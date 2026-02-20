Mariano Sánchez, carnicero: “No es lo mismo congelar la carne normal que al vacío; lo segundo es mucho mejor porque no coge escarcha ni se quema”

El consejo de un carnicero para congelar la carne (Montaje Infobae)

La carne forma una parte fundamental de la alimentación diaria de muchos ciudadanos, a pesar de las subidas de precio constantes que este tipo de productos frescos han sufrido en los últimos años. Es precisamente esto lo que nos anima a buscar maneras de alargar al máximo la vida útil de nuestra carne, evitando al máximo el desperdicio y consiguiendo así un producto de calidad y en buen estado durante más tiempo.

Para lograrlo, nada como escuchar a los que más saben del tema: los carniceros. Uno de ellos es Mariano Sánchez, un carnicero popular en redes sociales, que ha querido ayudar a sus seguidores a encontrar la mejor manera de conservar la carne envasada en casa.

Conocido en las redes sociales como @el_as_carnicero, Mariano acumula más de 70.000 seguidores en TikTok y 128.000 en Instagram. Precisamente en estas redes sociales es donde el carnicero ha compartido un vídeo explicando cómo alargar la vida útil de nuestras carnes, dándonos un consejo sencillo, pero que resulta clave para evitar echar a perder productos de tal valor como pueden ser una chuleta, un solomillo o un lomo.

Ventajas del envasado al vacío, según un carnicero

En este caso, el carnicero se lanza a analizar los envasados al vacío, una técnica fundamental para la conservación y el almacenamiento de productos alimenticios. Aunque antaño solía ser un método exclusivo para cocinas profesionales, hoy en día puedes hacerlo fácilmente en casa gracias a los selladores al vacío, o incluso pedirle a tu carnicero de confianza que envase tu compra siguiendo este útil método.

Es esta la situación que Mariano ha vivido repetidas veces en su carnicería. Ante las muchas preguntas que recibe a diario sobre la utilidad del envasado al vacío, el experto se ha animado a explicarlo detalladamente en un vídeo en redes.

“El vacío lo que hace es quitar el aire. ¿Y qué pasa cuando no hay aire? Que la carne se estropea mucho más despacio. Entonces, ¿dura más que una carne normal? Sí, dura más”. Precisamente, esta técnica fue creada para alargar al máximo la vida útil de los alimentos frescos, que se conservan así durante mucho más tiempo. “En la nevera te puede aguantar bastantes más días, incluso más de una semana si está bien fría”, aclara el carnicero. Eso sí, no es una medida eterna, ni nos permite mantener en buen estado la carne durante meses.

Un carnicero advierte sobre la carne envasada de supermercado (Adobe Stock)

Teniendo esto en cuenta, nos viene a la mente otra alternativa. ¿Y si congelamos la carne? Es algo que muchos ya hacen a menudo, tratando de evitar el desperdicio y de ahorrar en la compra semanal. Pero pocos saben que ambas técnicas pueden combinarse, ni que congelar la carne al vacío puede convertirse en el mejor de los consejos.

“¿Es lo mismo congelarla normal que al vacío? Pues no, al vacío es mucho mejor. ¿Por qué? No coge escarcha, no se quema como el frío y, cuando la descongelamos, mantiene mucho mejor el sabor y la textura”, explica en su vídeo El As Carnicero. No significa que, de esta forma, la carne dure eternamente, ni que el envasado al vacío obre milagros. Pero sí es cierto, que, como bien aclara el experto, si quieres que la carne te dure más y se conserve mejor, el vacío es la mejor opción”.