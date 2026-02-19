España

El expríncipe Andrés sale de comisaría 11 horas después de su detención en Norfolk: las primeras imágenes tras el arresto

El hermano de Carlos III fue detenido por presunta revelación de secretos en su relación con Epstein

Las primeras imágenes del expríncipe Andrés tras su arresto (Reuters)

El expríncipe Andrés fue arrestado este jueves en su domicilio por la policía británica y permaneció 11 horas en una comisaría de Norfolk, en Reino Unido. Según la BBC y investigación, las autoridades lo acusan de “mala conducta en un cargo público” ante la sospecha de que habría compartido información confidencial con Epstein.

El medio británico informa de que el exmiembro de la familia real, hermano del rey Carlos III, fue puesto en libertad tras su paso por la comisaría y continúa siendo investigado por el supuesto intercambio de datos sensibles durante su función oficial.

Un Range Rover negro llegó al centro de investigaciones policiales de Aylsham alrededor de las 18:50 horas, según informa el citado medio. El vehículo intentó ingresar por una puerta electrónica, pero no pudo hacerlo porque la puerta estaba averiada. Tras esperar diez minutos, el automóvil accedió al recinto por otra entrada.

Las primeras imágenes del expríncipe Andrés tras su arresto (Reuters)

Cinco minutos después, una gran puerta de garaje del edificio se abrió y se observaron dos vehículos, entre ellos el Range Rover. El Range Rover atravesó el área donde se encontraban los periodistas. Un fotógrafo logró captar una imagen del expríncipe Andrés intentando ocultarse en el asiento trasero.

La policía de Thames Valley ha informado a la BBC que Andrew Mountbatten-Windsor ha quedado en libertad bajo investigación tras ser arrestado bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público. ”También podemos confirmar que nuestras búsquedas en Norfolk ya han concluido", ha comunicado la policía británica.

Primeras imágenes del expríncipe Andrés tras su arresto (Reuters)

La detención de Andrés de Inglaterra

Un operativo policial en Reino Unido concluyó este jueves con la detención de Andrew Mountbatten-Windsor, expríncipe y hermano del rey Carlos III, en el día de su 66 cumpleaños. La noticia, confirmada por BBC, marca el punto más alto de una semana de revelaciones sobre la relación del exduque de York con el fallecido millonario estadounidense Jeffrey Epstein.

La policía llevó a cabo la intervención en Wood Farm, parte de la finca de Sandringham, en Norfolk, donde el exmiembro de la familia real permanecía desde hacía días. La operación comenzó a primera hora de la mañana, cuando varios vehículos sin distintivos y agentes de paisano accedieron al recinto.

El exduque de York, el príncipe Andrés, enfrenta a la justicia tras ser arrestado. La operación se produce después de la publicación de documentos que lo vinculan con la red de Jeffrey Epstein y sugieren que pudo compartir información sensible del gobierno británico.

Testigos citados por el medio informaron que al menos ocho agentes participaron en la intervención, ingresando con equipos informáticos y saliendo luego con documentación relevante. El arresto de Andrés responde a una investigación por presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público, vinculada a su etapa como Representante Especial para Comercio Internacional e Inversión.

Los delitos del exduque de York

El caso de Andrés ha vuelto a ocupar el centro del debate en el Reino Unido después de las recientes publicaciones de documentos judiciales en Estados Unidos. Los archivos, difundidos por el Departamento de Justicia, incluyen correos electrónicos y otras comunicaciones que apuntan a que el expríncipe pudo haber compartido información gubernamental con Epstein durante su gestión oficial entre 2001 y 2011.

El príncipe Andrés de Inglaterra, en una fotografía de archivo. EFE/Richard Wainwright

Estos hechos han intensificado el escrutinio público y político en torno al exduque, quien ya había enfrentado acusaciones y controversias previas relacionadas con la red de delitos sexuales atribuida a Epstein estadounidense. También se le suma la acusación de Virginia Giuffre, que se suicidó el año pasado y antes lo acusó de abusos sexuales.

