Puente anuncia la reapertura el martes o el miércoles de la línea de AVE de Andalucía tras un mes cortada por el accidente de Adamuz

Las vías están inoperativas desde que se produjo el choque de trenes que se llevó 46 vidas por delante el pasado 18 de enero

Estación de Sevilla-Santa Justa
Estación de Sevilla-Santa Justa (Adobe Stock).

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha avanzado este lunes que la línea de alta velocidad que une Madrid con Andalucía se reabrirá “mañana o pasado”, tras estar casi un mes cortada por los daños provocados por el accidente de Adamuz (Córdoba) que se llevó por delante la vida de 46 personas. El anuncio se ha producido a su salida del acto de presentación del fondo ‘España Crece’.

Renfe activó un plan de transporte alternativo para responder a los viajes más imprescindibles de los usuarios, haciendo el trayecto dañado en autobús, y usando también la vía de media distancia como alternativa, que iba a permanecer vigente hasta que repararan las vías dañadas. No obstante, debido a la situación meteorológica adversa de estos días en Andalucía, los trabajos de recuperación de la infraestructura avanzan más lentamente de lo previsto. Por este motivo, el plan alternativo de transporte por carretera entre Córdoba y Villanueva de Córdoba en ambos sentidos “se ha mantenido vigente hasta este 16 de febrero”, conforme detalla Renfe en su página web.

