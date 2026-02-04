Juan José Ebenezer, mecánico: “Así puedes comprobar los amortiguadores de tu coche en dos pasos”

Juan José Ebenezer, mecánico habla sobre los amortiguadores (TikTok / @talleresebenezer)

La revisión de los amortiguadores suele ocupar un lugar secundario en el mantenimiento del vehículo, a pesar de que su buen estado es esencial para la seguridad y la estabilidad en la conducción. Los amortiguadores cumplen la función de mantener el contacto de las ruedas con el asfalto, absorber irregularidades del camino y reducir el desgaste de otros componentes del sistema de suspensión.

Cuando se deterioran, pueden aumentar la distancia de frenado, provocar vibraciones y dificultar el control del coche, incluso en maniobras cotidianas. Además, un amortiguador desgastado puede afectar el comportamiento del sistema de frenado y la dirección, lo que incrementa el riesgo de incidentes en trayectos urbanos y en carretera.

Verificar el estado de los amortiguadores del coche puede parecer complicado, pero el mecánico Juan José Ebenezer resume el proceso en dos simples pasos en un vídeo compartido en TikTok (@talleresebenezer).

Principales recomendaciones

“Lo primero y más sencillo es apoyarte en cada una de las esquinas del coche. Le das un bote y que baje una vez y suba, pero si baja y sube un par de veces o tres, tenemos vencido este amortiguador”, comenta. Esta comprobación resulta accesible para cualquier conductor y no requiere herramientas específicas, por lo que puede convertirse en una rutina sencilla antes de emprender viajes largos.

La inspección física y visual es fundamental para identificar problemas. Ebenezer recomienda girar la rueda todo lo posible para observar la zona del amortiguador, ya que “lo que vamos a buscar es una pérdida de grasa del amortiguador”. En la parte trasera, al no poder girar la rueda, el acceso resulta más limitado, pero en aquellas ruedas que se puedan mover, esta inspección visual se vuelve más clara, facilitando la detección de posibles fugas y daños en la superficie del componente.

Otras señales también pueden advertir sobre el problema, en especial si al mirar el amortiguador se detecta “un barro, pero este barro de un color húmedo es porque esa grasa va atrayendo y se queda pegada esas partículas de barro y de suciedad que adoptan esta postura”. Según detalla, “todo lo que sea grasa o barro húmedo en esta zona baja es que el aceite se está saliendo y está cayendo hacia abajo”.

Acudir a los especialistas

El mecánico insiste en que aunque “hay también muchas otras formas de comprobarlo y otros síntomas que te puede dar el coche”, estas dos pruebas pueden realizarse sin ayuda profesional: “lo puedes hacer tú solo en casa”. Finalmente, advierte: “si ves algún indicativo de lo que te he dicho, ya sabes que puedes coger cita, que asegurado que los tienes malos”.

Detectar a tiempo los signos de desgaste permite evitar averías más costosas y riesgos en la conducción. Además de los métodos descritos, existen otros síntomas que pueden alertar sobre el mal estado de los amortiguadores, como ruidos al pasar por baches, una sensación de inestabilidad en curvas o un desgaste irregular de los neumáticos.

Realizar chequeos periódicos y prestar atención a estos indicios ayuda a mantener la seguridad del vehículo y a prolongar la vida útil de los componentes de la suspensión. Ante cualquier duda, la recomendación es acudir a un taller especializado para una revisión más exhaustiva y profesional, ya que la detección temprana es clave para evitar incidentes en carretera y garantizar una experiencia de manejo segura.