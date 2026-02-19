La policía británica arresta al príncipe Andrés, hermano de Carlos III, por su relación con Epstein

Andrew Mountbatten-Windsor, antes conocido como el príncipe Andrés, mira a su alrededor tras salir de la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor, 2025. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)

Tras varios días de muchas revelaciones y todo un país en su contra, la BBC acaba de anunciar que este jueves 19 de febrero la policía británica ha decidido detener al expríncipe Andrés, hermano de Carlos III e hijo de Isabel II, en el día de su 66 cumpleaños. El exduque de York, que ya arrastra años de controversia por su relación con el multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein, se encuentra ahora bajo investigación por presuntas irregularidades vinculadas al millonario y a su red de delitos sexuales.

El arresto se produce después de un fin de semana marcado por nuevas revelaciones sobre la etapa en la que Andrés mantenía amistad con Epstein. El debate en el Reino Unido se ha intensificado, especialmente tras la reciente publicación de millones de documentos por parte del Departamento de Justicia estadounidense. Entre correos electrónicos y otras comunicaciones, se apunta que el príncipe podría haber compartido información sensible del gobierno británico con Epstein mientras ejercía como Representante Especial para Comercio Internacional e Inversión, cargo que ocupó entre 2001 y 2011.

Durante ese período, Andrés viajó por todo el mundo en misiones oficiales financiadas con fondos públicos, reuniéndose con líderes políticos y empresarios de alto nivel. Ahora se cuestiona si, aprovechando su posición, habría remitido documentos confidenciales o facilitado contactos a favor del empresario estadounidense. La controversia incluye incluso un informe del Tesoro británico sobre la crisis financiera de Islandia, supuestamente enviado a un banquero vinculado a Epstein, y comunicaciones del Royal Bank of Scotland que habrían llegado a manos del financiero a través de un asesor del príncipe.

La caída del exduque de York se ha acabado produciendo este año, pese a que su relación con Epstein era pública desde hace años

Según informó el Daily Mail, parlamentarios de distintas fuerzas políticas coinciden en que la gravedad del asunto exige una investigación exhaustiva. Sir Ed Davey, líder liberal demócrata, calificó de “alarmante” que Andrés pudiera haber compartido información sensible, mientras que el fiscal general del país, Stephen Parkinson, recordó en una entrevista con The Sunday Times que “nadie está por encima de la ley. Mi trabajo es hacerla cumplir y lo hago sin temor ni favoritismo, sin que esto afecte a la condición jurídica de la persona en cuestión”.

Entre los hechos que se analizan también se encuentra la organización de encuentros durante viajes oficiales. Documentos revelan que Epstein habría colaborado en la agenda del príncipe en una misión comercial a China en 2010. Incluso se menciona un intento de facilitar una reunión entre Epstein y el entonces líder libio Muamar Gadafi, que finalmente no llegó a celebrarse.

Además de los asuntos relacionados con su actividad oficial, Andrés enfrenta investigaciones por denuncias sobre su vida personal. La policía de Thames Valley revisa información sobre la presunta llegada de mujeres a su residencia en Windsor para mantener encuentros con él, una investigación que aún se encuentra en fase preliminar.

Este jueves 19 de febrero, Andrés cumple 66 años, un aniversario que coincide con uno de los momentos más delicados de su vida. Lejos quedan los tiempos en que representaba a la Corona en actos oficiales y mantenía una intensa agenda institucional. Actualmente, su día a día está marcado por la pérdida de títulos, la marginación de las actividades oficiales de palacio y la sombra persistente del caso Epstein, que sigue situándole en el centro del escrutinio mediático.

El príncipe Andrés y Carlos III (IMAGEN DE ARCHIVO).

Sus ‘trabajos’ para Epstein

Las nuevas revelaciones apuntan incluso a que el exduque habría utilizado el jet privado de Epstein, conocido como ‘Lolita Express’, para trasladar jóvenes a Reino Unido e introducirlas en el palacio de Buckingham mediante accesos secundarios, sin pasar por los controles habituales. Documentos y correos electrónicos publicados por el Departamento de Justicia estadounidense incluyen invitaciones personales de Andrés a Epstein y a una mujer rumana para cenar en el palacio en 2010, dos años después de la condena de Epstein por delitos sexuales con menores.

Testimonios recogidos por medios británicos indican que el príncipe habría implementado un sistema de códigos y mensajes cifrados para coordinar la llegada discreta de estas mujeres, y que el personal de palacio habría seguido estas directrices durante años. Algunos empleados señalaron que, pese a la repetición de estas prácticas, no se tomaron medidas para frenarlas, y que la actitud del príncipe hacia el personal era, en ocasiones, despectiva.

La reina Isabel II de Inglaterra, junto a su hijo, el príncipe Andrés en una imagen de archivo. EFE/Facundo Arrizabalaga

El comunicado de la policía de Thames Valley

La BBC ha compartido un comunicado emitido por la policía de Thames Valley tras llevar al expríncipe a las dependencias policiales: “Como parte de la investigación, hoy (19/2) hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando registros en domicilios de Berkshire y Norfolk. El hombre permanece bajo custodia policial en este momento".

Insisten en que permanecerá en anonimato la identidad del detenido: “No revelaremos el nombre del arrestado, según las directrices nacionales. Recuerden también que este caso está activo, por lo que se recomienda tener cuidado con cualquier publicación para evitar incurrir en desacato judicial”.

El subjefe de policía Oliver Wright ha declarado: “Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta denuncia de mala conducta en un cargo público. Es importante que protejamos la integridad y la objetividad de nuestra investigación mientras trabajamos con nuestros socios para investigar este presunto delito. Entendemos el gran interés público en este caso y proporcionaremos información actualizada oportunamente”.