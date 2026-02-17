Ya circulan los primeros AVE entre Madrid y Sevilla tras concluir las reparaciones y las pruebas de la vía un mes después del accidente de Adamuz

Ya circulan los primeros AVE entre Madrid y Sevilla (Adobe Stock).

Este lunes por la mañana, el ministro de Transportes Óscar Puente anunciaba que el restablecimiento de la línea del AVE entre Madrid y Sevilla - cerrada desde el pasado 18 de enero como consecuencia del accidente que acabó con la vida de 46 personas en Adamuz, Córdoba - tendría lugar “mañana o pasado”, es decir, el martes o el miércoles.

A última hora de la tarde, Adif trasladaba que ya habían concluido los trabajos de reparación y reconstrucción de la infraestructura y que las vías quedaban a disposición de las operadoras ferroviarias para que estas realizasen las pruebas pertinentes antes de renovar el servicio.

Vuelven a circular los trenes en la línea Madrid-Sevilla

Iryo - una de las empresas involucrada en el siniestro de Córdoba - anunció esta madrugada la puesta en servicio de 14 circulaciones diarias en este trayecto. En el primer tren de la compañía, destino Santa Justa (Sevilla) viaja su consejero delegado Fabrizio Favara, acompañando a parte de su equipo directivo, la tripulación y sus pasajeros. Desde hoy, la compañía ofrece siete idas y siete vueltas; y los viajes tienen una duración estimada de 2 horas y 37 minutos. El precio de los billetes oscila entre los 20 euros y los 52,

Así, en ese primer tren salido desde Madrid (aunque otro Iryo ha recorrido ya el tramo Santa Justa-Córdoba a primeras horas de esta mañana) lo ha hecho desde Atocha rumbo a Sevilla a las 07.54. El segundo tren está previsto a las 10.30 de la mañana; el tercero a las 11.55; el siguiente a las 13.05; y por la tarde, un primero a las 17.00, un segundo a las 19.05, y un último a las 19.35. En sentido contrario, el Sevilla-Madrid, tiene salidas previstas a las 6.54, las 8.11, las 12.23, a las 13.53, las 16.26 y a las 20.28.

Las imágenes de dolor y memoria persisten entre los allegados y vecinos de las víctimas, quienes enfrentan el impacto de la tragedia y demandan el esclarecimiento de las circunstancias del fatal suceso.

Renfe, por su parte, anunciaba en un comunicado publicado esta mañana en su perfil oficial de X que se también retomaría el servicio habitual en los trayectos Madrid-Sevilla, Madrid–Cádiz, Madrid–Granada y Madrid–Granada–Almería. El primer Madrid-Huelva circulará hasta Córdoba y terminará el trayecto en bus, pero el resto de servicios programados se realizarán de forma íntegra en tren. Así, la empresa ofrece doce trayectos - entre AVE, Alvia y Avlo -, con una duración aproximada de 2 horas y 48 minutos y por precios que van desde los 19 euros hasta los 88,50.

El tramo entre Antequera y Málaga del trayecto Madrid-Málaga, sin embargo, “no recuperará su operativa normal” y se cubrirá mediante “un traslado por carretera entre Antequera y Málaga” por bus hasta “inicios de marzo” para “paliar las molestias causadas por el corte en la línea” y debido a la “demora en los trabajos de Adif”.

Ouigo, por su parte, también ha puesto a la venta tres viajes, a un coste de entre 17 euros y 19 euros y de una duración aproximada de dos horas y cuarenta minutos.

El primer AVE del día en utilizar esta vía, un Renfe destino Figueres-Vilafant, salía desde Santa Justa a las 6.05 de esta mañana; y un segundo, con destino Madrid-Atocha, ha salido de la misma estación apenas 25 minutos después.

De cualquier forma, y debido a que aún existen incidencias en este tramo de la red ferroviaria, siguen aplicados límites de velocidad que, con toda probabilidad, provocarán cierta demora en los viajes.