Jóvenes graban agresiones por las calles de Barcelona y las difunden en redes sociales: el reto viral que ya investigan los Mossos

Imágenes de una de las agresiones en Barcelona. (Captura de pantalla)

Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación por varias agresiones grabadas y difundidas en redes sociales en el distrito del Eixample de Barcelona, unos hechos que encajan con el patrón del llamado happy slapping, una forma de violencia que añade a la agresión física su exposición pública en internet.

Uno de los presuntos agresores se ha presentado este martes en una comisaría del Eixample y ha confesado los hechos, según El Periódico. La policía autonómica ha localizado ya a una víctima, que ha formalizado denuncia, y mantiene abierta la investigación para identificar al resto de autores y a otras posibles víctimas.

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Los ataques se han producido en la vía pública y los vídeos muestran agresiones a varias personas escogidas al azar. En una de las grabaciones se ve cómo golpean a un turista que pasea por una calle de Barcelona; en otra, un hombre es abordado con la excusa de pedirle un mechero y recibe al menos siete bofetadas antes de que se corte la grabación." ¿Has visto como le he pegao, bro?“, se escucha en uno de los cortes.

Otra secuencia muestra a una pareja sentada en un banco cuando cuatro jóvenes se acercan de forma intimidatoria y agreden al hombre. En otras imágenes publicadas en redes sociales, varias personas acorralan a otro chico en plena calle y le pegan entre cinco, hasta que logra huir mientras uno de ellos le persigue.

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Imágenes de una de las agresiones en Barcelona. (Captura de pantalla)

Los Mossos han pedido al resto de personas que aparecen en los vídeos que contacten con el cuerpo a través de sus canales oficiales y de sus redes corporativas. El objetivo es prestarles asesoramiento, ofrecerles atención y recoger nuevas denuncias que permitan avanzar en las pesquisas puesto que podría tratarse de un caso de ‘happy slapping‘

Qué es el ‘happy slapping‘ y por qué preocupa a la policía

El Ministerio del Interior define el happy slapping, traducido habitualmente como “bofetada feliz”, como la grabación de una agresión física, verbal o sexual para difundirla después en internet o por aplicaciones de mensajería. El fenómeno surgió en Reino Unido en 2005 y su efecto sobre la víctima no se limita al momento del ataque, sino que se amplifica con la viralización del contenido.

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La finalidad de estas acciones suele ser ganar popularidad o conseguir “likes” en internet, aunque en España se limitaban a agresiones entre menores, esta “moda” podría haber dado un salto fuera del entorno escolar en el que se suele encorsetar.

Mossos d'Esquadra en la La Rambla en Barcelona. (REUTERS/Juan Medina)

. Para la víctima, el daño se duplica: primero por la agresión y después por la humillación pública, que puede prolongarse en el tiempo mientras las imágenes siguen circulando.

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La Policía Nacional, en colaboración con fundaciónSOL, ha impulsado una campaña de concienciación para frenar la normalización de esta violencia, que salta del plano físico al digital. El medio sitúa los hechos de Barcelona dentro de ese marco y los vincula a una práctica que ya estaba presente en entornos escolares y redes sociales.

Los datos que describen el aumento de la violencia entre menores

La Memoria de la Fiscalía General del Estado 2025 recoge que en 2024 se registraron 12.563 delitos de lesiones cometidos por menores, un 8 % más que en 2022. Ese mismo año se incoaron 120 causas por homicidio o tentativa de homicidio cometidas por menores, un 18,8 % más que en 2023.

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La Fiscalía relaciona esa evolución con dinámicas de grupo y con un aumento de la gravedad de los comportamientos violentos entre jóvenes. En paralelo, la misma memoria contabiliza 1.196 casos de acoso escolar en 2024, aunque advierte de que la cifra real puede ser mayor por la infradenuncia o por la gestión interna de algunos episodios en centros educativos.

Juan Cristóbal Cabiedas Pedraza, inspector de la Policía Nacional con más de 28 años de experiencia en seguridad ciudadana, investigación y prevención de la delincuencia, advierte en un comunicado de prensa sobre los riesgos de esta nueva moda: “El happy slapping es una práctica muy extendida entre los menores que trasciende las fronteras del mundo físico y real para difundirse de manera masiva en el mundo digital. Debemos fomentar la capacidad crítica y el uso responsable de las redes sociales y de las tecnologías en nuestros adolescentes, para que sean conscientes del alcance que pueden llegar a tener sus acciones y el daño que pueden causar a los demás”.

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Cabiedas añade que estas conductas no pueden entenderse como una broma o un juego, porque pueden constituir delitos contra la integridad moral, lesiones o amenazas, entre otros. También recuerda que los menores tienen responsabilidad penal a partir de los 14 años y que las consecuencias pueden alcanzar su vida adulta.

Según el informe Violencia Viral: los 9 tipos de violencia online de Save the Children, el happy slapping no implica solo a quien agrede, sino también a quien graba, difunde o interactúa con el contenido violento en redes. El estudio señala además que en el 61 % de los casos los agresores pertenecen al entorno cercano de la víctima, como compañeros o amigos.

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