La Guardia Civil revisará 18.800 armas detonadoras para evitar su transformación en reales

Sagrario Ortega

Madrid, 13 feb (EFE).- En España hay algo más de 18.800 armas de alarma y señales -más conocidas como detonadoras-, confundibles para muchos con las de fuego y fácilmente transformables en armas reales. Para evitar que esto ocurra, la Guardia Civil ha puesto en marcha una campaña de inspección y control para revisarlas una por una.

¿Por qué lo hace? El teniente coronel Miguel Ángel Quesada, de la Sección de Legislación Normativa de la Intervención central de armas y explosivos (ICAE) de la Guardia Civil, lo explica en una entrevista con EFE, en la que señala que esta campaña de inspección se desarrollará hasta febrero de 2027.

Quesada precisa que en Europa existe una "gran preocupación" por este tipo de armas al haberse detectado en algunos países, sobre todo de los Balcanes, una "gran profusión" de detonadoras que han sido transformadas y convertidas en armas reales.

Tal es la preocupación que en la Unión Europea se ha creado un grupo de trabajo de expertos, del que forma parte la ICAE, para estudiar medidas que dificulten esas transformaciones y agraven las sanciones.

La Guardia Civil ha querido anticiparse y decidió iniciar esa campaña de inspección de las 18.800 detonadoras -aquellas en las que el cartucho solo percute, pero no puede salir- y que pueden ser adquiridas por cualquier persona mayor de edad.

Eso sí, siempre que demuestre que la detonadora va a ser utilizada en actividades deportivas, adiestramiento canino profesional, artes escénicas, cine... Todas las películas que se graban en España con armas, estas son de alarma y señales; o las que se usan para el pistoletazo de salida en determinadas competiciones deportivas, pone como ejemplo el teniente coronel.

De todos modos, en la armería donde se venden estas armas hay que acreditar documentalmente el uso que se le va a dar.

Los agentes de la ICAE quieren controlar una a una, así que ya están contactando con las personas o entidades que cuentan con armas de este tipo. Les piden que acrediten, con la documentación pertinente, que siguen siendo titulares de esas armas y que siguen ejerciendo la actividad para la que la adquirieron.

Es decir -añade el teniente coronel-, "que el árbitro sigue siendo árbitro y el director de cine, director de cine".

¿Cómo sabe la Guardia Civil quién la ha adquirido? Quesada explica que las armerías y los establecimientos de artículos deportivos autorizados tienen un plazo de quince días para comunicar al instituto armado -con competencia exclusiva en el control de armas en España- todas las transacciones de este tipo de armas que hagan.

Así que el control será triple: de la documentación de los titulares, de las armas (comprobar si han sido manipuladas) y de los establecimientos, resume el teniente coronel, que recalca que de no acreditarse convenientemente, el arma será retirada.

Por el momento, la Guardia Civil no tiene constancia de que estén entrando en España detonadoras transformadas, pero comparte la preocupación que existe en Europa de que las manipuladas lleguen a manos de los narcos, la delincuencia organizada y la transnacional.

Esta no es la primera campaña de inspección relacionada con las armas. El pasado año la Guardia Civil llevó a cabo otra tras conocer que en el sur de España se estaban falsificando certificados para obtener la licencia F, la de tiro deportivo.

Según indica Quesada, para obtener esas licencias es requisito imprescindible contar con un certificado de la federación territorial correspondiente donde se especifique que la persona en cuestión ha resultado apta en las pruebas.

Además, ese certificado especifica la categoría del tirador. Existen tres.

Una persona que había pertenecido a una federación territorial de tiro era el autor de esas falsificaciones, ya que se quedó con uno de los sellos.

La Guardia Civil decidió poner en marcha una campaña a nivel nacional para comprobar si se trataba de un hecho aislado. Afortunadamente así era. En todo 2025 no se detectó ninguna falsificación. Las que motivaron las inspecciones habían sido en 2024.

El intercambio de información en materia de armas en fundamental. La ICAE es consciente y ha constituido el llamado punto focal nacional de armas, un órgano de contacto con los países europeos que centraliza la información que llega de Europa y la que sale de España hacia el resto del continente.

Además, como subraya Quesada, tiene otras funciones importantes, como la de recopilar información sobre las armas incautadas, es decir, rastrear su trazabilidad: su origen, su movimiento y su destino.

También elabora análisis estratégicos sobre el tráfico ilegal de armas y apoya investigaciones policiales, en cooperación también con Europol e Interpol. EFE

Recursos de archivo en EFEServicios 8000820792