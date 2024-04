“La gran exclusiva”: cómo se gestó la entrevista con el Príncipe Andrés y su polémica relación con Epstein

La película que recrea la preparación de la controversial entrevista de Newsnight con el príncipe Andrew. Actúan Gillian Anderson, Keeley Hawes, Billie Piper y Rufus Sewell. (Crédito:Netflix)

Netflix ha lanzado uno de los títulos más esperados de este mes: La gran exclusiva (Scoop), que se adentra en la comentada entrevista de 2019 del Príncipe Andrés de la BBC, donde discutió su relación con el financiero Jeffrey Epstein. Bajo la dirección de Philip Martin, conocido por su trabajo en The Crown, este filme se centra en cómo se concretó esta polémica entrevista, abordando temas delicados como las acusaciones de abuso sexual y la conexión de Andrés con Epstein y Ghislaine Maxwell. A lo largo de la trama, La gran exclusiva ofrece percepciones detrás de escena del escándalo que rodea a la familia real británica, aunque omite ciertos detalles críticos y teorías de conspiración que fueron parte de la entrevista original.

“Quiero sumergir al público en la impresionante secuencia de acontecimientos que culminaron en la entrevista al príncipe Andrés y contar una historia sobre la búsqueda de respuestas, en un mundo de especulaciones y recuerdos inconsistentes”, afirmó Martin en un comunicado de prensa. El largometraje está basado en Scoops: Behind the Scenes of the BBC’s Most Shocking Interviews escrito justamente por la productora del programa Newsnight en el que se desarrolló la entrevista, Sam McAlister.

Rufus Sewell le da vida al Príncipe Andrés en "La gran exclusiva". (Crédito: Netflix)

La película, protagonizada por Billie Piper, Gillian Anderson y Rufus Sewell, presenta una recreación dramatizada de los eventos que llevaron a la entrevista, incluyendo el esfuerzo de la productora de la BBC Sam McAlister (Piper) por asegurar el encuentro cara a cara con el duque de York. A diferencia de la entrevista de 49 minutos de la BBC, La gran exclusiva condensa el enfrentamiento en una secuencia de 10 minutos, excluyendo aspectos como la implicación de la familia real en el escándalo y omitiendo teorías conspirativas relacionadas con la muerte de Epstein.

De acuerdo a un informe presentado en The Washington Post, la película omite varios puntos álgidos que estuvieron detrás de este tema. Entre los puntos destacados que el film elige no desarrollar, se encuentran las afirmaciones de Maitlis sobre cómo Epstein logró ingresar al círculo íntimo de la familia real y las teorías conspirativas sugeridas durante la entrevista, como la falsa muerte de Epstein y la especulación sobre quién contrató al fotógrafo para capturar a Andrés y Epstein juntos. Además, se omite una respuesta peculiar de Andrés sobre la memoria y el acto sexual. En cambio, la película pone énfasis en aspectos como la inexplicable afirmación de Andrés de no poder sudar y su defensa contra las acusaciones de Virginia Giuffre sobre un encuentro en el club nocturno Tramp.

El príncipe Andrés, junto al pedófilo Jeffrey Epstein. (AMC CRIME)

A pesar de las negativas del príncipe, la entrevista resultó en un vergonzoso episodio para la monarquía británica y culminó en un acuerdo extrajudicial con Giuffre por una suma de 12 millones de libras. Los cuestionamientos al Príncipe Andrés se intensificaron después de esta entrevista donde reconoció su incomodidad diaria por haberse quedado en la casa de Epstein, admitiendo que no estuvo a la altura de las expectativas de un miembro de la Familia Real. Por su parte, Virginia Giuffre, anteriormente Virginia Roberts, lo acusó de haberla forzado a tener relaciones sexuales en tres ocasiones, acusaciones que el hijo de la reina ha negado reiteradamente.

Una serie sobre la entrevista del príncipe Andrés

Este lanzamiento de Netflix no será el único en abordar la polémica entrevista, ya que Prime Video prepara la miniserie A Very Royal Scandal, basada en las memorias de Maitlis, con Michael Sheen (Good Omens) y Ruth Wilson (The Affair) asumiendo los roles principales de Andrés y Maitlis, respectivamente. La ficción contará con tres episodios. Este creciente interés por la entrevista señala la persistente fascinación y relevancia de la misma en el diálogo público actual.

Gillian Andreson como la periodista que logra entrevistar al Prínicpe Andrés. (Crédito: Netflix)

Más allá de la relación entre un miembro de la realeza y el hombre acusado de pedofilia, el film se mete de lleno en el mundo del periodismo mostrando la dinámica de una redacción que resulta muy interesante. Puedes ver La gran exclusiva en Netflix.