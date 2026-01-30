España

‘GH Dúo’ vive una de sus galas más intensas: Anita Williams recibe atención médica inmediata, un abandono voluntario y dos expulsados

La gala de la noche de este jueves ha dejado en la cuerda floja a Carlos Lozano, Cristina Piaget, Antonio Canales, Raquel Salazar y Sonia Madoc

Guardar
Los concursantes de 'GH DÚO'
Los concursantes de 'GH DÚO' (Mediaset)

La gala celebrada la noche de este jueves, 29 de enero, en GH Dúo vivió una de sus noches más intensas y cargadas de acontecimientos, despidiéndose de hasta tres concursantes en una misma velada. Dos de ellos dejaron la casa como consecuencia directa del formato y sus expulsiones, mientras que un tercero puso fin a su participación tras un abandono voluntario.

La primera despedida llegó incluso antes del inicio oficial de la gala. Carmen Borrego decidió marcharse de la casa en la madrugada del martes, antes del 29 de enero, al no poder aguantar más la presión de la convivencia y el concurso. Su salida marcó un punto de inflexión en la edición y provocó que, poco después, Belén Rodríguez también pusiera rumbo al plató, cerrando así el primer dúo completo de la cuarta edición del programa. La marcha de ambas fue uno de los ejes principales de una gala que, como es habitual, estuvo cargada de giros inesperados.

Todos los concursantes, durante la
Todos los concursantes, durante la gala de 'GH DÚO' (Europa Press)

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la visita de Mara, que acudió a la casa para reencontrarse con Juanpi. Su entrada generó dudas sobre la naturaleza real de su relación y dio lugar a una de las escenas más emotivas y románticas de la gala. Ambos compartieron palabras cargadas de sentimiento, y ella le prometió que le estaba esperando fuera para hablar de lo que tienen. Juanpi, visiblemente afectado, reconoció ante las cámaras que esta situación personal le estaba pasando factura dentro del concurso. “Tengo la cabeza más fuera que dentro. Soy más feliz y me arrepiento de haber entrado así”, confesaba, dejando claro el conflicto interno que arrastra desde hace semanas.

Durante su visita, Mara también fue la encargada de esconder el pase a la suite, una de las dinámicas clave de la noche. Sin embargo, mientras los compañeros de la casa buscaban la manzana, Anita Williams sufrió un accidente que obligó a interrumpir momentáneamente la gala. Un corte inesperado la llevó directamente al servicio médico y puso fin a su presencia en el programa esa misma noche. Ante la preocupación generalizada, Jorge Javier Vázquez tranquilizó al público y a los concursantes en varias ocasiones, asegurando que estaba bien y que continuaría su concurso con normalidad.

Anita Williams en 'GH DÚO'
Anita Williams en 'GH DÚO' (Mediaset)

Otro de los instantes que más dio que hablar llegó con el beso entre Carlos Lozano y Belén Rodríguez. Tras mostrarle los vídeos de la última semana, en los que él confesaba que ella le podría llegar a gustar, ambos siguieron el juego propuesto por la gala y se despidieron en el confesionario con un beso que no tardó en convertirse en uno de los momentos más comentados en redes sociales. El gesto fue recibido con aplausos en plató y comentarios de todo tipo. Carmen Borrego, ya fuera de la casa, se animó a teorizar sobre el futuro de esa relación: “Se van a ver dos veces, van a hacer sus cosas y cuando se vea rodeada de gallinas y ovejas se irá”.

Por otro lado, Anita Williams, Carlos Lozano, Sonia Madoc y Antonio Canales fueron los primeros concursantes en acceder al llamado “cielo”, asegurando una semana más en la casa. Desde plató, insistieron en que “no tiene nada que ver el orden de salvación, no queremos dar ninguna pista”, evitando así que los concursantes hicieran cálculos estratégicos. La expulsión final quedó entre Raquel Salazar, Mario Jefferson y Gloria González.

Desde fuera se respondió a la pregunta “¿Quién es el concursante más prescindible?”, señalando al cantante Mario Jefferson, que se convirtió en el segundo expulsado de la noche. Su salida dejó a Sonia Madoc sin pareja para afrontar la nueva semana, despidiéndose entre abrazos y muestras de cariño por parte de sus compañeros. La gala concluyó con una nueva ronda de nominaciones que dejó en la cuerda floja a Carlos Lozano, Cristina Piaget, Antonio Canales, Raquel Salazar y Sonia Madoc. Esta última decidió utilizar su poder especial, “la nominación directa”, alterando por completo la lista y sumando a Sandra Barrios a la expulsión, convencida de que así podría cambiar el rumbo del concurso tras lo ocurrido en semanas anteriores.

Temas Relacionados

GH DúoGran Hermano DúoTelecincoMediaset EspañaTelevisión EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Última hora de la borrasca Kristin en España, en directo | A Coruña y Pontevedra en aviso rojo por el temporal marítimo, con olas de hasta 9 metros

Las rachas de viento huracanadas, las fuertes lluvias y las nevadas en cotas bajas han provocado cortes totales en carreteras

Última hora de la borrasca

Continúan las lluvias y los fuertes vientos en España: Galicia se encuentra en alerta roja por olas de más de nueve metros

La Aemet ha alertado de que en los próximos días seguirá la influencia de borrascas atlánticas, que traerán nuevas precipitaciones al país

Continúan las lluvias y los

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 30 de enero

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Cuánto cuesta un gramo de

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas

Sorteo 5 de la Triplex

Glòria Serra (‘Equipo de investigación’): “Me escucho en ‘La guerra del pan’ y me quiero tirar por la ventana”

Infobae ha hablado con la periodista ante el estreno de la 15ª temporada del programa de laSexta, en el que su papel, “inventado por ella”, es clave

Glòria Serra (‘Equipo de investigación’):
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso paga 18,2 millones para

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

Policías nacionales y guardias civiles alertan de los peligros del traspaso de inmigración a Cataluña: “Podría comprometer la seguridad nacional”

Los estudios y carrera de Jorge Azcón antes de la política: el candidato del PP en Aragón trabajó en el sector de las viviendas de protección oficial

Estudios y trayectoria de Pilar Alegría: su primer cara a cara con Azcón y el salto a Moncloa

PSOE y Más Madrid diseñan con un alcalde independiente un plan urbanístico para construir 1.200 viviendas en suelo protegido de un enclave natural de la sierra (Cercedilla)

ECONOMÍA

Cuánto cuesta un gramo de

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 30 de enero

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El IPC arranca el año moderándose cinco décimas hasta el 2,4%, su nivel más bajo en siete meses

El caso en el que vivir con los padres no impide cobrar el IMV: requisitos para acceder a la ayuda en 2026

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy viernes 30 de enero

DEPORTES

Chattanooga, la sede de España

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League

Los clasificados, los que van a playoffs y los que dicen adiós a la Champions: así queda la competición europea tras la última jornada de la liguilla