España

Muere una enfermera apuñalada por su expareja en un centro de salud de Benicàssim (Castellón)

La Guardia Civil ha detenido al autor del ataque este lunes

Guardar
Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. (GUARDIA CIVIL)

Agentes de la Guardia Civil han detenido este lunes a un hombre tras apuñalar varias veces a una enfermera en un centro de salud de Benicàssim, en la provincia de Castellón. El instituto armado ha confirmado a Infobae el arresto del agresor, que habría tenido una relación con la víctima, sin confirmar si era su pareja actual o expareja de la víctima. El detenido tenía antecedentes de violencia de género.

Según varios medios locales, la enfermera se encontraba en su puesto de trabajo cuando un hombre entró en el ambulatorio armado con un cuchillo y le asestó varias puñaladas en el cuerpo. La víctima ha sido trasladada al hospital, donde ha fallecido.

*Noticia en ampliación

Temas Relacionados

EnfermerosEnfermeríaSucesosSucesos EspañaGuardia CivilGuardia Civil EspañolaCastellónComunidad ValencianaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La difícil situación de Álvaro de Marichalar, excuñado de la infanta Elena: “Vivo sin calefacción porque no tengo ni frío ni dinero”

El hermano de Jaime de Marichalar ha desvelado en televisión su estilo de vida austero y ha compartido sus opiniones sobre la familia real

La difícil situación de Álvaro

Metro de Madrid pide a los viajeros que no se apoyen en las barras de los vagones por “civismo”

A través de su cuenta de X, la compañía ha pedido a los usuarios que eviten este comportamiento. “Si te sujetas a ellas con una mano, viajarás con seguridad y permitirás que otras personas las utilicen”, comentan

Metro de Madrid pide a

Receta de fideos de la longevidad, un plato tradicional de la cocina china para celebrar y desear fortuna

Los fideos Yi Mein son todo un clásico en las celebraciones chinas, desde cumpleaños o bautizos hasta fiestas con motivo del Año Nuevo

Receta de fideos de la

Pedro Sánchez carga contra la patronal por oponerse a subir el salario mínimo: “Cuando toca apretarse el cinturón nos lo apretamos todos y cuando toca repartir, lo hacemos todos”

El Gobierno ha oficializado este lunes la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026: 1.221 euros brutos en 14 pagas

Pedro Sánchez carga contra la

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Resultados de la Triplex de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Guardiola se desdice para

María Guardiola se desdice para gobernar Extremadura: “El feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox”

El CIS impulsa al PSOE tras el fracaso en las elecciones aragonesas y le coloca casi 10 puntos por encima del PP

Sánchez anuncia 23.000 millones para el Fondo España Crece para financiar la construcción de 15.000 viviendas al año

El PP pide a Pedro Sánchez que cese a Borja Cabezón por una supuesta evasión de impuestos

Borja Cabezón, adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, usó empresas falsas para no pagar impuestos, según ‘El Confidencial’

ECONOMÍA

Pedro Sánchez carga contra la

Pedro Sánchez carga contra la patronal por oponerse a subir el salario mínimo: “Cuando toca apretarse el cinturón nos lo apretamos todos y cuando toca repartir, lo hacemos todos”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de febrero

La inmigración se convierte en el motor silencioso del crecimiento de España: explica el 47% de la subida del PIB desde 2022

Trabajar desde casa aumenta la fertilidad: un estudio afirma que el teletrabajo puede ser más efectivo que las políticas públicas para mejorar la natalidad

La muerte del consumo responsable: solo el 7% de los españoles condiciona sus compras al compromiso social y el 73% ya no cree a las marcas

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid