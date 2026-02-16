Adif confirma que la vía de Adamuz está preparada para reactivar la alta velocidad entre Madrid y Andalucía

Varias personas caminando por el andén de una línea de alta velocidad. ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

Adif ha anunciado que la infraestructura de la línea de alta velocidad ya está lista y preparada para que las operadoras retomen la alta velocidad entre Madrid y Andalucía, tras haber concluido las labores de reparación de la vía en Adamuz. Este restablecimiento de la circulación pondrá fin a varias semanas de interrupción tras el accidente ocurrido en el municipio cordobés, el pasado 18 de enero. El siniestro dejó 46 fallecidos, centenares de heridos, y obligó a paralizar por completo el tráfico de esta línea.

Según fuentes del Ministerio de Transportes citadas por EFE, el objetivo es reactivar el servicio comercial de la alta velocidad entre la capital y el sur “próximamente”. Estas mismas fuentes han indicado que corresponderá a las propias operadoras fijar la fecha concreta para la reanudación de la alta velocidad, las que podrán realizar las “pruebas con material rodante que estimen oportunas con el fin de reanudar el servicio comercial próximamente”. Durante la tarde del lunes, Renfe ya ha llevado a cabo pruebas por la vía.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha apuntado este lunes que el servicio podría recuperarse entre el martes y el miércoles.

Las operadoras ya han puesto billetes a la venta para este mismo martes

De hecho, las tres operadoras que prestan servicio en este corredor —Renfe, Ouigo e Iryo— ya han puesto billetes a la venta para este martes, aunque todavía analizan la disponibilidad operativa de la línea. En la página web de Ouigo, por ejemplo, aparecen cancelados dos de los cinco trayectos previstos entre Madrid y Córdoba para esa jornada.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, explicó el pasado 3 de febrero en el Congreso que no podía concretar una fecha para la reapertura debido al alcance de los daños en la infraestructura y a las condiciones meteorológicas que sucedieron esos días. Por esto, durante la última semana se tuvieron que retrasar los trabajos finales necesarios para restablecer el servicio.

Así, la climatología adversa impidió adelantar las reparaciones sobre la plataforma y la superestructura ferroviaria, al igual que las labores de soldaduras de las vías, que requerían trabajar sobre un terreno completamente seco.

Así Están Siendo Las Labores De Supervisión De Desescombro De Los Trenes Del Accidente Ferroviario En Adamuz (Córdoba)

Vuelve Madrid-Sevilla, pero sigue suspendido el tramo hacia Málaga

Por otro lado, el servicio de alta velocidad entre Málaga capital y Antequera continúa suspendido debido a un desprendimiento de rocas y tierra ocurrido en el municipio malagueño de Álora, lo que impide por el momento la reactivación completa de la línea Madrid-Málaga.

En cambio, sí podrá retomarse la circulación en el corredor Madrid-Sevilla, que cuenta con paradas en Ciudad Real, Puertollano, Villanueva de Córdoba y Córdoba, ciudad a la que hasta ahora no era posible llegar en alta velocidad desde la capital debido a la suspensión del servicio.

Tras el accidente, Renfe activó un plan alternativo apenas dos días después del siniestro para mantener la conexión entre la capital y Andalucía mediante trenes de alta velocidad. Sin embargo, el trayecto entre Villanueva de Córdoba y Córdoba se realizaba por carretera, en autobús.

*Noticia elaborada con información de EFE.