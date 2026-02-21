Espana agencias

Sánchez y Junqueras se reunieron este viernes en Moncloa, una cita que no desbloqueó el traspaso del IRPF a Cataluña

ERC confirmó que el presidente del Gobierno y el máximo dirigente de la formación mantuvieron un encuentro reservado en Madrid, donde insistieron en la reclamación sobre la administración de impuestos, pero no lograron avances en las conversaciones políticas

Guardar

Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana, permaneció en Madrid desde el miércoles con el objetivo de mantener encuentros paralelos a la actividad parlamentaria, culminando este viernes en una reunión privada con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa. De acuerdo con La Vanguardia y la confirmación posterior de ERC a Europa Press, la conversación entre ambos dirigentes no permitió destrabar las negociaciones sobre el traspaso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a Cataluña, una de las principales exigencias de los partidos independentistas de cara a la negociación de los Presupuestos tanto autonómicos como estatales.

Según detalló el medio La Vanguardia, el encuentro se desarrolló en absoluto hermetismo durante la mañana del viernes, poco después de que Sánchez regresara de un viaje oficial por la India. La cita se produjo en un momento crucial de las conversaciones para la investidura y la articulación de los primeros presupuestos bajo la dirección de Salvador Illa al frente de la Generalitat. ERC había vinculado su apoyo tanto a los Presupuestos catalanes como a los Presupuestos Generales del Estado al avance en la demanda del traspaso de la recaudación del IRPF a la administración catalana.

El gobierno central, no obstante, mantuvo su negativa a ceder la gestión de este impuesto a la Generalitat, lo que impidió alcanzar avances significativos en la reunión. Según consignó Europa Press, esta transferencia fiscal figura en el acuerdo de investidura alcanzado por Salvador Illa en 2024, que inicialmente recibió el visto bueno del Ejecutivo. Sin embargo, la posición del Gobierno en la conversación con Junqueras mostró que actualmente no existen condiciones para proceder con dicha reforma.

ERC optó recientemente por retirar la proposición de ley relativa al traspaso del IRPF en el Congreso de los Diputados. El medio La Vanguardia informó que la estrategia de los republicanos catalanes consiste ahora en convertir este requerimiento en enmiendas negociadas directamente con el PSOE durante la tramitación del nuevo modelo de financiación en la Cámara baja. Esta retirada pretende mantener la interlocución abierta mientras las diferencias se gestionan fuera del foco parlamentario con la expectativa de alcanzar acuerdos parciales que permitan avanzar en la negociación presupuestaria.

La reserva que envolvió la cita en la Moncloa subraya la complejidad de las conversaciones, dado que la reclamación de ERC no solo representa un punto de fricción bilateral, sino que constituye una condición esencial para sostener los apoyos necesarios en la gobernabilidad tanto en Cataluña como en el Congreso. La persistencia de la negativa por parte del Ejecutivo central implica un estancamiento en el camino para la aprobación de los presupuestos, en tanto la posición de los republicanistas catalanes sigue fundamentándose en la consecución de competencias fiscales ampliadas.

Europa Press subrayó que, en paralelo a la agenda de Sánchez y Junqueras, Salvador Illa afrontaba las negociaciones de sus primeros presupuestos como presidente de la Generalitat, con la expectativa de asegurar una mayoría que ratificara las cuentas autonómicas. El resultado de la reunión privada entre los líderes de ERC y el Gobierno central pospone los avances en esa dirección y mantiene en suspenso los equilibrios políticos, tanto en Cataluña como en el escenario estatal, que dependen de las cesiones y acuerdos en materia financiera.

Además, el retiro temporal de la iniciativa de ley sobre el IRPF responde al intento de ERC por seguir explorando vías para incorporar su demanda en la negociación parlamentaria, mediante enmiendas que podrían consensuarse en los debates del nuevo modelo de financiación. Según reportó La Vanguardia, el Ejecutivo no ha variado de posición respecto a la administración de impuestos, pese a que el compromiso formó parte de pactos anteriores y que el contexto político presionaba para una salida dialogada ante la inminencia de nuevas votaciones presupuestarias.

