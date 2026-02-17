España

Juan José Ebenezer, mecánico: “Te han mentido diciendo que las cajas de cambios automáticas no necesitan mantenimiento”

Recomienda revisiones periódicas para evitar averías costosas en cajas automáticas

Guardar
Juan José Ebenezer, mecánico, habla
Juan José Ebenezer, mecánico, habla sobre las cajas de cambios automáticas (TikTok / @talleresebenezer)

Cada vez más conductores se enfrentan a dudas sobre el cuidado adecuado de las cajas automáticas, un componente esencial para la vida útil de sus vehículos. Un mito persistente sobre el “mantenimiento de cajas automáticas” ha puesto en riesgo la fiabilidad de miles de automóviles, según el mecánico Juan José Ebenezer.

En un video publicado en su cuenta de TikTok (@talleresebenezer), el especialista desmonta las afirmaciones de algunos fabricantes y ofrece detalles precisos sobre cuándo y cómo cuidar estos sistemas para evitar averías costosas y repentinas.

Ebenezer no deja espacio a interpretaciones al denunciar la falta de claridad en la industria: “Te han estado mintiendo diciendo que las cajas de cambio automáticas no tienen mantenimiento”, sostuvo con vehemencia el experto en su video.

Fabricantes y riesgos de retrasar el mantenimiento

Explica que existen mensajes contradictorios provenientes de los propios constructores: “Algunos fabricantes te dicen que sí, otros te dicen que no, que es de por vida, pero digan lo que digan todos los coches con cambio automático tienen su mantenimiento y el que te diga que es de por vida también lo tiene”.

Según el especialista, postergar la primera revisión puede traer consecuencias imprevistas, independientemente de las garantías: “Y no me vale que vengas con trescientos cincuenta mil kilómetros a hacer el primer mantenimiento y querer hacerlo con la máquina de diálisis”.

El interior de un coche
El interior de un coche automático (Pexels)

El mecánico detalla los peligros de aplicar procedimientos intensivos en vehículos que ya han recorrido gran parte de su vida útil sin cuidados adecuados: “Eso no lo puedes hacer porque el coche lleva muchos años trabajando con un aceite deteriorado, ensuciando el circuito por dentro y acostumbrándose la propia caja de cambio y ajustándose a ese mal mantenimiento que ha tenido”.

Afirma también que, al eliminar el aceite envejecido y realizar una diálisis tardía, pueden emerger fallas inesperadas: “Si ahora tú lo quitas, con esta máquina de diálisis pueden aparecer ciertas averías que antes no tenía, como patinar, etcétera”.

Calendario y claves

La puntualidad en el servicio es clave, según Ebenezer. Precisa también en su vídeo el calendario recomendado: “Lo primero es que sepas que de media el primer mantenimiento se hace a los noventa mil kilómetros y después los sucesivos cada sesenta mil kilómetros aproximadamente”.

Para casos en que la revisión ha sido omitida durante largos periodos, el mecánico ofrece pasos claros y prácticos: “Lo que yo haría sería hacerle el kit de mantenimiento, filtro si lleva y si no, pues nada, y le cambiaría su aceite, pero sin diálisis”.

Además, aconseja emplear previamente un diagnóstico electrónico para detectar posibles fallos: “Antes, previamente, le metería la máquina de diagnosis y verificaría que no tenemos ningún fallo registrado con el cambio automático, que nos esté diciendo de que está patinando, de que tiene alguna válvula fallando o algo por el estilo”.

Pedro Sánchez anuncia ayudas de hasta 7.500 euros para la compra de coches eléctricos para autónomos y pymes

Tras un primer mantenimiento tardío, Ebenezer propone un seguimiento intensivo con mayor frecuencia en las revisiones: “Después de haberle hecho el mantenimiento, circularía con cuidado esperando un tiempo a ver cómo reacciona el coche. Ya después, más adelante, acortando esos mantenimientos en vez de cada sesenta, pues cada treinta aproximadamente, o cada veinticinco, para que se vaya limpiando cada vez más”.

Finalmente, sentencia la importancia de esta rutina en todos los vehículos, más allá de lo que indique el fabricante: “Pero lo principal es que sepas que mantenimiento tienen todas, aunque el fabricante diga que es de por vida ese aceite. Eso es mentira. Si no quieres cargarte el cambio, más te vale hacerlo antes de tiempo”, concluye Juan José Ebenezer.

Temas Relacionados

CochesMotorVehículosMotor EspañaTikTokTikTok EspañaRedes SocialesEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Carlo Costanzia confiesa en ‘DecoMasters’ el bullying que sufrió por la fama de su madre, Mar Flores: “No me dejaban salir al patio”

El hijo de Mar Flores se sincera en pleno reto del programa y desvela episodios de acoso, violencia y expulsión escolar que marcaron su adolescencia

Carlo Costanzia confiesa en ‘DecoMasters’

Susanna Capdevila, abogada: “No es cuestión de suerte, esto es lo único que puedes hacer para que el proceso de divorcio no se te haga eterno”

La letrada opina en redes sociales cuáles son los pasos a seguir para finalizar, cuanto antes, con un proceso de divorcio largo y tedioso

Susanna Capdevila, abogada: “No es

La Justicia retira la obligación a un padre de abonar 100 euros mensuales a su hijo con discapacidad por recibir este una ayuda estatal

La Audiencia Provincial de Valencia mantiene la pensión alimentaria que el progenitor deberá pagar a su hija mayor

La Justicia retira la obligación

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “No negocies en una entrevista, negocia cuando te hayan seleccionado”

El experto recomienda reservar las preguntas sobre salario y beneficios para después de recibir una oferta formal de trabajo

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral:

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 17 de febrero

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense en las últimas horas

Tipo de cambio: precio del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cinco menores de edad fallecen

Cinco menores de edad fallecen en el incendio de un trastero transformado en vivienda en Barcelona

El “método de la siembra”, la modalidad de hurto con la que bandas organizadas distraen a la víctima y le sustraen el bolso en aparcamientos y gasolineras

Ayuso cesa a su consejero de Educación para intentar desbloquear la ley de Universidades, paralizada por el desacuerdo sobre la financiación

Vox lidera entre los primeros votantes: el 27,1% de jóvenes entre 18 y 20 años lo elegiría hoy en las próximas elecciones

Abascal (Vox) vuelve a imponerse a Feijóo como alternativa para liderar el Gobierno, según el CIS

ECONOMÍA

Las aerolíneas restablecen los vuelos

Las aerolíneas restablecen los vuelos directos entre España y Venezuela tras dos meses de interrupción: fechas clave

España afronta su mayor crisis de acceso a la vivienda: los precios subirán un 7% este año recalentados por compradores extranjeros

Adif confirma que la vía de Adamuz está preparada para reactivar la alta velocidad entre Madrid y Andalucía

La Justicia rechaza que un padre deje de pasarle la pensión a su hijo que estudia en la universidad: la falta de relación no fue solo culpa del joven

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Sigue estos tres pasos si te han dado el alta médica después de la baja, pero no estás curado”

DEPORTES

El Girona vence al Barcelona

El Girona vence al Barcelona y el Real Madrid recupera el liderato

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso

Así es la sede en la que se instalará Noruega durante el Mundial 2026: Greensboro, en Carolina del Norte, un lugar para “recargar energía”

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027