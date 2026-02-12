La prensa británica revela el préstamo que recibió Andrés de Inglaterra por parte de Isabel II y sus hermanos: 12 millones por el silencio de Giuffre

El príncipe Andrés, Isabel II y Carlos III (EFE).

El escándalo que envuelve al ex príncipe Andrés de Inglaterra suma un nuevo capítulo. Según revelan recientes informes publicados por The Sun, Andrew Mountbatten-Windsor habría recibido préstamos por valor de 12 millones de libras provenientes de miembros de la familia real para resolver el caso civil que la fallecida Virginia Giuffre interpuso en su contra por abuso sexual. La suma habría estado distribuida entre la difunta reina Isabel II, el príncipe Felipe y el entonces príncipe Carlos, pero al parecer hasta la fecha no se ha devuelto ningún penique.

La propia reina Isabel II habría desembolsado 7 millones de libras en 2022 para saldar parte del acuerdo. Otros 3 millones procedieron, según la información, del patrimonio del príncipe Felipe y alrededor de 1,5 millones del entonces príncipe Carlos. El objetivo del desembolso era garantizar el cierre del litigio sin que Andrew tuviera que comparecer ante un tribunal estadounidense, evitando así un juicio público que habría generado un escándalo aún mayor para la familia real. “Hasta donde se sabe, aún no ha devuelto ni un solo centavo de los millones que pidió prestados”, ha explicado una fuente al citado medio.

La caída del exduque de York se ha acabado produciendo este año, pese a que su relación con Epstein era pública desde hace años

Virginia Giuffre, quien se suicidó el año pasado a los 41 años, había sostenido que fue obligada a mantener relaciones sexuales con el príncipe en tres ocasiones, incluyendo una cuando tenía 17 años. A pesar de las acusaciones, Andrés ha negado cualquier implicación y afirmó en repetidas ocasiones que nunca conoció a la acusadora en el contexto que ella relataba.

El acuerdo extrajudicial, que se habría cifrado en 12 millones de libras, permitió a Andrew evitar un juicio que habría puesto en tela de juicio su reputación y la de la monarquía británica. Según ha afirmado la fuente, “el dinero de la familia real compró su silencio, pero le negó a Virginia Giuffre su oportunidad de comparecer ante el tribunal y de cuestionar abiertamente su versión de lo sucedido”. Y es que, supuestamente, la intención fue aminorar el escándalo en pleno Jubileo de Platino en 2022.

La reina Isabel de Gran Bretaña y el príncipe Andrés, duque de York, llegan para el servicio de acción de gracias por el difunto príncipe Felipe, duque de Edimburgo, en la Abadía de Westminster, en Londres, Gran Bretaña, el 29 de marzo de 2022. (REUTERS/Tom Nicholson/Foto de archivo).

Investigado en EE.UU.

Sin embargo, la polémica no se ha detenido. Los últimos archivos relacionados con Jeffrey Epstein publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos han reavivado la atención sobre el exduque de York, incluyendo una investigación policial sobre su relación con el convicto pedófilo. La Policía de Thames Valley ha confirmado que mantiene conversaciones con la Fiscalía de la Corona sobre supuestas filtraciones de informes confidenciales de Andrés a Epstein, aunque no se ha establecido un plazo para decidir si se abrirá una investigación criminal.

Tras años de protección por parte de su madre, el exduque fue despojado el año pasado de su derecho a ser príncipe y de su ducado por el rey Carlos, perdiendo también el estatus que le permitía mantener ciertas prerrogativas oficiales. Además, el Palacio de Buckingham ha indicado que colaborará con las autoridades si se le requiere en la investigación.

El impacto mediático de la polémica ha sido notable, sobre todo después de la entrevista de Andrés en Newsnight en 2019, en la que negó las acusaciones y trató de defenderse públicamente, algo que generó críticas por su manejo del caso. El acuerdo con Virginia Giuffre evitó que la causa siguiera adelante en un tribunal, pero las últimas informaciones y revelaciones de las víctimas vuelven a poner en el ojo del huracán a los confidentes del pedófilo, que tanto ocultaron como participaron en los abusos.

The Duke of Edinburgh, The Duke of York, HM The Queen Elizabeth II, HRH Prince Charles and Prince Edward, The Earl of Wessex (Photo by Anwar Hussein/WireImage)