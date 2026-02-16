Sánchez anuncia 23.000 millones para el Fondo España Crece para financiar la construcción de 15.000 viviendas al año

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación, este lunes, de "España crece". (EFE/Kiko Huesca)

El Gobierno promete la construcción de 15.000 viviendas anuales a través del nuevo fondo soberano ‘España Crece’, que ha presentado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Asegura que permitirá movilizar hasta 23.000 millones de euros procedentes de fondos públicos y privados para impulsar la construcción de de hogares.

El presidente del Gobierno ha destacado durante la presentación que “el fondo extenderá al inversor privado una alfombra roja, pero no para especular con un derecho constitucional, sino para construir un hogar para la mayoría de aquellos ciudadanos y ciudadanas que hoy tienen dificultad, cuando no una imposibilidad, para poder llegar a acceder a una vivienda”, ha añadido Sánchez.

El objetivo del Ejecutivo con esta nueva medida es responder a la “crisis habitacional” que atraviesa España. La comunicación de este nuevo fondo ha tenido lugar durante el acto oficial de presentación, evento en el que Sánchez ha defendido abiertamente que se trata de una oportunidad histórica para avanzar hacia la “construcción de un hogar para la mayoría de los ciudadanos”, en lugar de alimentar la especulación en el mercado inmobiliario.

120.000 millones de euros para áreas estratégicas

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que ‘España Crece’ asumirá el testigo de los fondos europeos ‘Next Generation EU’, proponiéndose movilizar un volumen total de 120.000 millones de euros en áreas estratégicas como vivienda, energía, inteligencia artificial, reindustrialización, digitalización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento, y seguridad.

El planteamiento parte de una dotación inicial de 10.500 millones de euros, procedentes del Plan de Recuperación, que será gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Con esta base, el proyecto pretende multiplicar la inversión gracias a la aportación de inversores nacionales e internacionales, principalmente a través de deuda privada. “Para quienes ignoran sistemáticamente la realidad, yo creo que el nombre de este fondo les obligará a pronunciar, aunque sea entre dientes, lo que llevan años tratando de negar. España crece y esto es una evidencia, no es una opinión”, ha afirmado Sánchez durante su intervención, según ha recogido el acto de presentación.