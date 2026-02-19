España

Comunicado de Buckingham Palace sobre la detención del príncipe Andrés: “Las autoridades cuentan con nuestro apoyo y cooperación incondicionales”

La BBC ha emitido un comunicado del monarca sobre la detención de su hermano

El príncipe Andrés, Isabel II
El príncipe Andrés, Isabel II y Carlos III (EFE).

Después de varios días marcados por nuevas informaciones y con una fuerte presión mediática en todo el país, la BBC ha informado que este jueves 19 de febrero la policía británica ha procedido a la detención de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano de Carlos III e hijo de Isabel II, justo el día en que cumple 66 años. El que fuera duque de York, envuelto desde hace años en la polémica por su relación con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, está siendo investigado ahora por supuestas irregularidades relacionadas con el magnate y su entramado de delitos sexuales.

De acuerdo con la prensa británica, el operativo policial se ha llevado a cabo a primera hora de la mañana en Wood Farm, la vivienda en la que se había instalado recientemente dentro de la finca de Sandringham, en Norfolk. Varios coches sin identificar y agentes de paisano entraron en la propiedad en torno a las ocho de la mañana, en un despliegue que no pasó desapercibido en la zona. Algunos vecinos aseguran que al menos ocho agentes participaron en la actuación, accediendo con equipos informáticos y saliendo más tarde con diversa documentación.

Tras la información publicada por el medio británico, Carlos III ha decidido emitir un comunicado: “He recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en un cargo público. Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto se investigará de la manera adecuada y por las autoridades competentes. En esto, como ya he dicho, cuentan con nuestro apoyo y cooperación incondicionales. Permítanme ser claro: la ley debe seguir su curso. Mientras este proceso continúa, no sería correcto que hiciera más comentarios sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos cumpliendo con nuestro deber y servicio para con todos ustedes. Charles R".

Las autoridades de Reino Unido han detenido este jueves al expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor en su casa de Sandringham, en el marco de las investigaciones por sus lazos con el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. (Fuente: Royal Family/Netflix)

