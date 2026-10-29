Los animales a los que podrías ganar en una carrera: desde mamíferos pequeños hasta una especie mucho más grande que nosostros

Carrera con animales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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¿Alguna vez te has planteado si podrías ganarle una carrera a un animal? Probablemente hayas escuchado a un amigo asegurar que vencería a uno en una pelea o que es más rápido que determinadas especies. Incluso puede que tú mismo te hayas hecho esa pregunta alguna vez.

Aunque estas cuestiones suelen surgir de las mentes más imaginativas o en conversaciones animadas con alguna copa de más, los datos sobre la velocidad de distintas especies permiten desmontar más de una idea preconcebida.

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Factores a tener en cuenta antes de una carrera

Lo primero que tenemos que tener en cuenta para delimitar la comparación es la distancia. No es lo mismo correr 50 metros, una prueba en la que predominan la aceleración y la velocidad punta, que recorrer 2 kilómetros, donde la resistencia física adquiere un papel mucho más importante.

Persona corriendo. (Magnific)

Esta diferencia es fundamental para saber a qué animales podrías ganar. Algunas especies alcanzan velocidades sorprendentes, pero solo durante unos segundos, mientras que otras destacan por su capacidad para mantener un ritmo constante. Por eso, conocer la velocidad máxima de un animal no basta para predecir quién ganaría una carrera.

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Los animales pequeños no siempre tienen las de perder

A primera vista, podría parecer que los animales más grandes y musculosos tienen ventaja en una carrera. Sin embargo, las investigaciones científicas muestran que la relación entre el tamaño corporal y la velocidad es más compleja. Un estudio publicado en Nature Ecology & Evolution en 2017 analizó datos de cientos de especies y concluyó que los animales más grandes no son necesariamente los más rápidos.

La explicación está, en parte, en la aceleración. Un cuerpo grande necesita más tiempo para alcanzar su velocidad máxima, mientras que uno más pequeño puede ponerse en movimiento con mayor rapidez. Esto significa que, en una carrera corta, no solo importa lo rápido que puede correr un animal, sino también cuánto tarda en alcanzar esa velocidad.

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A qué animales podrías ganar

Para hacer una comparación más concreta, imaginemos una carrera de 100 metros lisos. No existe una velocidad media universal para hombres y mujeres, ya que depende de la edad, la condición física y el entrenamiento. Como referencia, entre los velocistas de élite, los hombres suelen completar la distancia en unos 10 segundos y las mujeres en alrededor de 11, lo que equivale a una velocidad media de 36 y 32,7 km/h, respectivamente.

Atleta saliendo desde el taco. (Magnific)

Entre los animales a los que una persona podría tener opciones de ganar están algunos pequeños mamíferos, como las ratas y los hámsters, cuya velocidad máxima no pasa de los 15 km/h. También podría incluirse el pavo real o el cerdo, que no superan los 20 km/h.

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En el extremo contrario están especies como el elefante africano de sabana, que puede alcanzar unos 35 km/h. Aunque su velocidad máxima es elevada, su gran tamaño hace que tarde más en acelerar. Por lo tanto, una persona bien entrenada podría tener bastantes opciones de vencerlo.

La ventaja humana desaparece frente a otros animales. Un rinoceronte blanco puede alcanzar unos 40 km/h, mientras que un oso pardo ronda los 50 km/h y una jirafa puede llegar a unos 60 km/h. Todos superan la velocidad media de los velocistas de élite, aunque eso no significa que mantengan ese ritmo durante los 100 metros.

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Para poner estas cifras en contexto, Usain Bolt alcanzó una velocidad máxima de aproximadamente 44,7 km/h cuando estableció el récord mundial de 100 metros en 9,58 segundos en 2009. Ni siquiera el jamaicano podría competir en velocidad punta con un avestruz, capaz de superar los 80 km/h, o con un guepardo, que puede acercarse a los 93 km/h.