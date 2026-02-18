España

El bar centenario de Madrid al que ‘Los Bridgertons’ han ido de tapeo: abierto desde 1908 y especializado en gildas y embutidos

El trío de actores protagonistas ha pasado unos días en la capital española, una visita que ha incluido ruta turística exprés con museos, palacios y paradas gastronómicas incluidas

Bridgerton: Temporada 4 | Adelanto 2

Madrid ha vivido estos días una revolución; una de pomposos vestidos, máscaras misteriosas y romances secretos. A pocos días del estreno de la segunda parte de la cuarta temporada de Los Bridgerton, la serie de romances aristocráticos que es uno de los mayores éxitos de Netflix, sus actores han visitado la capital española como parte de su promoción, creando una altísima expectación entre los fans y seguidores del culebrón.

Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Yerin Ha (Sophie Baek) y Hannah Dodd (Francesca Bridgerton) son los protagonistas de esta nueva entrega de cotilleos y lujo aristocrático, un elenco que ha venido directo desde el exclusivo barrio londinense de Mayfair hasta un Madrid frío pero soleado que le ha recibido con los brazos abiertos.

El trío de actores ha pasado unos días intensos de promoción y entrevistas, con poco tiempo para escaparse y disfrutar de las bondades de la ciudad de Madrid. Sí han tenido ocasión de visitar, en cambio, algunos de los más reseñables monumentos de la capital, como es el Museo del Prado o los jardines del Palacio Real. “Tenía ganas de venir, pero tendré que volver porque cuando estamos en medio de la gira promocional, no tenemos tiempo. Y cuando lo tenemos, ya está todo cerrado”, aseguraba Yerin Ha, quien da vida a Sophie, en una entrevista con el diario El País.

Luke Thompson, Yerin Ha y
Luke Thompson, Yerin Ha y Hannah Dodd frente al Palacio Real (Instagram / @netflixes)

Cañas y gildas en un bar centenario

Esta ruta turística exprés ha tenido, cómo no, una parada gastronómica, plan imprescindible cuando de conocer Madrid se trata. Durante su visita, los actores ha podido probar sabores tan míticos como la paella o la sangría, e incluso han tenido ocasión de celebrar un tapeo en uno de los bares más icónicos del centro de la ciudad. Se trata de la Taberna La Dolores, un bar ubicado en la céntrica Plaza de Jesús que mantiene intacta la estética y esencia del Madrid más castizo.

En esta típica taberna madrileña, abierta como casa de comidas allá por 1908 en pleno barrio de Huertas, Luke, Yerin y Hannah tuvieron la oportunidad de disfrutar de sus famosas gildas con anchoa y boquerón, así como de algunas tapas de su extensa selección acompañadas con una caña de cerveza bien tirada o un vasito de vermut. Posaron, además, frente a su preciosa fachada de azulejos, toda una reliquia que muestra la historia que esta taberna ha visto pasar frente a sus puertas.

Azulejos en la fachada del
Azulejos en la fachada del bar La Dolores, en Madrid (Instagram / @tabernaladolores)

Entrar en La Dolores es viajar en el tiempo a un Madrid anterior, a un lugar de esos que se atrincheran ante el paso de los años. En su interior, encabezado con una tradicional barra de mármol y con paredes llenas de carteles antiguos y botellas vintage, se sirven pinchos y montaditos fríos clásicos del aperitivo, una hora de mucha concurrencia, especialmente los fines de semana, cuando este establecimiento se llena de turistas y madrileños.

Entre sus especialidades, encontramos embutidos como el jamón de bellota o la cecina; salazones y ahumados como sus famosas anchoas del Cantábrico limpiadas a mano; bocados de laterío como mejillones, berberechos o sardinas, y aperitivos como sus famosas gildas; así como montaditos y otros bocados dignos de un auténtico tapeo castizo.

