Última hora de la detención del expríncipe Andrés, en directo: comunicado de la Casa Real Británica y de la familia de Virginia Giuffre

El príncipe Andrés ha sido detenido en la finca de Sandringham en Norfolk por su relación con Epstein

Andrés de Inglaterra, en imagen
Andrés de Inglaterra, en imagen de archivo (Reuters)

Este jueves 19 de febrero ha tenido lugar la detención del expríncipe Andrés, hermano de Carlos III e hijo de Isabel II, justo en el día en que cumplía 66 años, según informa la BBC. De acuerdo con diarios británicos, al menos ocho agentes intervinieron en la residencia de Wood Farm, ubicada en la finca de Sandringham, en Norfolk: ingresó cerca de las 8:00 horas y abandonó el lugar tras recabar documentación.

La actuación policial se vincula a las presuntas irregularidades que salpican al exduque de York en relación con el multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein y su red de delitos sexuales. El arresto se produjo luego de nuevas revelaciones públicas sobre la amistad que unía a Andrés con Epstein, así como la publicación de millones de documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

15:14 hsHoy

El ejemplo que Carlos III puede tomar de Felipe VI: el rey aisló a la infanta Cristina tras la implicación de Iñaki Urdangarín en el caso Nóos para proteger la institución

Su respuesta ante la implicación de la infanta Cristina, su propia hermana, fue una muestra de firmeza que hoy puede servir de antecedente a la Casa Real británica ante la crisis que azota a los Windsor

Imagen de archivo de la
Imagen de archivo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, de Efe, junto a una de Carlos III y Andrés. (Montaje Infobae)

En todas las familias cuecen habas, hasta en las reales. Lo que pasa es que en las monarquías se les exige capacidad para gestionar los vínculos familiares cuando éstos ponen en riesgo la estabilidad de la institución. La clave para amortiguar el impacto de estos escándalos no solo está en las decisiones judiciales, sino también en cómo la Corona se distancia de sus miembros cuando su conducta puede erosionar su legitimidad ante la opinión pública.

Leer la nota completa
14:46 hsHoy

La policía registra las propiedades del expríncipe Andrés: “Podrían confiscar portátiles, teléfonos y dispositivos de las residencias reales”

El hermano de Carlos III ha sido detenido este jueves, 19 de febrero, el mismo día en el que celebra su 66 cumpleaños

El expríncipe Andrés en una
El expríncipe Andrés en una imagen de archivo (Mandatory Credit: Photo by David Parker/ANL/Shutterstock)

Andrés Mountbatten-Windsor hace frente a uno de los días más amargos de su vida. Este jueves, 19 de febrero, coincidiendo con su 66 cumpleaños, el expríncipe Andrés ha sido detenido por la policía de Thames Valley bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, en el marco de una investigación que vuelve a conectar directamente con el escándalo del pedófilo Jeffrey Epstein.

Leer la nota completa
14:21 hsHoy

Quién fue Virginia Giuffre y su papel en la detención del expríncipe Andrés: la mujer que desafió a Epstein y acabó muerta

La versión oficial es que la víctima se suicidó, pero antes de su muerte dejó claro en una publicación en redes sociales que “de ninguna forma era suicida” y que si algo le ocurría sería sospechoso

Ghislane Maxwell junto al príncipe
Ghislane Maxwell junto al príncipe Andrés y Virginia Giuffre, víctima de Epstein (Heute.at)

Este jueves 19 de febrero de 2026 es un día que pasará a la historia. La policía británica ha arrestado a Andrew Mountbatten-Windsor, antes conocido como príncipe Andrés, por sospecha de mala conducta en un cargo público vinculada a los papeles de Epstein. Y en un día como hoy, hay que recordar quien fue Virginia Giuffre y su papel en la detención del ya expríncipe: fue la mujer que denunció haber sido traficada para servir sexualmente a hombres poderosos, incluido el hermano de Carlos III.

Leer la nota completa
13:55 hsHoy

La familia de Virginia Giuffre se pronuncia sobre la detención del expríncipe Andrés: “Nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza”

Los hermanos de la presunta víctima, que acusaba a Andrés de Inglaterra de abuso sexual y se suicidó en 2025, han publicado un comunicado

Virginia Giuffre en una entrevista
Virginia Giuffre en una entrevista para la BBC

El arresto del expríncipe Andrés bajo sospecha de mala conducta en un cargo público ha provocado un pronunciamiento inmediato por parte de los hermanos de Virginia Giuffre, la primera mujer en acusarle de tráfico sexual. En el comunicado, remitido a The Guardian, la familia ha destacado la importancia del suceso al afirmar que, con la detención de Andrés, queda demostrado que “nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza”.

Leer la nota completa
13:43 hsHoy

Comunicado de Buckingham Palace sobre la detención del príncipe Andrés: “Las autoridades cuentan con nuestro apoyo incondicional”

La BBC ha emitido un comunicado del monarca sobre la detención de su hermano

El príncipe Andrés, Isabel II
El príncipe Andrés, Isabel II y Carlos III (EFE).

Después de varios días marcados por nuevas informaciones y con una fuerte presión mediática en todo el país, la BBC ha informado que este jueves 19 de febrero la policía británica ha procedido a la detención de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano de Carlos III e hijo de Isabel II, justo el día en el que cumple 66 años. El que fuera duque de York, envuelto desde hace años en la polémica por su relación con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, está siendo investigado ahora por supuestas irregularidades relacionadas con el magnate y su entramado de delitos sexuales.

Leer la nota completa
13:42 hsHoy

El misterioso patrimonio del príncipe Andrés: fuentes de ingresos sospechosas y una polémica asignación de Carlos III tras perder sus títulos reales

El hermano de Carlos III ha sido detenido este jueves 19 de febrero tras numerosas informaciones relacionadas con su amistad con Jeffrey Epstein

El príncipe Andrés en una
El príncipe Andrés en una imagen de archivo (Photo by Paul ELLIS / AFP)

El destino y las finanzas de Andrés Mountbatten-Windsor se han convertido en uno de los temas más polémicos y opacos de la monarquía británica en la actualidad. Este jueves 19 de febrero se ha conocido su detención por parte de la policía de Thames Valley y ahora la pregunta que surge es el origen de los recursos que han permitido a quien ha perdido su título de príncipe mantener durante años un elevado nivel de vida ha vuelto al primer plano.

Leer la nota completa

