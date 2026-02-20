España

Podemos rechaza la reorganización electoral de la izquierda que propone Rufián y advierte que la “matemática parlamentaria” solo refuerza al PSOE

La secretaria general de Podemos se ha pronunciado sobre la propuesta de Gabriel Rufián sin hacer alusión directa a la misma: “Si todo el planteamiento es de cálculo en la ley electoral, de matemática parlamentaria (...) hay que votar al PSOE porque es la candidatura más grande”

Guardar
Podemos rechaza la reorganización electoral
Podemos rechaza la reorganización electoral de la izquierda y asegura que solo refuerza al PSOE (Alberto Ortega - Europa Press)

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha expresado su rechazo a la propuesta de reorganización electoral impulsada por Gabriel Rufián y Emilio Delgado. Se ha pronunciado al respecto durante la última reunión del Consejo Ciudadano Estatal, y aunque no mencionó expresamente al portavoz de ERC, pero hizo clara referencia a la propuesta anunciada esta semana. Durante su intervención, subrayó que centrar la estrategia en el cálculo electoral solo refuerza al PSOE y limita el margen de acción de las fuerzas alternativas.

Belarra considera que la propuesta de Rufián hará “votar al PSOE”

La dirigente de Podemos explicó que la premisa de priorizar la candidatura con más opciones en cada territorio conduce a la misma conclusión: “Si todo el planteamiento es de cálculo en la ley electoral, de matemática parlamentaria, de candidatura con más opciones electorales, entonces está clara cuál va a ser la conclusión al final. Es que hay que apoyar al PSOE y que hay que votar al PSOE porque es la candidatura más grande”. Este análisis se produce tras el planteamiento de Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), quien sugirió optimizar los resultados de la izquierda maximizando las posibilidades de la opción más fuerte en cada provincia frente a la ultraderecha.

Belarra ha advertido que la falta de avances sociales durante la actual legislatura ha permitido el crecimiento de opciones como Vox: “La inacción del PSOE en materia social durante esta legislatura es la que no para de hacer crecer a la ultraderecha”. Desde su perspectiva, la estrategia de configurar a la izquierda únicamente para mantener al PSOE en el centro del tablero político termina por debilitar al resto de formaciones y podría desembocar en una abstención socialista que facilite un gobierno en solitario del Partido Popular (PP).

Según la secretaria general, “por ese camino lo que habrán barrido no es a la extrema derecha que dicen combatir, sino a la izquierda, al feminismo, al ecologismo, al antirracismo, que es precisamente quienes pueden pararle los pies”. Así, defendió la necesidad de fortalecer un espacio alternativo a la izquierda del PSOE con un proyecto propio, capaz de articular demandas feministas, antirracistas, ecologistas y antifascistas.

Durante la reunión, Belarra volvió a reivindicar a Podemos como la alternativa para disputar el espacio progresista sin depender de la lógica del miedo. “Un proyecto con ambición, que no haga política desde el miedo, porque el miedo, compañeros y compañeras, paraliza”. Remarcó que el miedo no es una novedad asociada al avance de la ultraderecha, sino que afecta desde hace tiempo a colectivos como los inquilinos que no logran cubrir los gastos básicos.

En este contexto, la dirigente rechazó sumarse a fórmulas como la nueva coalición Sumar o un frente amplio basado en los mismos cálculos electorales que, a su juicio, solo podrían conducir a la consolidación del PSOE, aunque los socialistas no entran en la propuesta de Gabriel Rufián.

La secretaria general insistió en que el país necesita “una izquierda feminista, antirracista, ecologista y antifascista, una izquierda para la mayoría trabajadora fuerte, un proyecto con ambición que no haga política desde el miedo”. Añadió que la calidad de la representación importa más que la cantidad: “A veces la vida no va de cantidad, va de calidad, y han hecho más cuatro diputadas valientes de Podemos que cinco ministros de Sumar”.

En ese sentido, la dirigente de Podemos propuso una alternativa política capaz de “cambiar el rumbo del país de nuevo”, apostando por un proyecto confederal orientado a construir “una república plurinacional, sin reyes herederos del franquismo” y con políticas sociales como eje. Al cerrar su intervención, resumió la posición de su formación: “A la ultraderecha se le gana por la izquierda”.

Temas Relacionados

Ione BelarraGobierno De EspañaPodemosGabriel RufiánPolíticaPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La Xunta de Galicia inicia el archivo del proyecto de la macrocelulosa Altri en Palas de Rei (Lugo)

La empresa cuenta con tres meses para justificar la conexión a la red eléctrica

La Xunta de Galicia inicia

El mito de lavarse la cara con agua fría y otras mentiras del cuidado de la piel, según dermatólogas

La limpieza facial es el paso más importante de una rutina cosmética y hay que tener en cuenta factores como la técnica, la temperatura del agua, el momento del día o los productos utilizados

El mito de lavarse la

José Elías cuadruplica su sueldo en Ezentis en 2025 mientras esa empresa duplica sus pérdidas: ganó 90.000 euros por su labor como presidente no ejecutivo

Pese a cerrar en números rojos, la compañía ha duplicado los ingresos y ha mejorado el resultado bruto de explotación

José Elías cuadruplica su sueldo

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 20 febrero

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Triplex de la Once sorteo

Pablo Emilio Gutiérrez, psicólogo: “Debes diferenciar entre un buen y un mal psicólogo, nosotros no podemos juzgar ni hacer críticas”

El especialista explica a través de TikTok cuales son los puntos que debe reunir un buen profesional

Pablo Emilio Gutiérrez, psicólogo: “Debes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

PP y PSOE empatan en

PP y PSOE empatan en Castilla y León, según el CIS: solo les separa un punto y Vox perdería votos respecto a 2022

Ni el catalán ni el euskera serán obligatorios para que los migrantes en España accedan a la regularización extraordinaria: el Gobierno aclara las condiciones

La Audiencia de Madrid revierte una sentencia previa y concede la nacionalidad española a una colombiana descendiente de sefardíes: la documentación era válida

El abogado de la denunciante del DAO de la Policía señala otros posibles casos de “conductas inapropiadas” en la cúpula del cuerpo

España pedirá a la Unión Europea que levante sanciones a Delcy Rodríguez tras la amnistía a presos políticos en Venezuela

ECONOMÍA

José Elías cuadruplica su sueldo

José Elías cuadruplica su sueldo en Ezentis en 2025 mientras esa empresa duplica sus pérdidas: ganó 90.000 euros por su labor como presidente no ejecutivo

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 20 de febrero

La fiebre por la vivienda resiste, pero nuevas subidas de precio y de las hipotecas fijas enfriará el impulso comprador este año

Repsol reactiva su apuesta por Venezuela: prevé aumentar un 50% su producción en un año y triplicarla en tres

El déficit comercial se dispara un 41,7% en 2025 pese a que las exportaciones marcaron el segundo mejor dato histórico

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”