El pulso entre el Gobierno central y ERC en torno a la recaudación del IRPF se mantiene como uno de los principales focos de tensión de la agenda política, mientras la falta de avances en la última reunión en Moncloa refuerza la incertidumbre sobre los siguientes pasos en la negociación de los presupuestos y la gobernabilidad en ambos niveles de administración, según lo publicado por La Vanguardia y confirmado a Europa Press por representantes de ERC.

Temas Relacionados

Pedro SánchezOriol JunquerasEsquerra RepublicanaGobierno de EspañaCataluñaMoncloaIRPFPresupuestosSalvador IllaPSOEEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Tellado ve al PSOE "noqueado" y critica la "actitud inadminisible" de Marlaska en el caso del DAO

El líder popular arremete contra la gestión del actual gabinete, subraya la gravedad de los últimos escándalos que salpican al entorno socialista y exige la destitución del titular de Interior tras la polémica sobre el DAO policial

Tellado ve al PSOE "noqueado"

Baldoví, sobre la iniciativa de Rufián: "Es el momento de hablar sosegadamente; la discreción es fundamental"

El portavoz de Compromís responde a la propuesta del líder de ERC destacando la importancia de mantener conversaciones discretas y pausadas para fortalecer el espacio progresista y avanzar en nuevos acuerdos dentro de la izquierda española

Baldoví, sobre la iniciativa de

Tellado (PP) pide a Alfredo Canteli que vuelva a ser candidato en Oviedo de cara a las elecciones municipales de 2027

Miguel Tellado solicita públicamente a Alfredo Canteli que se mantenga al frente del Ayuntamiento en los próximos comicios, resaltando el apoyo del partido y la necesidad de cohesión en la agrupación local, además de destacar logros recientes en el municipio

Tellado (PP) pide a Alfredo

Griñán sobre González: "No me oirán nunca una palabra crítica contra él. Es uno de los protagonistas de España"

El antiguo líder andaluz muestra respaldo total a Felipe González, a quien considera pieza clave en la historia nacional, y asegura que nunca emitirá críticas hacia su figura tras el debate interno surgido en el PSOE

Griñán sobre González: "No me

Andueza dice a PNV que "imponer y establecer fechas límite" no es la mejor manera de negociar transferencias

El dirigente socialista Eneko Andueza critica la postura nacionalista en torno a la transferencia de competencias, defendiendo la necesidad de seguridad jurídica, económica y funcional, y subraya que el diálogo y el acuerdo garantizan avances efectivos para Euskadi

Andueza dice a PNV que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid expulsa

La Audiencia de Madrid expulsa a una mujer de su piso de alquiler por cobrar 500 euros a otras personas por las habitaciones

El dilema del burka: la izquierda está desorientada por las dudas entre “opresión” y “libertad” y el PP señala la “seguridad” para esquivar críticas

Junqueras descarta seguir negociando los presupuestos de la Generalitat con el PSC sin garantías sobre el IRPF

Nace ‘Un paso al frente’, la alianza para “ganar a la extrema derecha”, en un evento marcado por las ausencias de Yolanda Díaz, Rufián o Podemos

Un padre desempleado pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: el distanciamiento empezó cuando tenía 5 años

ECONOMÍA

Un padre consigue que los

Un padre consigue que los jueces aprueben el fin de la pensión alimentaria de su hijo porque este no quiere verlo y dice que “no le aporta nada”

La España de los herederos: la razón por la que las herencias de vivienda están en máximos históricos

El mínimo legal por hora que recibirán las empleadas del hogar tras la subida del SMI en 2026: un 3,1% más que en 2025

El régimen de Cuba debe 255 millones de euros a más de 150 pequeñas y medianas empresas españolas: ahora piden apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez

Francisco Riaza, tasador hipotecario: “Mientras los bancos obtienen beneficios históricos, a nosotros se nos condena a la esclavitud”

DEPORTES

Alcaraz derrota a Francis sin

Alcaraz derrota a Francis sin piedad y asegura el número uno del mundo en Doha

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones