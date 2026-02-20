Las armas de fuego se extienden en Polonia: los civiles tienen más de un millón y compraron 100.000 el año pasado

Armas en Ontario, Canadá (Arlyn McAdorey/The Canadian Press vía AP, Archivo)

Polonia se está convirtiendo en una de las grandes potencias militares. La inversión en defensa ya se acerca al 5% del PIB pactado en la OTAN que tanta controversia está generando. El primer Ministro, Donald Tusk, ha asegurado que se alcanzará el medio millón de soldados en los próximos años. Este rearme militar empiece a verse acompañado de una extensión de la idea de adquirir armas por parte de civiles.

La sensación de inseguridad entra en los hogares, provocando que crezca a gran ritmo el número de licencias. Sin embargo, lo más sorprendente es que, a pesar de haberse acelerado la compra de armas de fuego y que pueda observarse cierta tendencia hacia la militarización, Polonia sigue siendo uno de los países de Europa con menos armas en manos civiles.

En España, el proceso en los últimos tiempos es inverso. El Gobierno está fomentando el desarme en las casas. Los últimos datos corresponden a 2024, cuando las registradas se encontraban en un 1.444.369, lo que supone una caída de más de 60.000 unidades desde 2020. Polonia, que estaba claramente por detrás, crece en esta estadística, llegando a 1.037.778, con un gran repunte el año pasado.

Aumentan las armas en Polonia

En el último recuento realizado por la Dirección General de Policía en 2025, como adelantó Euronews, las licencias llegaron a la cifra de 411,769 personas. Teniendo en cuenta que muchas de ellas cuentan con varios modelos en sus casas, el total de armas registradas de forma legal en Polonia asciende por encima del millón, algo difícil de creer hace años si se miraban los números de aquel momento.

El año pasado el aumento fue exactamente de 50.709 licencias. Por tanto, fue en este momento cuando se superó el millón de armas en Polonia, con un crecimiento de 100.000 en apenas 12 meses. De esta manera, la tendencia adelanta que estos números seguirán creciendo y que la población polaca ha cambiado su visión sobre la autodefensa y darles otros usos.

Dominan las de caza, colección y defensa personal

Junto a las cifras de licencias y armas, la policía polaca ofrece una tercera columna en su tabla de datos. Se trata de la finalidad con la que se adquieren las armas. Según sus datos oficiales, en los que hay que tener en cuenta que no todos los compradores le darán el uso que dicen al adquirir, la caza y el uso deportivo se encuentra en el primer lugar, seguida del coleccionismo o la defensa personal.

Un total de 408,731 unidades fueron compradas para emplearse en la caza de animales en los lugares y con las especies permitidas. El uso deportivo se eleva hasta las 100.000 licencias. Corresponden a cerca de una cuarta parte de las licencias concedidas. 114,542 de las personas con armas las tienen por coleccionismo, con casi 300.000 unidades. En cuanto a la defensa personal, 41.651 armas están registradas para ello. Otros usos que pueden dar los civiles a las armas son el formativo, el conmemorativo, la protección de bienes o las recreaciones históricas.