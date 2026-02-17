Igualdad confirma el asesinato machista de una enfermera en Benicàssim: 7 mujeres víctimas de violencia machista en 2026

Fachada del centro de salud de Benicàssim, a 16 de febrero de 2026, en Benicàssim, Castellón de la Plana, Comunidad Valenciana (España). (Carme Ripollés / Europa Press)

El Ministerio de Igualdad ha elevado a siete el número de mujeres asesinadas por violencia de género en 2026 tras confirmar como un caso de violencia machista la muerte de una enfermera de 64 años en su centro de salud de Benicàssim, en la provincia de Castellón. La mujer se encontraba en su puesto de trabajo cuando su expareja, de 70 años, acudió al centro armada con un arma blanca y le asestó varias puñaladas.

Según informó la Guardia Civil, el suceso se produjo sobre las 12:30 horas del lunes en el centro de salud del municipio. Los agentes del instituto armado detuvieron al presunto agresor y la víctima fue trasladada al Hospital General Universitario de Castellón, donde finalmente falleció a causa de las heridas sufridas. La Benemérita señaló que ni la víctima ni el presunto autor figuraban en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (VioGén).

Con la confirmación de este caso, se eleva a siete el número de mujeres asesinadas por violencia machista en 2026, y a 1.350 desde el año 2003, cuando comenzaron los registros. La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su “absoluto rechazo” ante el homicidio y han trasladado su apoyo a familiares y amigos de la víctima. Tanto la ministra como la delegada han pedido que se lleven a cabo todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.

Un tercio de las españolas ha sufrido violencia por parte de su pareja

Una mujer sostiene una pancarta durante una manifestación contra las violencias machistas, a 25 de noviembre de 2022, en Santander, Cantabria (España). (Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press)

Pese a las mejoras, la violencia de género sigue siendo un problema en España. La última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, elaborada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y el Instituto Nacional de Estadística (INE), certificó que el 30,3% de las mujeres de 16 años o más ha sufrido violencia de pareja a lo largo de su vida, mientras que el 11,6% lo ha vivido en el último año.

Dentro de estas formas de violencia, el 9,2% ha sido víctima de agresiones físicas y el 7,7% de violencia sexual en la pareja. La reiteración de los ataques resulta especialmente llamativa: el 76,9% de las víctimas relata que la violencia se ha repetido y el 39,2% indica que estos episodios se han prolongado más de cinco años, por lo que aproximadamente una de cada cuatro mujeres afectadas ha estado expuesta a agresiones de diversa índole durante largos periodos.

* Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.