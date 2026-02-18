España

Oriol Junqueras (ERC): “No se nos ocurre ninguna razón por la que Cataluña no pueda gestionar el IRPF”

El líder de ERC afirma, en una entrevista con Cadena Ser, que se reunió con Puigdemont en Bélgica, reunión en la que abordaron la financiación autonómica, la red ferroviaria y la gestión del IRPF

El exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, y el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, en el momento de su reencuentro en la vivienda de Puigdemont en Waterloo, a 7 de julio de 2021. / Europa Press

El líder d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, ha reconocido haber mantenido reuniones con otras fuerzas políticas relevantes, entre ellas Junts, en una entrevista en Hora 25 con Cadena Ser. Junqueras ha admitido haberse entrevistado directamente en Bélgica con Carles Puigdemont, hace un par de semanas, donde trataron asuntos vinculados a la financiación autonómica, la red ferroviaria y la gestión del IRPF. Del mismo modo, el líder de ERC ha matizado su disposición para sentarse con todas las formaciones políticas, incluyendo el PSOE, al que ha calificado de “partido complejo”. Otras han sido las palabras que ha dedicado al Partido Popular, del que confiesa tener una actitud distinta ante su “obsesión con meterme en la cárcel”.

El dirigente republicano ha reiterado su compromiso con la reclamación de nuevas competencias fiscales para Cataluña. Al abordar el debate sobre el traspaso para recaudar impuestos estatales, Junqueras ha defendido que “cuanto más cerca está la responsabilidad fiscal de los contribuyentes, mejor”. De la misma manera, el catalán ha señalado que “del mismo modo que hay provincias que recaudan todos los impuestos, no se nos ocurre ninguna razón por la que Cataluña no pueda gestionar también el IRPF”. Además, ha planteado en la emisora de radio la posibilidad de introducir el proyecto de ley sobre esta cuestión mediante enmiendas al futuro modelo de financiación. Por ello, ha valorado: “Es un muy buen modelo de financiación y nadie puede permitirse el lujo de rechazarlo”.

Junqueras ha asegurado también que ERC quiere que existan presupuestos “en todas partes porque son una herramienta útil para la sociedad”, aunque ha puntualizado que la responsabilidad de garantizar su aprobación corresponde al PSOE, a quien ha reclamado el cumplimiento de los compromisos suscritos en acuerdos previos. “Quien tiene que demostrar que quiere que haya presupuestos es el PSOE”, ha insistido el líder republicano en declaraciones recogidas por Cadena Ser.

Junqueras exige dimisiones tras la crisis ferroviaria: “Los trenes que dependen de la Generalitat sí que funcionan”

La entrevista en Cadena Ser ha abordado también la situación del servicio ferroviario, con especial mención al sistema de Rodalies en Cataluña. Ante las incidencias registradas en los últimos meses, Junqueras ha solicitado la dimisión tanto de Silvia Paneque como del ministro de Transportes, Óscar Puente. La gestión que han realizado ambas personalidades ha sido respaldada por Salvador Illa y Pedro Sánchez, respectivamente. No obstante, Junqueras ha defendido que ambos deben asumir “una responsabilidad política”, aunque ha reconocido que la solución a los problemas existentes no llegará de forma automática tras una eventual dimisión.

Junqueras y Puigdemont acuerdan iniciar una "nueva etapa" y espacios coordinados entre ambos.

En relación a la gestión del ministro, Junqueras ha valorado que “el ministro Puente ha hecho más que muchos de sus predecesores, pero no funciona y el PSOE sabe que no funciona”, según sus declaraciones a Cadena Ser. A partir de ello, el líder de ERC ha continuado la entrevista diferenciando los trenes gestionados por la Generalitat y los que dependen del Gobierno central. Ha afirmado que “los trenes que dependen de la Generalitat sí que funcionan” y que el objetivo debe ser lograr que todos los servicios ferroviarios funcionen en las mismas condiciones. Para ello, ha reivindicado la necesidad de disponer de “recursos, herramientas, competencias y tiempo, para afrontar unos déficits que se arrastran desde hace décadas”.

