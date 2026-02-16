Muere una enfermera apuñalada por su expareja en un centro de salud de Benicàssim (Castellón)

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. (GUARDIA CIVIL)

Agentes de la Guardia Civil han detenido este lunes a un hombre tras apuñalar varias veces a una enfermera en un centro de salud de Benicàssim, en la provincia de Castellón. El instituto armado ha confirmado a Infobae el arresto del agresor, que habría tenido una relación con la víctima, sin confirmar si era su pareja actual o expareja de la víctima. El detenido tenía antecedentes de violencia de género.

Según varios medios locales, la enfermera se encontraba en su puesto de trabajo cuando un hombre entró en el ambulatorio armado con un cuchillo y le asestó varias puñaladas en el cuerpo. La víctima ha sido trasladada al hospital, donde ha fallecido.

