El expríncipe Andrés se convierte en el sexto miembro de la realeza británica en ser arrestado: los otros casos del pasado oscuro de la familia

La detención de Andrés de Inglaterra es la primera del último siglo en el seno de la Familia Real Británica, pero en su pasado histórico hay más casos

El expríncipe Andrés, en imagen
El expríncipe Andrés, en imagen de archivo (AP)

El arresto del expríncipe Andrés ha marcado un hito en la monarquía británica, al tratarse del primer miembro de la familia real británica que ha sido detenido en tiempos recientes por un cargo tan grave como la sospecha de mala conducta en un cargo público, delito que en Reino Unido puede acarrear cadena perpetua.

Sin embargo, este episodio no es el único antecedente de la realeza inglesa vinculado a la privación de libertad, aunque los casos previos se remontan a un pasado muy lejano y se han producido en circunstancias muy diferentes.

El propio expríncipe Andrés ha sido situado en el centro del debate público tras confirmarse este arresto, que también recuerda que la historia de la monarquía británica está plagada de episodios oscuros. Aun así, fuera de los eventos circulando en el presente, existen otros precedentes que han supuesto la detención o el encarcelamiento de miembros destacados de la realeza.

El exduque de York, el príncipe Andrés, enfrenta a la justicia tras ser arrestado. La operación se produce después de la publicación de documentos que lo vinculan con la red de Jeffrey Epstein y sugieren que pudo compartir información sensible del gobierno británico.

Carlos I de Inglaterra

Entre los episodios históricos más relevantes, el caso de Carlos I de Inglaterra resulta especialmente significativo. Durante la Guerra Civil inglesa, Carlos I fue capturado y retenido en diferentes castillos bajo estricta vigilancia antes de ser juzgado y ejecutado en 1649. El monarca, acorralado por el avance parlamentario, buscó refugio en Escocia al abandonar la ciudad de Oxford, sometida a asedio. Lejos de recibir el apoyo esperado, fue entregado a las autoridades del Parlamento inglés.

Más adelante, tras un intento de fuga desde el Palacio de Hampton Court que contó con la colaboración del conde de Southampton y otros aliados, acabó recluido en el Castillo de Carisbrooke, situado en la Isla de Wight. Durante este periodo de cautiverio, persiguió su objetivo de organizar un nuevo levantamiento. Al intensificarse el conflicto, las acciones emprendidas por Carlos I precipitaron la Segunda Guerra Civil inglesa. El juicio celebrado en Westminster Hall en enero de 1649 culminó en su condena por alta traición y posterior ejecución.

Carlos III y Andrés de
Carlos III y Andrés de Inglaterra, en imagen de archivo (Europa Press)

Las esposas de Enrique VIII

Además, el periodo de la dinastía Tudor ofrece otros ejemplos ligados al rigor de la justicia real, aunque en este caso las protagonistas fueron dos reinas consortes: Ana Bolena y Catalina Howard, ambas esposas de Enrique VIII. Ana Bolena fue acusada de cometer adulterio, mantener una relación incestuosa con su hermano, conspirar contra el rey y alta traición. La mayoría de las pruebas que se presentaron en su contra fueron calificadas como débiles e, incluso, inventadas.

Detrás de estas acusaciones subyacían los intentos de Enrique VIII por asegurar su descendencia masculina, ya que Ana únicamente había dado a luz a Isabel I. Catalina Howard, por su parte, fue ejecutada en la Torre de Londres tras ser hallada culpable de haber mantenido relaciones antes de su matrimonio con el monarca y de cometer adulterio durante su etapa como reina, hechos considerados entonces como alta traición.

Un historiador de arte descubre
Un historiador de arte descubre un retrato perdido de Enrique VIII en el fondo de una publicación en redes sociales

El mutuo encarcelamiento de María I e Isabel I

María Estuardo, reina de Escocia, constituye otro de los casos que han entrado en la historia de las detenciones reales en las islas británicas. Tras su abdicación forzosa, se vio obligada a huir a Inglaterra, donde fue encarcelada en varios castillos ingleses durante un periodo de 19 años, comprendido entre 1568 y 1587. Antes de ello, María I, a su vez, llegó a encarcelar a la que sería su sucesora, Isabel I, hija de Enrique VIII y Ana Bolena, por sospechar que apoyaba a los rebeldes protestantes

El pasado más cercano en España

La infanta Cristina, el rey
La infanta Cristina, el rey Juan Carlos e Iñaki Urdangarin (EFE).

Tampoco hay que olvidar en España el caso de Iñaki Urdangarin, cuñado por entonces del rey Felipe VI, quien fue condenado a prisión por su implicación en el Caso Nóos, un escándalo de malversación de fondos con ramificaciones notables. La respuesta que adoptó entonces la Casa Real consistió en una serie de medidas enfocadas a proteger a la institución, reacción que se extendió a la figura de la infanta Cristina.

