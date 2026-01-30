‘GH Dúo’ vive una de sus galas más intensas: Anita Williams recibe atención médica inmediata, un abandono voluntario y dos expulsados

Los concursantes de 'GH DÚO' (Mediaset)

La gala celebrada la noche de este jueves, 29 de enero, en GH Dúo vivió una de sus noches más intensas y cargadas de acontecimientos, despidiéndose de hasta tres concursantes en una misma velada. Dos de ellos dejaron la casa como consecuencia directa del formato y sus expulsiones, mientras que un tercero puso fin a su participación tras un abandono voluntario.

La primera despedida llegó incluso antes del inicio oficial de la gala. Carmen Borrego decidió marcharse de la casa en la madrugada del martes, antes del 29 de enero, al no poder aguantar más la presión de la convivencia y el concurso. Su salida marcó un punto de inflexión en la edición y provocó que, poco después, Belén Rodríguez también pusiera rumbo al plató, cerrando así el primer dúo completo de la cuarta edición del programa. La marcha de ambas fue uno de los ejes principales de una gala que, como es habitual, estuvo cargada de giros inesperados.

Todos los concursantes, durante la gala de 'GH DÚO' (Europa Press)

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la visita de Mara, que acudió a la casa para reencontrarse con Juanpi. Su entrada generó dudas sobre la naturaleza real de su relación y dio lugar a una de las escenas más emotivas y románticas de la gala. Ambos compartieron palabras cargadas de sentimiento, y ella le prometió que le estaba esperando fuera para hablar de lo que tienen. Juanpi, visiblemente afectado, reconoció ante las cámaras que esta situación personal le estaba pasando factura dentro del concurso. “Tengo la cabeza más fuera que dentro. Soy más feliz y me arrepiento de haber entrado así”, confesaba, dejando claro el conflicto interno que arrastra desde hace semanas.

Durante su visita, Mara también fue la encargada de esconder el pase a la suite, una de las dinámicas clave de la noche. Sin embargo, mientras los compañeros de la casa buscaban la manzana, Anita Williams sufrió un accidente que obligó a interrumpir momentáneamente la gala. Un corte inesperado la llevó directamente al servicio médico y puso fin a su presencia en el programa esa misma noche. Ante la preocupación generalizada, Jorge Javier Vázquez tranquilizó al público y a los concursantes en varias ocasiones, asegurando que estaba bien y que continuaría su concurso con normalidad.

Anita Williams en 'GH DÚO' (Mediaset)

Otro de los instantes que más dio que hablar llegó con el beso entre Carlos Lozano y Belén Rodríguez. Tras mostrarle los vídeos de la última semana, en los que él confesaba que ella le podría llegar a gustar, ambos siguieron el juego propuesto por la gala y se despidieron en el confesionario con un beso que no tardó en convertirse en uno de los momentos más comentados en redes sociales. El gesto fue recibido con aplausos en plató y comentarios de todo tipo. Carmen Borrego, ya fuera de la casa, se animó a teorizar sobre el futuro de esa relación: “Se van a ver dos veces, van a hacer sus cosas y cuando se vea rodeada de gallinas y ovejas se irá”.

Por otro lado, Anita Williams, Carlos Lozano, Sonia Madoc y Antonio Canales fueron los primeros concursantes en acceder al llamado “cielo”, asegurando una semana más en la casa. Desde plató, insistieron en que “no tiene nada que ver el orden de salvación, no queremos dar ninguna pista”, evitando así que los concursantes hicieran cálculos estratégicos. La expulsión final quedó entre Raquel Salazar, Mario Jefferson y Gloria González.

Desde fuera se respondió a la pregunta “¿Quién es el concursante más prescindible?”, señalando al cantante Mario Jefferson, que se convirtió en el segundo expulsado de la noche. Su salida dejó a Sonia Madoc sin pareja para afrontar la nueva semana, despidiéndose entre abrazos y muestras de cariño por parte de sus compañeros. La gala concluyó con una nueva ronda de nominaciones que dejó en la cuerda floja a Carlos Lozano, Cristina Piaget, Antonio Canales, Raquel Salazar y Sonia Madoc. Esta última decidió utilizar su poder especial, “la nominación directa”, alterando por completo la lista y sumando a Sandra Barrios a la expulsión, convencida de que así podría cambiar el rumbo del concurso tras lo ocurrido en semanas anteriores.