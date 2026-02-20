El sector del vino y del aceite de oliva español celebran el fallo contra los aranceles de Donald Trump y aseguran que solicitarán la devolución de las tasas

Donald Trump. (Montaje Infobae)

El reciente fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos ha sido recibido con expectativas optimistas por los sectores españoles del aceite de oliva y el vino, que lideran las exportaciones agroalimentarias del país al mercado estadounidense. Este revés judicial afecta directamente a los aranceles impuestos durante la Administración de Donald Trump, unas medidas que desde su entrada en vigor en agosto del pasado año han supuesto un claro obstáculo para los productos de la Unión Europea, especialmente para el aceite de oliva y los vinos envasados de España.

El alto tribunal estadounidense ha concluido que el Gobierno del país superó sus atribuciones al utilizar poderes de emergencia para instaurar gran parte de estos gravámenes, lo que puede suponer un cambio de rumbo en la política comercial entre ambas naciones.

En este contexto, el aceite de oliva se ha consolidado como el producto español más comercializado en Estados Unidos, con ventas que han alcanzado los 1.013 millones de euros en 2024. Por su parte, los vinos envasados han sumado una cifra considerable, llegando a los 400 millones de euros según los datos oficiales. El gravamen del 15 % impuesto por Washington ha repercutido especialmente en estos dos sectores, dificultando la competitividad de la oferta española en uno de sus mercados prioritarios.

En declaraciones recogidas por Efe, Rafael Pico, director adjunto de la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva (Asoliva), ha calificado la resolución judicial como “una muy buena noticia” y ha recalcado que el sector llevaba “esperando este fallo”. Pico ha anunciado que su organización estudiará las posibilidades que tienen ahora los importadores estadounidenses de solicitar la devolución de los aranceles, incluso con intereses de demora, tal y como se había anunciado previamente.

Asimismo, el representante de Asoliva ha precisado que el sector exportador español debe valorar la “estabilidad” de esta declaración judicial, con el objetivo de comprobar si no hay vías legales para restablecer los aranceles por otros mecanismos. Pico ha subrayado que la eliminación de estos recargos “es muy conveniente para el consumo de aceite de oliva en Estados Unidos” y representa un paso estratégico, ya que permitirá a los consumidores estadounidenses acceder a aceites de oliva a un precio más accesible, sin cargas adicionales.

El sector del vino pide cautela

En lo que respecta al vino, la Confederación Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) ha trasladado a la citada agencia que interpreta la decisión del Tribunal Supremo como una señal “muy positiva” para recuperar la confianza en la adopción de decisiones comerciales ajustadas a las reglas internacionales por parte de Estados Unidos. Sin embargo, la CECRV ha expresado “mucha cautela” ante el hecho de que la propia Administración de Trump ya había considerado la posibilidad de este desenlace judicial y ha diseñado “procedimientos alternativos” con el fin de mantener los aranceles en vigor. Desde la entidad se espera que este fallo propicie una reflexión en el seno del Gobierno estadounidense sobre su política comercial y favorezca un retorno a la liberalización del comercio entre ambas regiones.

Distintas fuentes del sector han resaltado que, para consolidar un giro en la política arancelaria, sería fundamental que la Administración estadounidense confirmase su apuesta por la corrección de los gravámenes y diese continuidad a esta orientación, posibilitando así una renegociación del acuerdo comercial con la Unión Europea. Además, se ha recordado el peso específico que tiene Estados Unidos como destino para los vinos españoles, considerado “uno de los principales” y de carácter insustituible debido a la complejidad que supone penetrar en otros mercados de dimensiones similares.