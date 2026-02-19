Mundo

Polonia urgió a sus ciudadanos en Irán a abandonar el territorio ante el riesgo de conflicto armado

El primer ministro, Donald Tusk, advirtió que la posibilidad de evacuación segura podría verse afectada por la escalada de tensiones en la región

Polonia urgió a sus ciudadanos en Irán a abandonar el territorio ante el riesgo de conflicto armado (REUTERS/ARCHIVO)

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, instó este jueves a todos los ciudadanos polacos presentes en Irán a abandonar el país de manera urgente, advirtiendo que la posibilidad de realizar una evacuación segura podría desaparecer “en cuestión de horas”. Durante una comparecencia en un polígono militar a las afueras de Varsovia, Tusk solicitó a sus compatriotas que no viajen bajo ninguna circunstancia a territorio iraní y subrayó que, ante un aumento de la tensión, nadie podrá garantizar evacuaciones en caso de que estalle un conflicto. El mandatario insistió en que no pretende causar pánico, pero calificó de “muy real” la posibilidad de un conflicto intenso.

El llamado de Tusk se produce después de que el Ministerio de Exteriores de Polonia emitiera el pasado 9 de enero un aviso previo, recomendando la salida inmediata de Irán debido a la creciente inestabilidad regional. Según cifras oficiales del sistema Odyseusz, a mediados de enero se tenía constancia de 11 ciudadanos polacos en Irán, quienes ya habían sido contactados para sugerirles el uso de vuelos comerciales disponibles.

El Ministerio de Exteriores polaco recomienda evitar viajes a Irán por la creciente inestabilidad regional y la amenaza de conflicto

La advertencia del gobierno polaco coincide con el incremento del despliegue militar estadounidense en Oriente Próximo. Reportes de la cadena CBS señalan que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evalúa posibles ataques contra Irán en los próximos días. Paralelamente, el Pentágono ha comenzado a trasladar temporalmente parte de su personal fuera de la región, principalmente hacia Europa y Estados Unidos, como medida preventiva ante potenciales acciones iraníes, según funcionarios citados por la prensa.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, manifestó el miércoles que existen “muchas razones y argumentos para un ataque contra Irán”, aunque aseguró que la diplomacia sigue siendo la primera opción del presidente estadounidense. En las últimas dos semanas, Washington e Irán han mantenido dos rondas de contactos indirectos, con mediación de Omán y Suiza, sin que hasta el momento se haya alcanzado un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

El despliegue militar estadounidense en Oriente Próximo alimenta temores de un inminente enfrentamiento con Irán

El trasfondo de la crisis incluye las advertencias de Trump sobre posibles intervenciones militares, primero por la represión de protestas en Irán y posteriormente en torno al desarrollo nuclear del país asiático. Teherán mantiene que su programa tiene fines pacíficos, pero las negociaciones sufrieron un duro revés tras los bombardeos israelíes y estadounidenses de junio de 2025, que provocaron más de 1.100 muertos en Irán. Desde entonces, las autoridades iraníes han expresado desconfianza hacia la reapertura de conversaciones con Estados Unidos, especialmente tras la retirada unilateral de Washington del acuerdo nuclear de 2015, decisión adoptada por Trump en 2018.

