Noche de reencuentros y discusiones: ‘GH Dúo’ vive una de sus galas más intensas tras el regreso de Anita Williams

Anita Williams en 'GH Dúo'' (MEDIASET ESPAÑA).

La casa de GH DÚO ha vuelto a vivir una de esas noches en las que todo se vuelve un caos. Reencuentros emotivos, decisiones médicas, conflictos en directo y giros inesperados en las nominaciones han marcado este domingo 1 de febrero una gala intensa que tiene un nombre propio: Anita Williams. La concursante regresó al reality tras verse obligada a abandonarlo temporalmente por un accidente que encendió todas las alarmas entre compañeros y espectadores.

Todo sucedió durante la pasada gala del jueves, cuando los participantes se encontraban inmersos en una misión especial: localizar una manzana escondida en la casa para conseguir el acceso a la codiciada suite. Fue en ese contexto cuando Anita sufrió un percance que requirió la intervención inmediata del equipo médico. Las imágenes que llegaron a emitirse mostraban a la joven visiblemente afectada, con la mano ensangrentada y llorando, lo que llevó a la organización a tomar una decisión preventiva: su salida temporal del concurso hasta que los profesionales evaluaran su estado.

Tras varios días fuera de la convivencia y después de someterse a una intervención, Anita ha vuelto este domingo al programa GH DÚO: Cuentas pendientes, con el dedo vendado pero con la determinación intacta. Antes de reencontrarse con el resto de concursantes, Ion Aramendi ha querido interesarse por su estado de salud. “Con dolor, pero bien. Los peores días ya se han pasado”, ha explicado ella, dejando claro que, pese a las molestias, su intención era continuar en la experiencia.

Fiel al espíritu combativo que mostró desde el casting, Anita no ha dudado en bromear sobre su regreso: “vengo con medio dedo menos, pero a por todas igual”. Eso sí, el presentador le ha recordado que, por indicación médica, quedaba exenta de participar en juegos y tareas. Una recomendación que ella ha recibido con matices, asegurando que hará todo lo que esté en su mano —literalmente— para no quedarse al margen de la convivencia.

El momento más emotivo llegaba cuando cruzaba la puerta del confesionario y se reencontró con sus compañeros. Abrazos, besos y gestos de alivio marcaron una bienvenida cargada de cariño. Algunos, como Raquel Salazar, no han ocultado su emoción al verla de nuevo en la casa, confirmando el buen vínculo que Anita ha construido en pocas semanas.

Los concursantes de 'GH Dúo'' (MEDIASET ESPAÑA).

El enfado de Antonio Canales y la emoción de Raquel Salazar

Pero la vuelta de la concursante no fue el único foco de atención de la noche. La gala ha estado salpicada de tensión y conflictos, especialmente durante los posicionamientos. Antonio Canales ha protagonizado uno de los momentos más incómodos al enfrentarse verbalmente a Cristina Piaget y lanzar un comentario desafortunado que obligó a Ion Aramendi a intervenir con firmeza: “¿Te vas a fijar en lo último que he dicho? Pues tú eres un buen presentador”. El vasco defendió su profesionalidad: “No solo soy imparcial, sino que estoy intentando entenderos a todos. Me como lo que realmente pienso, porque si os lo dijera a veces, mejor me muerdo la lengua...”.

Además, el Súper ha llamado al orden a la casa tras detectar un incumplimiento grave de las normas. Los concursantes habían estado cogiendo comida de la suite, un espacio con reglas específicas. Aunque la prueba semanal había sido superada, la sanción ha sido contundente: reducción del presupuesto al 50%, dando lugar a lo que la organización ha calificado como una semana “detox”.

En el plano emocional, Raquel Salazar vivía uno de los momentos más especiales de la edición al reencontrarse, a través de un espejo, con su hija Noemí. La influencer no solo le ha transmitido ánimos, sino que también le ha dado consejos claros sobre cómo afrontar la recta final del concurso, provocando así lágrimas y una fuerte carga emocional en la concursante.

La noche también ha resuelto parte del futuro inmediato del concurso con una doble salvación. De la lista de nominados formada por Carlos Lozano, Cristina Piaget, Sonia Madoc, Sandra Barrios, Antonio Canales y Raquel Salazar, los primeros en respirar tranquilos fueron Carlos Lozano, salvado por tercera vez, y Raquel, que celebró la noticia bailando y agradeciendo el apoyo del público. De este modo, los concursantes que continúan en la cuerda floja son Canales, Cristina, Sonia y Sandra, uno de los cuales abandonará la casa el próximo jueves.

Los concursantes de 'GH Dúo'' (MEDIASET ESPAÑA).