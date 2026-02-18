El Digital Summit Latam 2026 reunirá a líderes de 49 países en Madrid

El Digital Summit Latam 2026 reunirá a líderes de América Latina, Europa y Oriente Medio para debatir el futuro de la economía digital global. (Crédito: Digital Summit Latam)

La segunda edición del Digital Summit Latam, prevista para el 26 y 27 de febrero en el Palacio de Linares de Madrid, tiene un objetivo ambicioso: consolidarse como el foro de referencia donde América Latina proyecta su voz en la economía digital global. Bajo el lema en inglés Where Latin America meets the world to shape the future of our digital society, el encuentro reunirá a líderes de gobierno, reguladores, inversores, empresas y academia de más de 49 países.

La edición inaugural en 2025 dejó cifras contundentes: 632 participantes de 49 países, más de 73 ponentes de alto nivel y una veintena de sesiones dedicadas a inteligencia artificial, 5G, gobernanza de datos y ciberseguridad. La cobertura mediática destacó la presencia de Infobae, Forbes, Expansión y TV Azteca, medios internacionales reconocidos.

Para 2026, los organizadores, DPL Group, presidido por Jorge Fernando Negrete, y CCLatam, fundada por Karim Antonio Lesina, apuntan a profundizar esas discusiones con una agenda aún más completa y mayores oportunidades de networking privado.

La cumbre ofrecerá oportunidades de networking exclusivo, mesas redondas sobre gobiernos digitales y una velada en el Museo Thyssen-Bornemisza. (Crédito: Digital Summit Latam)

La jornada del 26 de febrero iniciará con una apertura institucional a cargo de Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del Banco CAF, seguida de un panel de alto nivel con el ministro español de Transformación Digital, Óscar López; el ministro de Telecomunicaciones de Ecuador, Roberto Kury; y el secretario de la Presidencia de Uruguay, Alejandro Sánchez. El diálogo se enfocará en conectividad estratégica, cooperación regulatoria y diplomacia digital entre América Latina, Europa y Oriente Medio.

Doreen Bogdan-Martin, secretaria general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), ofrecerá una keynote sobre la conectividad del futuro. Ajit Pai, presidente y CEO de la CTIA y exdirector de la FCC estadounidense, hablará sobre inversiones en redes y tecnologías de próxima generación.

La inteligencia artificial destacará como eje central, con paneles dedicados a sus oportunidades para empresas, gobiernos y sociedad en la agenda oficial. (Crédito: Digital Summit Latam)

El evento también contará con la participación de figuras como Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones; Brando Benifei, eurodiputado y presidente de la Delegación para Relaciones con Estados Unidos en el Parlamento Europeo; y los CEOs de las principales operadoras de la región: Marcelo Benítez (Millicom), Roberto Nobile (Telecom Argentina) y Balan Nair (Liberty Latin America).

La inteligencia artificial será uno de los ejes transversales del encuentro. La primera Flash Session del 26 de febrero, titulada Oportunidades de la IA para la nueva civilización, estará moderada por Arturo Catalán, editor de Chile Tecnológico en El Mercurio, y contará con la presencia de Arturo Oropeza García, presidente del Instituto para el Desarrollo Industrial y la Transformación Digital (INADI) de México; Carlos López Blanco, consultor y experto en regulación y economía digital; y Opy Morales, director de Estrategia de IA y Operaciones Editoriales Regionales de Infobae, quien representará a Daniel Hadad, CEO y fundador del medio.

CAF - banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, socio institucional principal del Digital Summit Latam 2026 (Crédito: Digital Summit Latam)

Morales, encargado de liderar la evolución tecnológica y la eficiencia operativa en Infobae, presentará la experiencia del medio como líder regional en integración de inteligencia artificial editorial, mostrando el caso de ScribNews, la plataforma propietaria utilizada diariamente por más de 400 periodistas en cinco redacciones.

La herramienta, reconocida por el Knight Center for Journalism in the Americas, centro de referencia en periodismo digital, como uno de los proyectos periodísticos más innovadores de América Latina en 2025, funciona bajo un principio claro: la IA asiste y acelera, pero la decisión editorial siempre es humana.

El segundo día dedicará un bloque central a IA, innovación y economía digital, con un panel sobre las oportunidades de la IA para gobiernos, empresas y sociedad, y una keynote de Carlos Rebellón, director de Asuntos Gubernamentales de Intel para las Américas.

Además de la inteligencia artificial, la agenda abarca los pilares de la transformación digital regional. La Cumbre Regulatoria reunirá a los presidentes de las agencias de telecomunicaciones de Brasil, Paraguay, República Dominicana y Colombia, junto a la directora de Telecomunicaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España, quienes debatirán sobre regulaciones inteligentes y convergentes.

Infobae expondrá su plataforma de inteligencia artificial ScribNews, premiada como innovación periodística en 2025, que asiste a más de 470 periodistas en la región. (Crédito: Digital Summit Latam)

La ciberseguridad tendrá su propio panel, moderado por David Hoffman, profesor de Políticas de Ciberseguridad en la Universidad de Duke, con la participación de Natalia Iregui (AWS, Amazon Web Services), Ernesto Majó (LACNIC, Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe) y Alberto Samuel Yohai (Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones). Una sesión inédita establecerá un diálogo digital entre América Latina y Oriente Medio, con la presencia de Bocar Ba, CEO del SAMENA Telecommunications Council.

El financiamiento de la infraestructura digital cerrará la agenda del segundo día con un panel que incluirá representantes del Banco Europeo de Inversiones, del CAF y de la banca de desarrollo estadounidense, moderado por Samar Maziad, estratega de riesgo soberano.

El Palacio de Linares, sede emblemática en la Plaza de Cibeles, será el escenario de un evento que busca posicionar a Madrid como puente entre América Latina y Europa. Además de las sesiones formales, el programa contempla un cóctel exclusivo en el Museo Thyssen-Bornemisza la noche del 26 de febrero, mesas redondas cerradas sobre gobiernos digitales en Iberoamérica y sesiones vespertinas organizadas por los patrocinadores.

El evento, organizado por DPL Group y CCLatam, se celebrará los días 26 y 27 de febrero de 2026 en el Palacio de Linares en Madrid. (Crédito: Digital Summit Latam)

El Digital Summit Latam 2026 llegará en un momento en que la región enfrenta decisiones determinantes sobre infraestructura digital, gobernanza de la IA, comercio digital y ciberseguridad.

Con más de setenta ponentes confirmados, entre ellos las principales figuras del ecosistema digital iberoamericano, el evento se desarrollará los días 26 y 27 de febrero de 2026 en el Palacio de Linares, Plaza de la Cibeles, s/n, 28014 Madrid, España. El registro se encuentra abierto en digitalsummitlatam.com