Marlaska censura al PP por "hipócrita" tras reprocharle haber "mandado al matadero" a los guardias civiles de Barbate

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha calificado este martes al PP de "hipócrita" tras reprocharle este partido haber "mandado al matadero" a los dos guardias civiles muertos en Barbate (Cádiz) en febrero de 2024 arrollados por una narcolancha, añadiendo los 'populares' que, dos años después, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que luchan contra el narcotráfico siguen con una "falta de protección total".

"Yo he tenido que enfrentar ese asesinato", ha contestado Marlaska en el pleno del Senado en referencia a los dos guardias civiles arrollados mortalmente por una narcolancha, "pero por lo menos con la conciencia tranquila de haber invertido y trabajado desde el primer día, dictando el primer Plan especial Campo de Gibraltar que es un ejemplo en toda Europa".

Marlaska ha recordado que ese plan, en vigor desde 2018, se va a renovar ahora por quinta vez y que ha supuesto una inversión de 250 millones de euros para mejorar la respuesta policial frente al narcotráfico y el crimen organizado en Cádiz y el resto de provincias andaluzas costeras, incluyendo Sevilla.

Frente a los reproches del senador del PP Javier Jiménez Santamaría, acusando al ministro de "cobardía", el titular del Interior ha sostenido que fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que dejó a los agentes "en el absoluto vacío" de medios.

"Yo no utilizo a las víctimas, pero creo que ya es el momento y la ocasión de decirles que son unos hipócritas", ha añadido Marlaska, que también ha negado que diera plantón a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para abordar las condiciones laborales de los agentes de Policía y Guardia Civil.

En este sentido, Marlaska ha señalado que la comisión del Parlamento Europeo le remitió una carta "con el fin de invitarle a una reunión, no a ninguna comparecencia", y que optó por contestar por escrito para recordar el "incremento del más de un 12% en efectivos, del 40% en las retribuciones o de mejoras en infraestructuras y medios".

