más que la cantidad: “A veces la vida no va de cantidad, va de calidad, y han hecho más cuatro diputadas valientes de Podemos que cinco ministros de Sumar”.

En ese sentido, la dirigente de Podemos propuso una alternativa política capaz de “cambiar el rumbo del país de nuevo”, apostando por un proyecto confederal orientado a construir “una república plurinacional, sin reyes herederos del franquismo” y con políticas sociales como eje. Al cerrar su intervención, resumió la posición de su formación: “A la ultraderecha se le gana por la izquierda”.