Juan José Ebenezer, mecánico: “Te han mentido diciendo que las cajas de cambios automáticas no necesitan mantenimiento”

Juan José Ebenezer, mecánico, habla sobre las cajas de cambios automáticas (TikTok / @talleresebenezer)

Cada vez más conductores se enfrentan a dudas sobre el cuidado adecuado de las cajas automáticas, un componente esencial para la vida útil de sus vehículos. Un mito persistente sobre el “mantenimiento de cajas automáticas” ha puesto en riesgo la fiabilidad de miles de automóviles, según el mecánico Juan José Ebenezer.

En un video publicado en su cuenta de TikTok (@talleresebenezer), el especialista desmonta las afirmaciones de algunos fabricantes y ofrece detalles precisos sobre cuándo y cómo cuidar estos sistemas para evitar averías costosas y repentinas.

Ebenezer no deja espacio a interpretaciones al denunciar la falta de claridad en la industria: “Te han estado mintiendo diciendo que las cajas de cambio automáticas no tienen mantenimiento”, sostuvo con vehemencia el experto en su video.

Fabricantes y riesgos de retrasar el mantenimiento

Explica que existen mensajes contradictorios provenientes de los propios constructores: “Algunos fabricantes te dicen que sí, otros te dicen que no, que es de por vida, pero digan lo que digan todos los coches con cambio automático tienen su mantenimiento y el que te diga que es de por vida también lo tiene”.

Según el especialista, postergar la primera revisión puede traer consecuencias imprevistas, independientemente de las garantías: “Y no me vale que vengas con trescientos cincuenta mil kilómetros a hacer el primer mantenimiento y querer hacerlo con la máquina de diálisis”.

El interior de un coche automático (Pexels)

El mecánico detalla los peligros de aplicar procedimientos intensivos en vehículos que ya han recorrido gran parte de su vida útil sin cuidados adecuados: “Eso no lo puedes hacer porque el coche lleva muchos años trabajando con un aceite deteriorado, ensuciando el circuito por dentro y acostumbrándose la propia caja de cambio y ajustándose a ese mal mantenimiento que ha tenido”.

Afirma también que, al eliminar el aceite envejecido y realizar una diálisis tardía, pueden emerger fallas inesperadas: “Si ahora tú lo quitas, con esta máquina de diálisis pueden aparecer ciertas averías que antes no tenía, como patinar, etcétera”.

Calendario y claves

La puntualidad en el servicio es clave, según Ebenezer. Precisa también en su vídeo el calendario recomendado: “Lo primero es que sepas que de media el primer mantenimiento se hace a los noventa mil kilómetros y después los sucesivos cada sesenta mil kilómetros aproximadamente”.

Para casos en que la revisión ha sido omitida durante largos periodos, el mecánico ofrece pasos claros y prácticos: “Lo que yo haría sería hacerle el kit de mantenimiento, filtro si lleva y si no, pues nada, y le cambiaría su aceite, pero sin diálisis”.

Además, aconseja emplear previamente un diagnóstico electrónico para detectar posibles fallos: “Antes, previamente, le metería la máquina de diagnosis y verificaría que no tenemos ningún fallo registrado con el cambio automático, que nos esté diciendo de que está patinando, de que tiene alguna válvula fallando o algo por el estilo”.

Tras un primer mantenimiento tardío, Ebenezer propone un seguimiento intensivo con mayor frecuencia en las revisiones: “Después de haberle hecho el mantenimiento, circularía con cuidado esperando un tiempo a ver cómo reacciona el coche. Ya después, más adelante, acortando esos mantenimientos en vez de cada sesenta, pues cada treinta aproximadamente, o cada veinticinco, para que se vaya limpiando cada vez más”.

Finalmente, sentencia la importancia de esta rutina en todos los vehículos, más allá de lo que indique el fabricante: “Pero lo principal es que sepas que mantenimiento tienen todas, aunque el fabricante diga que es de por vida ese aceite. Eso es mentira. Si no quieres cargarte el cambio, más te vale hacerlo antes de tiempo”, concluye Juan José Ebenezer.