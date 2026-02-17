El Gobierno ya adelanta que en el próximo Pleno del Congreso faltarán ocho ministros, uno más que esta semana

El Ejecutivo ha informado que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, solo acudirá al hemiciclo durante la sesión de preguntas el próximo miércoles y se ausentará durante el turno de interpelaciones. Esta especificación acerca de la presencia limitada de Bolaños se suma a la lista de ausencias ministeriales, lo que incrementa el número total de ministros que no acudirán al Pleno del Congreso el 25 de junio. El Gobierno ha comunicado al Congreso que ocho de sus ministros no asistirán a la sesión de control prevista para esa jornada, por lo que no podrán responder a las preguntas planteadas por los grupos de la oposición. Según recogió Europa Press a partir de un escrito registrado en la Cámara Baja, este número representa un aumento respecto a la semana anterior y afecta a la capacidad de control parlamentario.

De acuerdo con Europa Press, la relación de ministros que no estarán presentes incluye a José Manuel Albares (Exteriores), Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior), Óscar Puente (Transportes), Luis Planas (Agricultura, Pesca y Alimentación), Ángel Víctor Torres (Política Territorial), Mónica García (Sanidad) y Pablo Bustinduy (Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030). La ausencia de estos ocho titulares supera las siete ausencias previstas para el Pleno de la semana anterior y bloquea la posibilidad de que la oposición plantee cuestiones directas en una de las sesiones centrales de control al Ejecutivo.

Europa Press detalló que, en la sesión del miércoles anterior, el Ejecutivo ya había comunicado que no iban a acudir ni el presidente Pedro Sánchez, quien se encontraba en visita oficial en India, ni siete ministros. Para la próxima sesión del 25 de junio, el número de ausencias aumenta a ocho miembros del gabinete. Los motivos de las inasistencias individuales no se han explicitado en el escrito registrado, aunque este tipo de comunicación previa es habitual cuando existen incompatibilidades de agenda debido a compromisos institucionales u oficiales.

La ausencia de una parte tan significativa de los titulares ministeriales implica que los grupos parlamentarios de la oposición verán limitada su capacidad de control y fiscalización, ya que muchos de los asuntos priorizados para la sesión quedarán sin réplica directa del responsable gubernamental correspondiente. Según publicó Europa Press, el Ejecutivo ha señalado además que, aunque Félix Bolaños estará presente en la tanda de preguntas, tampoco podrá responder a las interpelaciones planteadas por los diputados durante el segundo tramo del Pleno, lo que reduce aún más la presencia efectiva del equipo en el Congreso durante la sesión.

Este incremento de ausencias se produce en un contexto donde el control parlamentario constituye uno de los principales mecanismos en la relación entre el Ejecutivo y las fuerzas políticas representadas en la Cámara Baja. De acuerdo con Europa Press, tanto las ausencias como las limitaciones impuestas a la presencia de los miembros del Gobierno han sido comunicadas formalmente a la Mesa del Congreso mediante el registro de los justificantes previstos por el reglamento, un proceso que busca dar transparencia y previsibilidad al desarrollo de las sesiones de control.

Las funciones del Pleno del Congreso en materia de control y fiscalización sobre la acción de gobierno se ven afectadas por la reducción de interlocutores ministeriales disponibles. Europa Press consignó que los ministros ausentes en la próxima sesión representan áreas clave del Ejecutivo, lo que supondrá que cuestiones relativas a política exterior, seguridad nacional, infraestructura, políticas sociales, sanidad y desarrollo rural no recibirán respuesta directa en el marco parlamentario asignado para ello esa semana. Al registrar su escrito, el Gobierno cumple con la obligación formal de informar a la Cámara de las ausencias que se prevén para la próxima convocatoria del Pleno, aunque la acumulación de ausencias pueda suscitar debate sobre el equilibrio entre los compromisos institucionales y el deber de rendir cuentas ante el Parlamento.

El medio Europa Press también remarcó que el número de ausencias ha ido en aumento en comparación con sesiones previas, mostrando una tendencia que podría modificar la dinámica tradicional de la sesión de control parlamentario. Los portavoces de los distintos grupos políticos ya habían trasladado en ocasiones anteriores su preocupación cuando las ausencias coinciden con cuestiones relevantes para el debate público y legislativo. La referencia a la visita oficial del presidente en India la semana anterior y las ausencias comunicadas para este miércoles refuerzan la percepción de una agenda gubernamental condicionada por desplazamientos y compromisos al más alto nivel.

De esta manera, según documenta Europa Press, tras el aviso emitido por el Ejecutivo sobre las ausencias ministeriales, el Pleno del Congreso el 25 de junio afrontará una sesión de control al Gobierno con una significativa reducción en la capacidad de interlocución directa por parte de la bancada gubernamental. Los partidos de la oposición tendrán que ajustar sus estrategias ante la confirmación oficial de que hasta ocho ministros, además de una presencia parcial de Félix Bolaños, no responderán a las preguntas ni participarán en las interpelaciones en la fecha prevista.