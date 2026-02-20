Última hora sobre el expríncipe Andrés: la Policía registra por segundo día el Royal Lodge de Windsor, donde vivió 20 años

El príncipe Andrés y su residencia de Royal Lodge, en montaje de 'Infobae'. (REUTERS/Shutterstock)

No han pasado ni 24 horas desde que el expríncipe Andrés fue puesto en libertad tras ser arrestado bajo sospecha de “mala conducta en un cargo público” y de, supuestamente, haber compartido información confidencial con Jeffrey Epstein, y la policía británica continúa registrando sus residencias. Este viernes, 20 de febrero, los agentes policiales han inspeccionado por segunda vez consecutiva la residencia de Andrés Mountbatten-Windsor en el condado inglés de Berkshire, a las afueras de Londres.

De acuerdo con la información revelada por la BBC, la Thames Valley Police (Policía del Valle del Támesis) confirmó la mañana de este viernes que los registros efectuados en una propiedad situada en Norfolk, al este de Inglaterra, han concluido. Sin embargo, las pesquisas continúan en Royal Lodge, la mansión donde el hijo predilecto de Isabel II residió durante dos décadas y hasta hace apenas unas semanas, cuando fue desalojado por decisión de su hermano, el rey Carlos III.

El exduque de York, el príncipe Andrés, enfrenta a la justicia tras ser arrestado. La operación se produce después de la publicación de documentos que lo vinculan con la red de Jeffrey Epstein y sugieren que pudo compartir información sensible del gobierno británico.

Desde primera hora de la mañana, varios vehículos sin distintivos accedieron a Royal Lodge para continuar con el registro iniciado el día anterior. Según informó BBC News, al menos dos de esos automóviles eran conducidos por agentes uniformados. La cadena pública señaló que “la ardua tarea de almacenar y registrar las pruebas, asignarles números de serie y crear un inventario de los objetos incautados probablemente continuará durante horas e incluso días”.

La investigación policial prosiguió así por segundo día consecutivo en los alrededores de Royal Lodge, una de las residencias vinculadas al expríncipe en Berkshire. De acuerdo con la BBC, un par de vehículos de la Policía del Valle del Támesis abandonaron el recinto en torno a las 6:25 horas (hora local). Las autoridades indicaron que, tras el arresto y posterior liberación del hermano del rey, los registros en Norfolk se dieron por finalizados, mientras que las búsquedas en Berkshire, región donde se encuentra Windsor y donde Andrés residió hasta hace una semana, continúan en curso.

El príncipe Andrés, junto al pedófilo Jeffrey Epstein. (AMC CRIME)

El arresto, que tuvo lugar este jueves 19 de febrero, fecha en la que cumplía 66 años, ha marcado un antes y un después en la historia de la monarquía británica moderna. Y es que, por primera vez, ha sido arrestado el hijo de una reina, Isabel II, y hermano de un rey en ejercicio. El exduque de York permaneció aproximadamente once horas en una comisaría de Norfolk, donde fue interrogado en relación con una supuesta filtración de documentos sensibles del Gobierno británico a Jeffrey Epstein durante el periodo en que ejerció como representante comercial del Reino Unido entre 2001 y 2011. Aunque la Policía del Valle del Támesis evitó identificarlo oficialmente en sus comunicados, lo cierto es que el exduque de York fue fotografiado a la salida de la comisaría de Aylsham, en Norfolk. Las cámaras le capturaron en el asiento trasero de un vehículo todoterreno, reclinado y con evidente gesto de cansancio. Posteriormente, fue trasladado a Wood Farm, la casa de campo situada en la finca de Sandringham House, donde reside actualmente.

Las pesquisas giran en torno a una presunta “conducta indebida en el ejercicio de cargo público” por haber entregado supuestamente al pedófilo estadounidense información sensible del Ejecutivo británico cuando desempeñaba funciones como enviado especial de comercio. La investigación también incluye su supuesta implicación en un caso de trata de personas. Pese a que ha negado en todo momento las acusaciones, lo cierto es que esta amarga realidad le ha hecho perder todos sus títulos y le ha distanciado de la familia real británica.