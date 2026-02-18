España

El ministro Marlaska asegura que “no había conocimiento” de la querella por agresión sexual o coacciones contra el DAO de la Policía Nacional

El alto cargo policial dimitió este martes tras ser denunciado por otra agente

El ministro del Interior, Fernando
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)

El ministro del Interior ha asegurado que “no existía otra posibilidad” que su salida y que “no había conocimiento” sobre la querella contra el ya exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez. El alto cargo policial dimitió este martes tras ser denunciado por otra agente por una supuesta agresión sexual. Fenando Grande-Marlaska ha sostenido su desconocimiento sobre este caso en su llegada al Congreso de los Diputados.

Alberto Núñez-Feijóo exigió la dimisión de Marlaska tras conocer el caso. El PP sostiene que el ministro conocía la denuncia y habría tapado lo sucedido, como ha reiterado la popular Cuca Gamarra en su llegada a la sesión de control al Gobierno. Señalan que “las fechas” lo evidencian, pues se habría producido en el pasado mes de abril. El portavoz del PP, Miguel Tellado, ha llegado a decir que “da náuseas” ver a Marlaska en el Congreso porque “ha tapado una violación”.

La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid ha iniciado diligencias contra José Ángel González. La querella en su contra incluye delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de fondos públicos. El juez David Maman Benchimol ha fijado para el 17 de marzo, a las 10.30 horas, su comparecencia. También está convocada la denunciante.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado este jueves que no le preocupa "nada en absoluto" que José Luis Ábalos haya solicitado su comparecencia como testigo en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas. (Europa Press)

Marlaska asegura que no conocía la querella

El ministro del Interior ha asegurado que desconocía la existencia de la querella contra José Ángel González “hasta ayer”. “Si hubiéramos tenido conocimiento de hechos de esa gravedad, se habría pedido su renuncia y cese inmediato”, ha afirmado Marlaska. El ministro ha confirmado la apertura de una investigación sobre el comisario Óscar San Juan González, por supuestas coacciones a la denunciante. “He solicitado que se le releve de cualquier responsabilidad actual”, ha dicho.

Marlaska también ha subrayado que ni los medios ni los sindicatos del cuerpo habían recibido información sobre el caso, y que el entorno de la víctima mantuvo la denuncia en secreto hasta el último momento. De esta forma, defiende que se ha actuado en cuanto se ha tenido conocimiento, y asegura sentirse muy decepcionado por lo ocurrido.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que aunque la baliza V16 es obligatoria desde el 1 de enero, habrá un periodo "flexible" y "razonable" en el que no se multará al que no la lleve.

Querella contra el DAO de la Policía Nacional

La investigación parte de una querella presentada por una funcionaria del cuerpo, quien atribuye a González los distintos delitos. Según la denuncia, ambos mantuvieron una relación sentimental marcada por la asimetría jerárquica. La querellante sostiene que González utilizó su posición para ejercer control y dominación, persistiendo en el contacto no deseado tras la ruptura.

El 23 de abril de 2025, la mujer afirma que su superior la instó a abandonar su puesto en la comisaría de Coslada para reunirse con él. Tras una comida con otro comisario, ambos fueron a una vivienda donde, según la denuncia, González intentó forzarla pese a las negativas explícitas. Tras el incidente, la funcionaria describe una campaña de acoso y presiones para que no denunciara los hechos.

El auto judicial detalla que la conducta denunciada habría incluido llamadas insistentes, requerimientos de presencia inmediata y el uso de recursos policiales para facilitar los encuentros. Además, sostiene que González le ofreció ventajas laborales a cambio de su silencio, mientras que el magistrado ha ordenado practicar diligencias para esclarecer los hechos y determinar si existen pruebas suficientes para continuar el procedimiento.

