Más allá del lujo y las mansiones de ‘Los Bridgerton’ y ‘Cumbres Borrascosas’: la novela sobre el pasado oculto de las grandes casas de Inglaterra

Pese a haber nacido en el seno de una familia trabajadora, Anna Hope (1974) se crio al lado de dos bonitas casas de campo inglesas construidas en el siglo XIX. Así, pudo presenciar de cerca el diferente destino de cada una de ellas: una se convirtió en un internado para los descendientes de las grandes familias de Inglaterra (allí estudiaría, por ejemplo, Boris Johnson), la otra acabó siendo comprada por uno de los integrantes de Led Zeppelin, convirtiéndose en un epicentro de la contracultura más excéntrica del país.

Quizá pensando en esas casas (“son como dos partes del alma británica”, dice), Anna Hope escribió Albión (Libros del Asteroide), una novela en la que todos los miembros de una familia se reúnen durante varios días en una mansión inglesa para despedir al patriarca en torno al cual orbitaban. La casa, construida en el siglo XVIII, alberga esa “alma” de la que nos habla, y que pervive como un elemento más que reconocible en la cultura del país británico: desde las que aparecen en los solitarios páramos de Cumbres Borrascosas a la versión más lujosa en la serie de Los Bridgerton.

“En literatura tenemos un género que se llama, precisamente, novela de casa de campo, donde se encuentran, por ejemplo, Mansion Park, de Jane Austen, o Expiación, de Ian McEwan", precisa Anna Hope durante la entrevista. “Muchos autores han utilizado la casa de campo como un entorno muy interesante en el que pueden explorar, explorar muchos temas sobre estabilidad y cambio”. En su caso, Albión lo que busca es darle la vuelta al género: descubrir esa construcción como el símbolo de un presente lleno de privilegios y un pasado oscuro; pero también, por qué no, un futuro en el que quepa la esperanza.

Un cambio de poder

Lo cierto es que, cuando nos encontramos con este tipo de casas en libros, series o películas, nadie suele plantearse cómo y por qué fueron construidas. En Los Bridgerton, por ejemplo, el contexto histórico brilla por su ausencia, como tampoco se tratan temas como el comercio con las colonias o la esclavitud, a pesar de que es indudable que buena parte de los privilegios que rodean a todos los personajes vengan gracias a ese mercado.

Del mismo modo, en Cumbres Borrascosas se deja caer el posible origen colonial de Heathcliff, pero no se explica nunca qué hace cuando desaparece y regresa con una gran fortuna, lo que ha hecho que muchos especulen que probablemente hizo fortuna en los territorios sometidos por la corona británica. No es algo descabellado, dado que la propia Emily Brontë, de niña, imaginaba historias junto a sus hermanas en la ficticia Ciudad de Cristal, una urbe colonial ubicada en África.

En Albión, esa misma naturalidad se subvierte y se convierte en el conflicto central entre los distintos miembros de la familia. Mientras Frannie, la mayor, busca transformar la lujosa mansión en un refugio natural, Milo, el mediano, busca transformarla en una suerte de destino turístico para los más ricos. Isa, la más pequeña, no tiene una idea clara de qué hacer con ella, y de hecho se mueve en una constante contradicción en la que expresa su deseo de volver al hogar donde creció y sentir que este está “envenenado”, aunque tampoco sepa decir por qué.

Quizás, la respuesta esté en el violento pasado colonial que explica el origen de la casa, así como la fortuna de la familia. “Para mí era muy importante que cada personaje tuviera una perspectiva distinta de la tierra”, destaca Hope. “Yo vengo de una familia muy grande y compleja, mucho mejor avenida que la familia de Albión, pero incluso en familias donde hay mucho amor, hay momentos en los que el poder cambia y es ahí donde me encanta explorar a esas familias a través del diálogo, o ver cómo las personas que crecen juntas se pueden herir tan fácilmente”.

Las preguntas que plantea el paso del tiempo

Por los pasillos de la casa de Albión, sobrevolando todos esos conflictos familiares, existe una cuestión mucho más profunda y transversal: “La tensión entre las fuerzas de estabilidad y las fuerzas de cambio” que han marcado, dice Anna Hope, la historia de Inglaterra. Para ejemplificarlo, señala cómo, al construir la gran mansión de la familia Brooke, mandaron desplazar un pueblo entero para que no se estropearan las vistas. “Ahora las vistas parecen prístinas, pero en realidad hay varios fantasmas en el terreno”.

Cada fantasma parece preguntar qué ocurrió antes de nosotros, pero también qué hacer con ese pasado. Preguntas sobre rendir cuentas con el pasado que, para la escritora de Albión, no terminan de encontrar una respuesta clara. “Creo que nos corresponde a todos, de forma colectiva, imaginar cómo ir hacia delante”. Eso sí, sin alejarse nunca de la compasión ni la empatía por todos sus personajes, no rechaza el carácter obvio de la injusticia que gira en torno al “acceso a la tierra” en Gran Bretaña, donde la gran mayoría de terrenos están en manos “de unas pocas personas”.

La casa de Albión, así, se erige sobre “un arco de violencia” que permea toda su historia, y está latente en los traumas individuales y familiares de cada uno de los protagonistas. “A partir de ahí”, sigue Anna Hope, “toca considerar cuánto deben los personajes al pasado y cuánto deben al futuro. Si uno hereda cuatrocientas hectáreas, ¿cuánto debe a las almas de aquellos cuyas vidas están entretejidas con esa tierra y a las almas de aquellos que vendrán?“. Para ella, este tipo de cuestiones giran en torno a un tema elemental: el del tiempo. “Creo que siempre estoy escribiendo sobre el tiempo”, reflexiona. “De hecho, todos los escritores lo hacen”.