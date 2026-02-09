Los príncipes de Gales se pronuncian ante las últimas fotografías de Andrés de Inglaterra con Epstein: “Siguen centrados en las víctimas”

El príncipe Andrés está detrás del príncipe Guillermo y su esposa Catalina, el día del funeral de la duquesa de Kent, en Londres, Gran Bretaña, el 16 de septiembre de 2025. (REUTERS/Toby Melville).

La familia real británica no abandona las polémicas desde que se conoció la relación del expríncipe Andrés con Jeffrey Epstein y las últimas revelaciones siguen dando que hablar. Por ello, por primera vez, el príncipe Guillermo y Kate Middleton han emitido una declaración sobre el asunto, mostrando su “profunda preocupación” ante las recientes informaciones, mientras el hermano de Carlos III sigue bajo creciente presión internacional.

Los documentos, publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el pasado 30 de enero, suman más de tres millones de páginas, incluyendo más de 2.000 videos y 180.000 imágenes vinculadas a la investigación del multimillonario pedófilo fallecido. Entre ellas, se observa al hijo de Isabel II en situaciones comprometedoras dentro de la mansión de Epstein en Nueva York, lo que ha generado un renovado escrutinio sobre su conducta y sus relaciones con la red de abusos.

El exduque de York, de 65 años, sigue enfrentando acusaciones que apuntan a encuentros sexuales organizados por Epstein con menores de edad, incluyendo alegaciones sobre la participación de mujeres enviadas desde Estados Unidos al Reino Unido y actividades que involucran tríos sexuales en Florida. A pesar de haber pagado 12 millones de libras a Virginia Giuffre en 2022, Andrés ha mantenido su postura de negar cualquier irregularidad, aunque Carlos III lo despojó de sus títulos y honores tras la publicación de un libro póstumo de Giuffre que detallaba los abusos sufridos.

El príncipe Andrés de Inglaterra. (Departamento de Justicia vía AP).

Por otro lado, los príncipes de Gales han optado por una postura pública de solidaridad con las víctimas. Según un portavoz del Palacio de Kensington, Guillermo y Kate pidieron a sus asesores que transmitieran su conmoción ante la magnitud de las revelaciones y su apoyo a quienes han sufrido los abusos de Epstein y su red. “Están profundamente preocupados por las continuas revelaciones. Sus pensamientos siguen centrados en las víctimas”, ha señalado el portavoz, según The Mirror.

El pronunciamiento de los príncipes coincide con el inicio de un viaje oficial de Guillermo a Arabia Saudita, un aliado clave del Reino Unido en Oriente Medio. La visita, que se extenderá por tres días, constituye una de las pruebas diplomáticas más importantes del hijo de Diana de Gales hasta la fecha. Fuentes reales indican que la declaración fue difundida antes del viaje para permitir al príncipe centrarse en su agenda internacional sin que el escándalo eclipsara su misión.

La caída del exduque de York se ha acabado produciendo este año, pese a que su relación con Epstein era pública desde hace años

Unos mensajes difíciles de explicar

Mientras tanto, los nuevos archivos de Epstein han revelado detalles preocupantes sobre la red del financiero, incluyendo la participación indirecta de figuras como la exesposa de Andrés, Sarah Ferguson, quien en su momento solicitó la intervención del pedófilo en asuntos personales y llevó a sus hijas a visitar a Epstein poco después de su liberación en 2009. Además, tal y como se puede ver en los correos electrónicos, el exduque invitó a Epstein y a una mujer rumana al Palacio de Buckingham en 2010, en lo que parecía un intento de mantener relaciones cercanas con el financiero.

Las imágenes y comunicaciones filtradas muestran un patrón de conducta que contradice declaraciones previas de Andrés, incluyendo su afirmación de que había roto toda relación con Epstein en 2010. Ahora surgen pruebas de que estuvo varios días en la mansión de Nueva York bajo la hospitalidad del pedófilo y participando en reuniones y actividades que incluyen interacciones con mujeres jóvenes, algunas aparentemente menores de edad.