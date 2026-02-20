España

El Supremo de EEUU tumba los aranceles de Trump y da oxígeno a las empresas españolas cuyas exportaciones a ese país cayeron un 8% en 2025

El valor de productos y servicios vendidos por España a Estados Unido el año pasado alcanzó los 16.716 millones de euros y representaron el 4,3% del importe total de ventas al exterior

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Elizabeth Frantz

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado un revés a la política comercial de Donald Trump al pronunciarse este viernes en contra de que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) otorgue al presidente del país la capacidad de imponer los llamados aranceles recíprocos, en lo que supone la mayor derrota del presidente de EEUU hasta la fecha desde su regreso a la Casa Blanca.

Ante esta medida, la Comisión Europea ha pedido “claridad” a la Casa Blanca sobre las medidas que tomará en respuesta a este fallo. El portavoz de Comercio del Ejecutivo comunitario, Olof Gill, ha valorado la decisión del alto tribunal estadounidense y ha señalado que “tomamos nota del fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos y lo estamos analizando detenidamente. Seguimos en estrecho contacto con la Administración estadounidense mientras buscamos claridad sobre las medidas que tienen previsto adoptar en respuesta a este fallo”.

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos beneficiará a las empresas españolas que exportan productos y servicios a ese país, ya que podrían verse libres de los nuevos aranceles impuestos tras el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y la Unión Europea, que fijó un gravamen del 15% a productos europeos y contemplaba compras comunitarias de energía y equipamiento militar estadounidense.

Trump amenaza a España con aranceles por las discrepancias sobre gasto militar: "Deberían ser castigados" (Europa Press)

Exportaciones de 16.716 millones de euros, un 8% menos

La imposición arancelaria de Trump ha tenido un impacto moderado para las empresas españolas, ya que nuestras exportaciones a Estados Unidos son las más bajas de la UE. Según el último Informe Mensual de Comercio Exterior que elabora el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, el déficit comercial de España con Estados Unidos se situó en 2025 en 13.458 millones de euros, cifra un 34,4% superior al saldo negativo de 10.013 millones de euros de 2024.

Entre enero y diciembre de 2025, España efectuó exportaciones a Estados Unidos por valor de 16.716 millones de euros, un 8% menos que en 2024. Estos 16.716 millones representan el 4,3% del importe total de ventas al exterior realizadas por España el año pasado, que fue de 387.091 millones de euros.

Respecto a las importaciones, España compró a Estados Unidos bienes y servicios por valor de 30.174,7 millones de euros en 2025, cifra que es un 7% superior a la de 2024 y que representa el 6,8% de las compras españolas al exterior, que totalizaron en conjunto 444.164,4 millones de euros el año pasado.

El déficit sube un 20% en diciembre

En cuanto al mes de diciembre, el déficit comercial de España con Estados Unidos se disparó un 20% en tasa interanual, hasta situarse en 639 millones de euros, frente a los 532 millones de euros de diciembre de 2025. Las exportaciones españolas a Estados Unidos ascendieron el pasado mes de diciembre a 1.419,6 millones de euros, el 4,7% del importe total de ventas al exterior y un 9,7% por debajo de la cifra de diciembre de 2024.

Las importaciones desde Estados Unidos sumaron 2.058,8 millones de euros, el equivalente al 5,8% del valor total de las compras españolas al exterior y un 2,1% menos que en diciembre de 2024.

Aranceles mínimos del 10% a nivel global

Los aranceles mínimos del 10% que Estados Unidos impuso a las importaciones globales entraron en vigor el pasado 7 de agosto, según la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El mandatario anunció el pasado 1 de agosto la imposición de nuevos aranceles a decenas de socios comerciales, que incluyen un mínimo global del 10% y gravámenes a partir del 15% para aquellos países que tengan superávit comercial con el país norteamericano. Antes de la llegada de estos nuevos aranceles, ya estaban en vigor los impuestos a otros productos, como al acero.

